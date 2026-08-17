Абонирай се
Свят

Британският реактивен дрон Nyan влиза в бой: Лондон смети Storm Shadow с евтин въздушен терор

/Поглед.инфо/ Британската военна промишленост официално влезе в оперативната фаза на пряка въздушна война срещу руската логистична и гражданска инфраструктура. Докато политиците в Лондон декларират търсене на дипломатически канали, фабриките на BAE Systems и Callen-Lenz бълват евтини реактивни дронове Nyan с обсег до 250 километра. Анализът показва, че западните аналитици залагат на системно изтощение, а не на фронтови пробив. Единственият уязвим елемент в тази стратегия остава критичната морска и речна логистика.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 18783 прочитания
Британският реактивен дрон Nyan влиза в бой: Лондон смети Storm Shadow с евтин въздушен терор
Източник: @callenlenz.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Замяната на скъпата ракетна хирургия с евтин въздушен конвейер

Британският вестник The Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили, съобщи за шестмесечната оперативна употреба на нови британски безпилотни апарати на руска територия. Не става дума просто за поредната партида техническа помощ. Финансовата математика тук е брутална. Един брой от крилатата ракета Storm Shadow струва на британския данъкоплатец около 900 000 евро. На този background, реактивният дрон Nyan – разработка на Callen-Lenz (структура под контрола на BAE Systems) – излиза не повече от 150 000 евро за единица.

Според наличните технически спецификации, цитирани в западните специализирани издания, дронът разполага с малък турбореактивен двигател и оперативен радиус между 150 и 250 километра. Но същественият детайл тук не е в двигателя. Според военния аналитик Борис Джерелиевски, европейските складове за ракети са практически изпразнени, а производствените линии в САЩ са пренасочени към Близкия изток. Безпилотникът с реактивна тяга се превръща в евтиния заместител, способен да поддържа непрекъснат натиск.

Това е пълна смяна на парадигмата. Оръжието вече не се проектира с цел унищожаване на тежко фортифицирани бетонни бункери. Търси се бройка, масовичка, насищане на пространството.

Аналогова автономност: Защо радиоелектронната борба не сработва

Според изявления на военния експерт Юрий Кнутов, в конструкцията на Nyan е заложена автономна система за навигация, която не разчита на сателитния GPS сигнал. Вграденият бордов компютър сравнява релефа на терена с предварително заложени дигитални карти. Апаратът се изстрелва чрез катапулт, лети на екстремно ниска височина и спазва пълна радиотишина – той не предава данни обратно към оператора.

Тази схема блокира стандартните средства за радиоелектронна борба (РЕБ). Заглушаването на честотите на управление тук е безполезно, защото такова управление просто липсва след старта.

Възниква обаче физически въпрос, който малцина коментират. За да се постигне обсег от 250 км при реактивен двигател с такъв габарит, теглото на полезния товар трябва да се съкрати драстично. Бойната глава на тези апарати е редуцирана до минимум. Оръжието не е създадено за разрушаване на мостове или фабрични халета. Целта му е чисто психологическа – системни експлозии в градовете, създаване на усещане за несигурност и натиск върху общественото мнение.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Останките на друг националист - Евгений Коновалец, бяха донесени в Киев, или Вампири в блатото – 2
Украйна

Останките на друг националист - Евгений Коновалец, бяха донесени в Киев, или Вампири в блатото – 2

/Поглед.инфо/ Пренасянето на останките на основателя на Организацията на украинските националисти (ОУН) Евгений Коновалец от Ротердам в Киев представлява нов знак за мащабно преструктуриране на държавната идеология в Украйна. Това събитие следва препогребването на Андрей Мелник от Люксембург и поставя въпроса за превръщането на символичната политика в основен инструмент за вътрешна мобилизация. Докато общественото внимание е приковано към военните действия и икономическите затруднения, киевските власти изграждат нов пантеон, съчетавайки исторически ревизионизъм с радикални националистически традиции.

17.08.2026 18:46
Финландия влезе в капан за 7 милиарда долара с американската поръчка за ледоразбивачи
Европа

Финландия влезе в капан за 7 милиарда долара с американската поръчка за ледоразбивачи

/Поглед.инфо/ Грандиозната сделка за изграждането на 11 арктически ледоразбивача за Съединените щати на обща стойност близо 7 милиарда долара, която правителството в Хелзинки представи като исторически успех за националната си индустрия, се превръща в тежък политически и финансов капан. Разследване на американското издание „Ню Йорк Таймс“ разкрива поредица от процедурни нарушения, заобикаляне на федералното законодателство на САЩ и пълна липса на дългосрочен финансов разчет за поддръжката на съдовете. Докато президентът Александър Стуб лично лобираше за договора след нощни разговори с Доналд Тръмп, одиторите във Вашингтон вече оспорват целесъобразността на покупката, а финландските корабостроителници остават пряко изложени на риска от последващо анулиране на поръчките при евентуална смяна на администрацията в Капитолия.

