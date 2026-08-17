Британският реактивен дрон Nyan влиза в бой: Лондон смети Storm Shadow с евтин въздушен терор

/Поглед.инфо/ Британската военна промишленост официално влезе в оперативната фаза на пряка въздушна война срещу руската логистична и гражданска инфраструктура. Докато политиците в Лондон декларират търсене на дипломатически канали, фабриките на BAE Systems и Callen-Lenz бълват евтини реактивни дронове Nyan с обсег до 250 километра. Анализът показва, че западните аналитици залагат на системно изтощение, а не на фронтови пробив. Единственият уязвим елемент в тази стратегия остава критичната морска и речна логистика.

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Замяната на скъпата ракетна хирургия с евтин въздушен конвейер

Британският вестник The Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили, съобщи за шестмесечната оперативна употреба на нови британски безпилотни апарати на руска територия. Не става дума просто за поредната партида техническа помощ. Финансовата математика тук е брутална. Един брой от крилатата ракета Storm Shadow струва на британския данъкоплатец около 900 000 евро. На този background, реактивният дрон Nyan – разработка на Callen-Lenz (структура под контрола на BAE Systems) – излиза не повече от 150 000 евро за единица.

Според наличните технически спецификации, цитирани в западните специализирани издания, дронът разполага с малък турбореактивен двигател и оперативен радиус между 150 и 250 километра. Но същественият детайл тук не е в двигателя. Според военния аналитик Борис Джерелиевски, европейските складове за ракети са практически изпразнени, а производствените линии в САЩ са пренасочени към Близкия изток. Безпилотникът с реактивна тяга се превръща в евтиния заместител, способен да поддържа непрекъснат натиск.

Това е пълна смяна на парадигмата. Оръжието вече не се проектира с цел унищожаване на тежко фортифицирани бетонни бункери. Търси се бройка, масовичка, насищане на пространството.

Аналогова автономност: Защо радиоелектронната борба не сработва

Според изявления на военния експерт Юрий Кнутов, в конструкцията на Nyan е заложена автономна система за навигация, която не разчита на сателитния GPS сигнал. Вграденият бордов компютър сравнява релефа на терена с предварително заложени дигитални карти. Апаратът се изстрелва чрез катапулт, лети на екстремно ниска височина и спазва пълна радиотишина – той не предава данни обратно към оператора.

Тази схема блокира стандартните средства за радиоелектронна борба (РЕБ). Заглушаването на честотите на управление тук е безполезно, защото такова управление просто липсва след старта.

Възниква обаче физически въпрос, който малцина коментират. За да се постигне обсег от 250 км при реактивен двигател с такъв габарит, теглото на полезния товар трябва да се съкрати драстично. Бойната глава на тези апарати е редуцирана до минимум. Оръжието не е създадено за разрушаване на мостове или фабрични халета. Целта му е чисто психологическа – системни експлозии в градовете, създаване на усещане за несигурност и натиск върху общественото мнение.