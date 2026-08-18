/Поглед.инфо/ На 18 август председателят Си Дзинпин разговаря с президента на Еквадор Даниел Нобоа, който е на държавно посещение в Китай.

Си Дзинпин посочи, че тази година се навършват 10 години от установяването на всеобхватно стратегическо партньорство между Китай и Еквадор. Независимо от промените в международната обстановка Китай винаги е разглеждал отношенията с Еквадор от стратегическа и дългосрочна перспектива и е готов да работи заедно с еквадорската страна за извеждането на двустранните отношения на ново равнище и за по-доброто благоденствие на народите на двете страни.

Си Дзинпин подчерта, че Китай уважава и подкрепя усилията на Еквадор да върви по път на развитие, съобразен със собствените му национални особености, и е готов да засили обмена между двете правителства, законодателните органи, политическите партии и други институции, както и обмена на опит в държавното управление.

Двете страни трябва да засилят съгласуването на стратегиите си за развитие, да реализират договореностите за сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“ и да изпълняват успешно съвместните проекти в областта на енергетиката, полезните изкопаеми, инфраструктурата и финансите. Те трябва активно да проучват възможностите за сътрудничество в цифровата икономика, зеления преход, новата енергетика и изкуствения интелект, както и да продължат да използват потенциала на споразумението за свободна търговия, така че ползите от него да достигнат до повече предприятия и потребители.

Китай е готов да развива с Еквадор сътрудничество в областта на здравеопазването, борбата с бедността и превенцията и смекчаването на последиците от бедствия, като подкрепя националното развитие на Еквадор. Двете страни трябва да засилят обмена в областта на образованието, културата, младежта, спорта и между местните власти, да улесняват контактите между гражданите и да укрепват приятелството между двата народа, заяви Си Дзинпин.

Нобоа заяви, че Китай е важен партньор и приятел на Еквадор, който е готов да работи за задълбочаване на политическото взаимно доверие, да подкрепя Пекин в защитата на неговия суверенитет и териториална цялост и да уважава позицията му по тайванския въпрос.

Еквадор отдава голямо значение на сътрудничеството с Китай и е готов да разшири взаимноизгодното сътрудничество в области като търговията и икономиката, финансите, полезните изкопаеми, възобновяемата енергия, науката и технологиите и културата. Еквадор възнамерява също да увеличи износа си за Китай и приветства повече китайски предприятия да инвестират и развиват бизнес в страната, като допринасят за подобряването на жизнения стандарт на населението и за националното развитие.

След разговорите двамата държавни глави съвместно присъстваха на церемонията по подписването на редица документи за сътрудничество в области като зелената индустрия, търговско-икономическите отношения, цифровата икономика и подобряването на благосъстоянието на населението.