Как древни железни магми се превърнаха в капан за критичните за енергетиката елементи

/Поглед.инфо/ Глобалната индустрия страда от хроничен глад за лантаниди и сродните им елементи, а геополитическият монопол върху тяхното извличане прави прехода към нови технологии критично зависим от броени държави. Екип от геолози от Австралийския национален университет предлага изненадващо практична алтернатива: преобразуването на вече действащи или изоставени открити рудници за желязо в източници на критични метали. Чрез лабораторно пресъздаване на условията в магмените камери отпреди милиони години, учените доказаха, че специфични богати на желязо разтопени скали функционират като естествени гъби за редкоземни елементи. Този процес обогатява концентрацията им до 200 пъти спрямо обичайната базалтна магма.

Лабораторният натиск и желязната топене

В науката за Земята има стара максима: ако не можеш да видиш един процес в реално време, длъжен си да го затвориш в стоманена капсула и да му приложиш брутална физика. Майкъл Аненбург и екипът му в Канбера направиха точно това, за да разрешат пъзел, който мъчи експерименталните петролози от десетилетия. Съвременната геология никога не е документирала изригване на желязна магма. Нито един активен вулкан на планетата днес не бълва стопено желязо. И все пак в геоложкия архив на Земята – от скандинавските скални щитове до пустинята Атакама – съществуват така наречените находища от тип Kiruna (по името на известната шведска мина) и El Laco в Чили. Тези структури са тихи свидетели за древни процеси, при които желязото се е отделяло от силикатната стопилка като масло от вода.

За да пресъздадат този тектоничен епизод, учените използваха апаратура с бутален цилиндър. Синтетични аналози на скали, покриващи широка гама от химически състави, бяха затворени в благородни метали и подложени на температура от 1100 градуса по Целзий и хидростатично налягане, съответстващо на около 15 километра дълбочина в земната кора. Резултатът, публикуван в специализираното издание Geochemical Perspectives Letters, не просто потвърди възможността за съществуване на подобна магма, но разкри нейния неочакван афинитет. Изглежда, че при разделянето на немисцибилни (несмесващи се) течности, желязната фаза действа като мощен химически екстрагент за неодим, лантан, итрий и останалите критични елементи, изсмуквайки ги от заобикалящата силикатна среда.

Икономически прагматизъм спрямо индустриалните реалности

Това откритие нямаше да има особена стойност извън университетските аудитории, ако не беше суровата икономика на съвременния железодобив. Традиционното извличане на редкоземни метали от карбонатити или йоносорбционни глини е екологичен и логистичен кошмар. То изисква химическа преработка на огромни маси нискокачествена руда с използването на хиляди тонове киселини, образувайки токсични утайници.

Тук се появява практическата възможност. В световен мащаб вече съществува огромна индустриална инфраструктура, изградена около желязорудните находища от магмен произход. Железопътни линии, преработвателни фабрики, енергийни мрежи и дълбоки открити рудници вече функционират на места като Швеция, Австралия и Южна Америка. Аненбург и колегите му посочват, че редкоземните елементи в тези обекти често са били изхвърляни като отпадъчни шлаки или изобщо са били пренебрегвани при първичния анализ, тъй като геолозите са търсили единствено високи проценти на хематит или магнетит.

Пробойните в тази оптимистична теория обаче тепърва започват да се появяват при прехода от лабораторния опит към промишлената експлоатация. Химическата сглобка на богатите на желязо магми варира значително в зависимост от съдържанието на фосфор и флуор. В реални условия редкоземните елементи често са блокирани в кристалната решетка на минерали като апатит или монацит. Неговото металургично отделяне от желязната матрица изисква преформатиране на технологичните схеми в обогатителните фабрики – стъпка, която много минни корпорации биха направили само при продължително високи цени на лантанидите на международните борси.