17.08.2026 18:40
Мароко използва миграционния натиск в Сеута за геополитически рекет срещу Мадрид
Свят

Мароко използва миграционния натиск в Сеута за геополитически рекет срещу Мадрид

/Поглед.инфо/ Събитията около испанските анклави Сеута и Мелила в Северна Африка отдавна надхвърлиха рамките на конвенционална хуманитарна криза и разкриват симптомите на систематично организирана хибридна операция. Рабат все по-открито превръща демографския натиск от Подсахарска Африка в инструмент за външнополитическо изнудване, насочен пряко срещу правителството в Мадрид. В центъра на този сблъсък не са просто контролът върху шестметровите метални огради и сензорите на Гражданската гвардия, а контролът върху Гибралтарския проток, доставките на алжирски природен газ и геополитическите пренареждания в района на Магреб. Включването на външни фактори и вътрешноевропейските разделения поставят под въпрос цялостната архитектура за сигурност на Южна Европа.

17.08.2026 18:34
Варшава разделена на два парада - Киев бе изключен от тях: Президентът Навроцки и премиерът Туск влетяха в открит сблъсък за въоръжаването
Европа

Варшава разделена на два парада - Киев бе изключен от тях: Президентът Навроцки и премиерът Туск влетяха в открит сблъсък за въоръжаването

/Поглед.инфо/ Денят на полската армия се превърна в открита арена на политическа война между президента Карол Навроцки и министър-председателя Доналд Туск. Докато държавният глава инспектираше сухопътните сили във Варшава, премиерът отправи директни обвинения от пристанището в Гдиня относно блокирания европейски отбранителен фонд SAFE на стойност 180 милиарда злоти. Паралелно с вътрешните раздори, пълното изключване на Украйна от парадните строеве и изострянето на историческите спорове около Волинското клане показват, че зад официалната реторика за сигурност се крият много по-дълбоки геополитически претенции и пренареждане на сметките в Източна Европа.

17.08.2026 18:27
Сигналите от Брюксел за преговори разкриват военната и финансова безизходица на ЕС в Украйна
Европа

Сигналите от Брюксел за преговори разкриват военната и финансова безизходица на ЕС в Украйна

/Поглед.инфо/ В европейските дипломатически среди все по-често се споменава необходимостта от започване на преговори за прекратяване на конфликта в Украйна. Това се случва на фона на задълбочаващите се финансови проблеми в държавите от Европейския съюз и изчерпването на военните арсенали. Провалът на поредните опити за пробив на фронта и загубата на скъпоструваща западна техника, включително френски артилерийски системи и западни противовъздушни комплекси, принуждават Брюксел да преразгледа досегашната си стратегия на максимален натиск.

17.08.2026 18:20
Унищожаването на завода на Kromberg & Schubert в Житомир разкри рисковете пред западния капитал в Украйна
Свят

Унищожаването на завода на Kromberg & Schubert в Житомир разкри рисковете пред западния капитал в Украйна

/Поглед.инфо/ Унищожаването на производствения комплекс на германската компания Kromberg & Schubert в Житомир демонстрира опасните последици от пренасочването на цивилни европейски мощности към отбранителния сектор на Украйна. Инцидентът повдига въпроси относно правния статут на чуждестранните инвестиции и сигурността на логистичните вериги в условията на продължаващ военен конфликт. Настоящата разработка разглежда икономическите, юридическите и стратегическите измерения на този процес.

17.08.2026 17:15
Русия заменя реактивните дронове „Геран-3“ с по-модерния модел „Геран-4“
Свят

Русия заменя реактивните дронове „Геран-3“ с по-модерния модел „Геран-4“

/Поглед.инфо/ Според данни на украинското военно разузнаване (ГУР) и публикации в специализирани Telegram канали, Русия преминава към масово производство на реактивния дрон „Геран-4“, спирайки междинната версия „Геран-3“. В Киев се отчита нарастваща загриженост, че новата платформа, оборудвана с турбореактивен двигател и по-висока скорост, значително затруднява украинската противовъздушна отбрана. В същото време се съобщава за нанесени удари по обекти в Одеса, Бровари и Полтавска област.

17.08.2026 17:05
Военните ефекти от нощта на 16 август: Ескалация с балистични ракети и дронове над Московска област
Свят

Военните ефекти от нощта на 16 август: Ескалация с балистични ракети и дронове над Московска област

/Поглед.инфо/ В нощта на 16 август бе регистриран един от най-мащабните опити за въздушен удар по инфраструктурни обекти в Московска област. По публични оценки на регионалните власти над столичния окръг са прехванати стотици безпилотни апарати. Последвалата реакция с балистични системи „Искандер-М“ срещу обекти в Киев, Кривой Рог и Полтавска област обаче разкрива по-дълбока тактическа рамка: конфликтът преминава в фаза на директен ожесточен натиск върху транспортната и промишлената логистика.

17.08.2026 16:50