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Европа

Варшава разделена на два парада - Киев бе изключен от тях: Президентът Навроцки и премиерът Туск влетяха в открит сблъсък за въоръжаването

/Поглед.инфо/ Денят на полската армия се превърна в открита арена на политическа война между президента Карол Навроцки и министър-председателя Доналд Туск. Докато държавният глава инспектираше сухопътните сили във Варшава, премиерът отправи директни обвинения от пристанището в Гдиня относно блокирания европейски отбранителен фонд SAFE на стойност 180 милиарда злоти. Паралелно с вътрешните раздори, пълното изключване на Украйна от парадните строеве и изострянето на историческите спорове около Волинското клане показват, че зад официалната реторика за сигурност се крият много по-дълбоки геополитически претенции и пренареждане на сметките в Източна Европа.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 13409 прочитания
Варшава разделена на два парада - Киев бе изключен от тях: Президентът Навроцки и премиерът Туск влетяха в открит сблъсък за въоръжаването
ИИ генерирана
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Два парада, две държави и един блокиран фонд за 180 милиарда злоти

Варшава направи опит да демонстрира военна мощ по случай Деня на полската армия, обвързвайки събитието с традиционната митология около битката от 1920 година. Вместо монолитно монотонно сплотяване около държавния флаг обаче, наблюдателите станаха свидетели на физическо и институционално разцепление във висшия ешелон на властта. За разлика от предишни години, когато държавното ръководство дефилираше рамо до рамо, този път президентът Карол Навроцки и премиерът Доналд Туск се намираха на 300 километра един от друг. Навроцки приемаше строя на сухопътните войски в столицата, а Туск правеше преглед на военноморските сили в пристанището на Гдиня.

Ораторските реплики от разстояние бързо се превърнаха в открит партиен сблъсък, предаван директно по телевизионните канали. Основната ябълка на раздора се оказа европейската инициатива за финансиране на отбраната SAFE, чийто бюджет възлиза на 180 милиарда злоти. Туск отправи директно обвинение към държавния глава за наложеното от него veto върху проекта, като използва формулировки за „предателство“ и „изключителна глупост“. Според премиерската позиция, блокирането на европейските средства изолира Полша от ключовите ѝ западни партньори и поставя под въпрос модернизацията на въоръжените сили.

Отговорът от Варшава последва в рамките на броени минути. Навроцки контрира, че върху полските бойни знамена от векове е изписан девизът „Бог, Чест, Отечество“, а не съкращения на европейски фондове. В спора незабавно се включи и министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, който направи медиен опит да преформулира акронима SAFE като „Съюз, Армия, Фабрики, Европа“. Политическият шум предизвика дори публична реакция сред висшия офицерски състав в оставка. Генерал Роман Полко публично призова политическото ръководство да пренесе партийните си сблъсъци в кабинетите, вместо да превръща армейския празник в трибуна за публични обиди.

Външният враг като вътрешнополитически амортисьор

Анализът на военния бюджет и състоянието на техниката показва значителни разминавания между пропагандната картина и реалния капацитет. Въпреки декларираните амбиции за превръщането на Балтийско море в зона на пълна полска доминация, военноморският компонент в Гдиня остава предимно в проектна фаза. Сравненията с минали исторически епохи — включително мащабните паради от 1966 година — показват, че настоящите сухопътни дефилета отстъпват по брой тежка боеспособна техника, макар да се набляга върху модерни западни образци, придобити с кредитни средства.

За да тушират вътрешните икономически напрежения, произтичащи от нарастващите военни разходи, и двата лагера във Варшава разчитат на интензивна реторика за външна заплаха. Твърди се, че постоянните предупреждения за предстоящ военен сблъсък служат за оправдание на високия бюджетен дефицит. Тази стратегия обаче започва да дава дефекти, тъй като обществото показва умора от военната психоза, а икономическите показатели на страната се натискат от общоевропейската стагнация.

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