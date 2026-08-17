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Поглед към Китай

Защо Китай заслужава да бъде „откриван отново и отново“?

/Поглед.инфо/ Данните сочат, че през първата половина на тази година броят на чужденците, влезли в Китай, е достигнал 22,914 милиона посещения, което представлява ръст от 20,4% в сравнение със същия период на миналата година. От тях 77,7% са влезли без виза, което е увеличение с 30,6% на годишна база. С непрекъснатото усъвършенстване на политиките, като например „пазаруване и моментално възстановяване на ДДС“, броят на чуждестранните туристи, които са се възползвали от тази услуга през първите шест месеца на годината, е нараснал с 366% спрямо същия период на миналата година.

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Защо Китай заслужава да бъде „откриван отново и отново“?
Източник: 38picres.cgtn.com
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Защо Китай кара чуждестранните туристи да не искат да си тръгнат? Дай Бин, директор на Китайския институт за изследване на туризма, каза, че Китай има дълга история, огромна територия и богати природни ресурси, които предлагат разнообразни туристически възможности, така че те едва ли могат да „разгадаят“ страната само с едно посещение. А непрекъснато обновяващите се преживявания от съвременния живот, постоянно подобряващите се политики за улесняване на престоя, сигурната и стабилна социална среда, както и отвореността и приятелското отношение на китайците, всичко това поражда силна привлекателност върху чуждестранните туристи, които могат да се докоснат по-дълбоко до един истински, многопластов и всестранен Китай.

„Просто не можеш да обиколиш всичко“ – това е непосредственото усещане на много чужденци, след като пристигнат в Китай. През това лято „културният туризъм“, „туристическите почивки за бягство от жегата“ и „екологичният туризъм“ продължават да бъдат изключително популярни. Проучване, публикувано по-рано от Китайския институт за изследване на туризма, показва, че над 60% от входящите туристи посочват опознаването на китайската култура като основна цел на посещението си в страната.

Иновативните приложения в Китай често привличат вниманието и носят на чуждестранните туристи все повече нови и интересни преживявания. Те посещават заводи за електрически автомобили, за да наблюдават интелигентните производствени линии, из улиците на Шънджън изпробват доставка на храна с дронове и взаимодействат с роботи. Чуждестранните медии са единодушни, че „технологичният туризъм“ се превръща във важен прозорец, чрез който чуждестранните туристи възприемат развитието на Китай и откриват нови възможности.

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