Китайската народна банка с петгодишен план за реформи
/Поглед.инфо/ Китайската народна банка представи мащабен план за финансови и парични реформи през следващите пет години. Повече за акцентите в него, вижте във видеото.
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Българо-китайско сътрудничество в областта на ТКМ и култура
/Поглед.инфо/ В разговор за КМГ председателят на Българо-китайската асоциация за ТКМ и култура Антон Агов анонсира предстоящото гостуване в България в началото на м. септември, на представителна делегация от провинция Съчуан, в която са включени лекари и специалисти от регионалната администрация на Съчуан по ТКМ. Те ще изнесат лекции и ще направят демонстрации на различни методи за лечение според традиционната китайска медицина.17.08.2026 21:45
Защо Китай заслужава да бъде „откриван отново и отново“?
/Поглед.инфо/ Данните сочат, че през първата половина на тази година броят на чужденците, влезли в Китай, е достигнал 22,914 милиона посещения, което представлява ръст от 20,4% в сравнение със същия период на миналата година. От тях 77,7% са влезли без виза, което е увеличение с 30,6% на годишна база. С непрекъснатото усъвършенстване на политиките, като например „пазаруване и моментално възстановяване на ДДС“, броят на чуждестранните туристи, които са се възползвали от тази услуга през първите шест месеца на годината, е нараснал с 366% спрямо същия период на миналата година.17.08.2026 21:30
Приходите от износ на кораби от Шанхай надхвърлиха 40 млрд. юана за първите 7 месеца на годината
/Поглед.инфо/ Според статистиката на Шанхайската митница, през първите 7 месеца на тази година износът на кораби от Шанхай възлиза на 40,09 млрд. юана, което е ръст от 64,1% на годишна база. От тях делът на високотехнологичните кораби като танкери за течни товари и големи контейнеровози достига 83,9%.17.08.2026 21:15
Китай спечели 3 златни и 1 сребърен медал на олимпиадата по информатика
/Поглед.инфо/ Китай спечели три златни и един сребърен медал, с което оглави отборното класиране на 38-ата Международна олимпиада по информатика (IOI 2026) в узбекската столица Ташкент.17.08.2026 21:00
Останките на друг националист - Евгений Коновалец, бяха донесени в Киев, или Вампири в блатото – 2
/Поглед.инфо/ Пренасянето на останките на основателя на Организацията на украинските националисти (ОУН) Евгений Коновалец от Ротердам в Киев представлява нов знак за мащабно преструктуриране на държавната идеология в Украйна. Това събитие следва препогребването на Андрей Мелник от Люксембург и поставя въпроса за превръщането на символичната политика в основен инструмент за вътрешна мобилизация. Докато общественото внимание е приковано към военните действия и икономическите затруднения, киевските власти изграждат нов пантеон, съчетавайки исторически ревизионизъм с радикални националистически традиции.17.08.2026 18:46
Финландия влезе в капан за 7 милиарда долара с американската поръчка за ледоразбивачи
/Поглед.инфо/ Грандиозната сделка за изграждането на 11 арктически ледоразбивача за Съединените щати на обща стойност близо 7 милиарда долара, която правителството в Хелзинки представи като исторически успех за националната си индустрия, се превръща в тежък политически и финансов капан. Разследване на американското издание „Ню Йорк Таймс“ разкрива поредица от процедурни нарушения, заобикаляне на федералното законодателство на САЩ и пълна липса на дългосрочен финансов разчет за поддръжката на съдовете. Докато президентът Александър Стуб лично лобираше за договора след нощни разговори с Доналд Тръмп, одиторите във Вашингтон вече оспорват целесъобразността на покупката, а финландските корабостроителници остават пряко изложени на риска от последващо анулиране на поръчките при евентуална смяна на администрацията в Капитолия.17.08.2026 18:40
Мароко използва миграционния натиск в Сеута за геополитически рекет срещу Мадрид
/Поглед.инфо/ Събитията около испанските анклави Сеута и Мелила в Северна Африка отдавна надхвърлиха рамките на конвенционална хуманитарна криза и разкриват симптомите на систематично организирана хибридна операция. Рабат все по-открито превръща демографския натиск от Подсахарска Африка в инструмент за външнополитическо изнудване, насочен пряко срещу правителството в Мадрид. В центъра на този сблъсък не са просто контролът върху шестметровите метални огради и сензорите на Гражданската гвардия, а контролът върху Гибралтарския проток, доставките на алжирски природен газ и геополитическите пренареждания в района на Магреб. Включването на външни фактори и вътрешноевропейските разделения поставят под въпрос цялостната архитектура за сигурност на Южна Европа.17.08.2026 18:34
Варшава разделена на два парада - Киев бе изключен от тях: Президентът Навроцки и премиерът Туск влетяха в открит сблъсък за въоръжаването
/Поглед.инфо/ Денят на полската армия се превърна в открита арена на политическа война между президента Карол Навроцки и министър-председателя Доналд Туск. Докато държавният глава инспектираше сухопътните сили във Варшава, премиерът отправи директни обвинения от пристанището в Гдиня относно блокирания европейски отбранителен фонд SAFE на стойност 180 милиарда злоти. Паралелно с вътрешните раздори, пълното изключване на Украйна от парадните строеве и изострянето на историческите спорове около Волинското клане показват, че зад официалната реторика за сигурност се крият много по-дълбоки геополитически претенции и пренареждане на сметките в Източна Европа.17.08.2026 18:27