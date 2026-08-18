1,2 трилиона за орбитираща илюзия: Пентагонът налива милиарди в "Златен купол" без технически план

/Поглед.инфо/ Финансовите разчети около обявената от Доналд Тръмп инициатива за противоракетна отбрана „Златен купол“ демонстрират дълбоко разминаване между политическата реторика и инженерната реалност. Докато първоначално бе обявена рамка от $175$ милиарда долара, оценките на Бюджетната служба на Конгреса (CBO) и независими институти засичат прогнозни разходи между $1,2$ и $4,6$ трилиона долара за две десетилетия. Техническите изисквания за космическо прехващане във фазата на ускорение разкриват мащабни индустриални и физически ограничения пред проекта.

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Аритметката на политическите обещания: От 175 милиарда до 4,6 трилиона

Идеята за изграждане на непробиваем щит над северноамериканския континент отново се сблъсква с финансовите реалности на капитолийския хълм. През май 2025 г. Доналд Тръмп лансира концепцията за "Златен купол" — орбитална и наземна архитектура за прихващане на балистични и хиперзвуковиเวкторни цели — с обещанието за почти 100% ефективност, тригодишен срок за изграждане и цена от едва 175 милиарда долара.

Тази цифра обаче не издържа нито един сериозен одиторски тест.

Доклад на Бюджетната служба на Конгреса (CBO) фиксира базовите разходи за разработване, разполагане и 20-годишна поддръжка на ниво от 1,2 трилиона долара. Независими анализи от American Enterprise Institute (AEI) качват летвата на 3,6 трилиона долара, а разчетите на организацията Taxpayers for Common Sense (TCS) достигат астрономическите 4,6 трилиона долара.

Разминаването между декларираните 175 милиарда и реалните 4,6 трилиона е над 26 пъти.

Тук липсва каквато и да е финансова дисциплина. Аналазаторът Гейб Мърфи от TCS директно посочва, че първоначалната сума е била произволно число, покриващо в най-добрия случай само началните обществени поръчки. Въпреки това, през изминалото лято Конгресът отпусна 23 милиарда долара като авансово плащане по проекта в рамките на процедурата по бюджетно съгласуване. Парите са преведени, но Пентагонът и до днес не е предоставил на комисиите по въоръжените сили подробна обосновка как точно възнамерява да ги усвои.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ СРАВНЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ ЗА ПРОЕКТ "ЗЛАТЕН КУПОЛ" │ ├──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┤ │ Източник на оценката │ Прогнозна сума │ Период / Обхват │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │ Първоначално изявление │ $175 млрд. │ Начално придобиване │ │ Бюджетна служба на Конгреса │ $1,2 трилиона │ 20 години (пълен) │ │ American Enterprise Inst. │ $3,6 трилиона │ 20 години (поддръжка)│ │ Taxpayers for Common Sense │ $4,6 трилиона │ 20 години (максимум) │ └──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

Разбира се, законодателите бързат да гласуват траншове. Военно-индустриалният комплекс на САЩ отдавна работи на принципа "първо усвояваме бюджета, после му мислим за инженеринга".

Физиката срещу политическата фантазия: Орбитални констелации и прехващане

Концептуалният модел на "Златния купол" се различава фундаментално от израелската система "Железен купол" (Iron Dome), която работи срещу неуправляеми тактически ракети и артилерийски снаряди с малък обсег. Проектът на Тръмп предвижда разполагане на хиляди спътници за наблюдение и активни кинетични прехващачи в ниска околоземна орбита (LEO) — на височина до 2000 км.

Целта е прихващане във фазата на ускорение (boost phase) — първите 30 до 120 секунди от полета на междуконтинентална балистична ракета (МБР), когато нейният факел генерира максимална топлинна сигнатура.

Но математиката на орбиталното движение убива тази идея още на чертожната дъска.

За разлика от геостационарните спътници, платформите на ниска околоземна орбита се движат със скорост от около 7,8 км/сек и не могат да "висят" над определена точка от земната повърхност. За да се гарантира, че над даден ракетен позиционен район в Северна Корея, Русия или Китай във всеки един moment ще има достатъчно кинетични прехващачи, са необходими колосални спътникови съзвездия.

За защита срещу 1 единична МБР: Според доклад на Американското физическо общество (APS), са необходими над 1000 прехващача постоянно позиционирани в съответните орбити.

Според доклад на Американското физическо общество (APS), са необходими над 1000 прехващача постоянно позиционирани в съответните орбити. За защита срещу залп от 10 МБР: Необходимата констелация набъбва до над 30 000 орбитални платформи.

Необходимата констелация набъбва до над 30 000 орбитални платформи. За пълно покритие срещу арсеналите на стратегическите съперници: Числото надхвърля техническия и логистичен капацитет на цялата световна космическа индустрия.

Освен това, кинетичният прехващач, изстрелян от космоса, трябва да навлезе обратно в плътните слоеве на атмосферата, за да погоди излитащата балистична ракета. Хиперзвуковото опреснение, термичното натоварване и загубата на радиовръзка в плазмения облак правят прецизното насочване на космически прехващач изключително трудно за решаване инженерно уравнение.

Сегашната американска система за наземно базирано прихващане в средната фаза на полета (GMD — Ground-Based Midcourse Defense), разположена във Форт Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния), се разработва от 80-те години на миналия век. Според данни, цитирани от The Guardian, нейната успеваемост при контролирани тестове варира около едва 20%. Да се разчита, че орбиталната компонента ще проработи на 100%, е проява на наивност или на чист лобизъм.