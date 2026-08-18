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Свят

Технологичното разделяне между САЩ и Китай блокира глобалните вериги за доставки на микрочипове

/Поглед.инфо/ Търговският и тарифен конфликт между Вашингтон и Пекин навлезе в нова, значително по-остра фаза, която вече надхвърля първоначалните рамки на микрочиповете и изкуствения интелект. Чрез серия от нови административни мерки Федералната комисия по комуникациите (FCC), Министерството на отбраната и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ налагат нови забрани за китайски роботи, енергийни преобразуватели, оптични трансивъри и суровини като полисилиций. В отговор Пекин затяга износния контрол за ключови компоненти за дронове и стартира първите по рода си проверки за национална сигурност върху вносната печатна техника.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 38108 прочитания
Технологичното разделяне между САЩ и Китай блокира глобалните вериги за доставки на микрочипове
ИИ генерирана
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Илюзията за американски реиндустриализационен ренесанс

Въвеждането на 15-процентово мито върху китайския полисилиций от страна на Вашингтон илустрира фундаментално разминаване между административните намерения и производствената реалност. Официалната мотивировка е защита на американските производители от дъмпинг и осигуряване на суровинна независимост за фотоволтаичния сектор и микроелектрониката. Но полисилицият с висока чистота (степен 9N до 11N) не е просто стока, която може да се произведе с административен указ или финансова субсидия.

За изграждането на работеща верига за производство на слънчеви панели или полупроводникови пластини е необходима система от стотици високоспециализирани доставчици. Силициевият трихлорид, високочистият кварц за тиглите, специфичните инертни газове и оборудването за изтегляне на монокристали по метода на Чохралски изискват географска близост и синхронизация в реално време. В САЩ тези индустриални клъстери бяха демонтирани през последните три десетилетия. Изграждането на нови заводи върху празен терен създава изолирани обекти, които се сблъскват с липса на квалифициран инженерен персонал, чести спирания на производствения цикъл и неколкократно по-високи оперативни разходи спрямо пазарните нива.

По изчисления на индустриални наблюдатели, политически мотивираното насилствено заместване на вноса води единствено до поскъпване на крайната продукция. В американски условия преобразуването на технологичното предимство в реален машиностроителен капацитет спира пред липсата на спомагателна инфраструктура.

Административният фронт: Нормативен натиск от FCC, DoD и DHS

Мерките на Федералната комисия по комуникациите (FCC) за добавяне на промишлени роботи, преобразуватели на енергия и оптични приемо-предаватели (трансивъри) към забранителния списък представляват прецедент. Досега фокусът бе основно върху крайните телекомуникационни устройства и 5G оборудването. Разширяването на обхвата към оптичните трансивъри, използвани за пренос на данни със скоростта на светлината вътре в центровете за данни, засяга пряко архитектурата на облачните услуги и изчислителните масиви за изкуствен интелект.

Паралелно с това Министерството на отбраната на САЩ актуализира така наречения „Списък 1286“, включвайки в него 130 академични и изследователски институции. Според Вашингтон целта е пресичане на неоторизирания трансфер на технологии, но системният ефект е прекъсване на фундаменталното научно сътрудничество.

От друга страна, Министерството на вътрешната сигурност (DHS) реализира най-мащабното еднократно разширяване на списъка по Закона за предотвратяване на принудителния труд (UFLPA), добавяйки 43 нови дружества. Списъкът вече обхваща не само текстилния сектор, но и компании от цветната металургия – преработватели на алуминий и мед, както и селскостопански производители.

Тук се наблюдава двустранна заградителна тактика. От една страна се затварят научните канали за обем на знания, а от друга – се блокира физическият достъп на готови продукти и суровини до пазара.

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