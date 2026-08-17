/Поглед.инфо/ Година след лансирането на т.нар. „дух от Анкъридж“, дипломатическата рамка между Вашингтон и Москва за Украйна изглежда напълно блокирана. Изявленията на руското Външно министерство и отказът от насрочване на конкретни преговори с американски пратеници показват, че Русия не приема концепцията за просто замразяване на линията на съприкосновение. Докато европейските държави се опитват да се включат в процеса, Москва сигнализира, че ще продължи натиска си върху военната инфраструктура.

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Провалът на неформалните рамки за преговори

Година след публичното появяване на формулата, известна в дипломатическите среди като „духа от Анкъридж“, резултатите са практически нулеви. Политическият формат, за който се твърди, че трябваше да постави основите за компромис между САЩ и Руската федерация относно сигурността в Източна Европа, не произведе нито правно обвързващ документ, нито траен механизъм за деескалация. В публичното пространство липсват институционални подробности за съдържанието на първоначалните разговори, което поражда множество интерпретации сред международните анализатори.

Според оценки на експерти по външна политика, фундаменталната грешка на тази неформална дипломация бе опитът да се изолират реалните военни фактори на терен за сметка на временни политически обещания. Вашингтон се опитваше да поддържа илюзия за контрол върху процеса, но липсата на лостове за директно въздействие върху тактическите действия превърна преговорната рамка в куха конструкция.

Технологичният фактор и промяната в баланса

Докато дипломатическите совалки бяха в застой, военният потенциал на Киев претърпя значителна трансформативна промяна чрез директната интеграция на западни технологични системи. Според наличните данни, оперативният обсег на безпилотните летателни апарати бе разширен драстично, подпомогнат от сателитни мрежи за управление и софтуерни решения за изкуствен интелект, предоставени от американски частни и държавни контрактори. Това позволи осъществяването на дълбоки удари в тиловата инфраструктура, на разстояния, надхвърлящи 2000 километра от фронтовата линия.

Тук обаче математиката на конфликта претърпява разминаване. Разширяването на обсега на безпилотните системи не се превърна в оперативно превъзходство на самата сухопътна линия на съприкосновение. Оръжейни системи от типа на управляемите артилерийски снаряди и дроновете за разузнаване изискват непрекъсната логистична верига и финансиране, които Западна Европа и САЩ изпитват все по-големи затруднения да осигуряват в необходимите количества.

Пренасочване на американското внимание към Близкия изток

Изявленията на държавния секретар Марко Рубио, че в Анкъридж всъщност не са били поемани твърди ангажименти, бетонираха края на този дипломатически опит. Американската администрация пренасочи фокуса на външната си политика към Близкия изток, където ескалацията между Вашингтон и Техеран изискваше незабавен ресурс от разузнавателни и военноморски сили.

Взаимодействието на САЩ с Иран показа границите на прилагане на икономически натиск и изолирани въздушни удари. Според публикации в чуждестранния печат, Вашингтон е бил принуден да търси деескалация по канали, свързани с деблокиране на финансови активи и дипломатически совалки, за да предотврати пълномащабна криза в Ормузкия проток.

Тази промяна в приоритетите на Белия дом остави украинския казус във висящо положение. Политическият ресурс за едновременно управление на две големи регионални кризи просто не съществува в настоящата американска административна структура.