Два от три новопродадени автомобила в Китай са електрически и хибридни

/Поглед.инфо/ Еднополюсният свят изчерпва историческия си ресурс, но кой ще заеме мястото му? В този анализ Владимир Трифонов проследява голямата промяна в световния ред – от американската хегемония към свят на няколко мощни центъра. Защо САЩ започват да ограничават глобалните си ангажименти? Защо Китай не прилича нито на Америка, нито на СССР и не демонстрира желание да стане нов световен хегемон? Възможно ли е планетата да се раздели на макрорегиони със собствени икономически, политически и цивилизационни модели? И ще донесе ли многополярността баланс и конкуренция на идеи, или нова епоха на опасни сблъсъци? Един разговор за света, който вече се ражда пред очите ни.

18.08.2026 18:00