Защо досегашните лекарства за Алцхаймер удряха в грешна цел

/Поглед.инфо/ В продължение на повече от век невронауката функционираше върху една умишлено опростена, почти догматична база: невроните са оперативният процесор на човешкия мозък, а всички останали клетки са просто обслужващ персонал. Публикуваното през ноември 2024 г. изследване на Медицинския колеж „Бейлър“ обаче поставя под въпрос тази класическа архитектура. Данните сочат, че астроцитите — звездатите глиални клетки, считани доскоро за елементарно структурно „лепило“ — директно кодират, съхраняват и активират специфични паметни енграми. Това не е просто козметична корекция в учебниците, а фундаментална промяна в разбирането за когнитивната логистика.

Инженерната грешка на класическата неврология

Десетилетия наред лабораторният ресурс и грантовото финансиране бяха насочени изключително към електрическата импулсация на невроните. Догмата беше удобна: синапсите пренасят сигнали, аксоните изграждат мрежата, а глиалната тъкан просто захранва системата с глюкоза, чисти метаболитните отпадъци и поддържа захарния и йонен баланс. Това е все едно да анализираш една глобална телекомуникационна мрежа, като гледаш само медните кабели и пренебрегваш оптичните комутатори и захранващите подстанции. Тази интелектуална мъгла струваше скъпо — стотици милиарди долари, хвърлени в клинични изпитвания за болестта на Алцхаймер, които таргетираха амилоидните плаки около невроните, докато цялата съседна клетъчна инфраструктура оставаше напълно игнорирана.

В Медицинския колеж „Бейлър“ екипът, ръководен от д-р Бенджамин Дениен, решава да провери какво точно се случва в това, което с десетилетия беше наричано „пасивен пълнеж“. Базовият физически факт е следният: астроцитите съставляват над половината от клетките в човешкия мозък. Един единичен астроцит при бозайниците може да обвива и да контактува с до два милиона синапса едновременно. Да се твърди, че клетка с подобна масивна пространствена архитектура е просто биологичен изолатор, винаги е било математически и физиологично абсурдно.

Механиката на опитите: Как се измерва биохимичният запис

За да излязат от сферата на теоретичните хипотези, изследователите прилагат стриктен оперативен протокол върху миши модели. Животните биват подложени на класическо павловско кондициониране за страх — комбинация от конкретен визуален/пространствен контекст и лек електрически дразнител. При поставяне в същата среда мишките демонстрират характерния рефлекс на замръзване, което потвърждава активирането на съответната паметна енграма в хипокампуса.

Традиционната теория изисква в този момент да светнат само съответните невронни ансамбли. Лабораторният анализ на екипа от „Бейлър“ обаче показва нещо съвсем различно. По време на самия процес на учене и запечатване на информацията, в определена подгрупа от астроцити се задейства експресията на ранения ген c-Fos — ранен маркер за клетъчна пластичност и транскрипционна активност. В резултат на това тези конкретни астроцити започват интензивно да произвеждат ядрения фактор NFIA (Nuclear Factor I/A).

Това е критичната точка в експеримента, която счупва предишните хипотези. Когато учените използват генетичен механизъм за селективно премахване на гена NFIA ексклузивно в астроцитите, мишките губят способността си да извличат именно този специфичен спомен за страх. Останалото когнитивно съдържание остава непокътнато. Мишките продължават да функционират нормално, да помнят други маршрути и дразнители, но конкретният паметен асамблей е блокиран. Това показва, че астроцитът не просто асистира, а е физически съавтор и пазител на конкретния биохимичен запис.

Координация, а не просто асистенция

Втората част от опитите се оказва още по-неудобна за привържениците на класическия невроноцентризъм. Чрез оптогенетични инструменти изследователите изкуствено стимулират същите тези c-Fos/NFIA-позитивни астроцити, докато мишките се намират в напълно неутрална, безопасна среда. Резултатът е мигновен: животните замръзват от страх. Изкуственото задействане на астроцитите е напълно достатъчно да пресъздаде пълния спомен и да задейства съответната физиологична реакция без участието на първичния външен дразнител.

Според наличната документация и публикуваните данни, астроцитите образуват т.нар. „трипартитни синапси“. Тогава възниква въпросът за логистиката на ресурсите. Невронът изпраща бърз електрически сигнал, но астроцитът контролира локалната микросреда — той регулира концентрацията на калциеви йони, освобождава глиотрансмитери (като D-серин и АТФ) и физически променя обема си, за да доближи или отдалечи дендритните израстъци. Без тази химическа лаборатория на терен, невронният сигнал просто се разсейва в междуклетъчното пространство.

Нещо повече, ако обърнем внимание на по-ранни изследвания над [структурната пластичност на глиалната мрежа в централната нервна система], ще видим, че идеята за независима невронна памет винаги е имала сериозни пробойни в теорията. Невроните са твърде нестабилни като енергиен консуматор; те имат нужда от клетка, която да държи структурния матрикс стабилен в течение на десетилетия.