Защо 60 години учените грешаха за мравките

/Поглед.инфо/ В продължение на шест десетилетия биологичната наука живееше с една комфортна, математически елегантна ирония. Смяташе се, че сложният социален живот на мравките, пчелите и осите е резултат от чисто генетическо счетоводство – студена сметка за процентно препокриване на хромозоми, наречена хаплодиплоидия. Нов мащабен анализ на близо 69 000 вида насекоми, проведен от изследователи в Университета на Аризона и публикуван в Current Biology, обаче срути този академичен догмат. Оказва се, че статистическата основа на досегашната теория е почивала върху систематично игнориране на теренната реалност. Еволюционният скок към колективно оцеляване не е плод на генетичен калкулатор, а на физически ресурси, анатомични оръжия и логистика на защитата.

Илюзията за генетичното счетоводство и нейният срив

През 1964 година Уилям Хамилтън предложи хипотеза, която бързо се превърна в свещена крава за катедрите по еволюционна биология. Логиката изглеждаше желязна: при ципокрилите женските са диплоидни (развиват се от оплодени яйца), а мъжките – хаплоидни (произлизат от неоплодени яйца). Тази специфична репродуктивна механика означава, че сестрите споделят около 75% от гените си, докато с потенциалното си собствено потомство биха споделяли едва 50%. Десетилетия наред лекторите повтаряха тази теория с почти религиозна убеденост – за древните предци на пчелите е било "по-изгодно" да отглеждат сестри, вместо дъщери, превръщайки милиони стерилни работнички в специализирана работна ръка за една-единствена майка.

Това бе безупречна теория, стига да гледаш на природата през прозореца на университетския кабинет. Проблемът с подобни елегантни конструкции е, че рано или късно някой се заема да прегледа целия масив от данни, вместо да цитира подбрани примери. Екипът от Аризонския университет е картографирал поведенческите и генетичните параметри на 68 900 вида насекоми, изграждайки две филогенетични дървета с огромна дълбочина. Тяхната диагноза е безпощадна: хаплодиплоидията и появата на крайни форми на социална организация (еусоциалност) съвпадат единствено и само при жилещите ципокрили.

При всички останали групи насекоми, при които се наблюдава същият механизъм на предаване на гени – бръмбари, листни въшки или трипси – процентът на възникване на сложни общности е абсолютно нищожен. Погледнато през суровите числа на цялата класа Insecta, статистическата корелация просто изчезва. Хаплодиплоидията се оказва нищо повече от еволюционно съвпадение, чието значение е било изкуствено надувано в продължение на 60 години, за да пасне на удобния теоретичен модел.

Оперативна логистика: Жилото, хитинът и строителните материали

Когато премахнем математическата мъгла на генетичния детерминизъм, пред нас остава суровият материален реализъм. Преходът от единично съществуване към сложна колония е преди всичко логистичен и военен проблем, а не генетичен. За да съществува структура, в която хиляди индивиди се отказват от размножаване, за да хранят чуждо потомство, са необходими конкретни физически предпоставки: сигурно укритие, способност за ефективно пренасяне на биомаса и оръжия за териториален контрол.

Данните показва, че видовете, които успешно са преминали към прага на еусоциалността, притежават съвсем друг набор от критични черти. На първо място това е появата на жилото – модифициран яйцеполагач, превърнат в химическо оръжие за активна защита. Жилото радикално променя уравнението за оцеляване. Колония с хиляди беззащитни тела е просто сервирана храна за първия по-голям хищник. Но колония, способна да нанесе стотици отровни убождания, вече представлява отбранителна фортификация.

На второ място идва инженерният капацитет за строителство. Изграждането на подземни тунели, восъчни пити или сложни гнезда от дъвкана дървесина изисква специфична морфология на челюстите и огромни инвестиции в метаболитна енергия. Гнездото е скъпа инфраструктура. В момента, в който даден вид инвестира ресурси в изграждането на защитена среда, съвместното отглеждане на ларвите вътре в тази цитадела става далеч по-ефективно от опитите на всяка женска да копае отделна, лесна за унищожение дупка.

Пробойните в старата теория стават още по-видими, когато се анализират трофичните вериги. Социалните ципокрили са развили уникалната способност да концентрират висококалорична храна – нектар, прашец или протеини от уловени същества – и да я транспортират до централен склад. Без тази логистична мрежа разделението на труда е физически невъзможно. Стерилната работничка не оцелява, защото носи 75% от гените на сестра си, а защото структурата на гнездото и защитата на жилото ѝ осигуряват по-висок шанс да достави протеин до ларвата, отколкото ако се опитва да оцелява сама в суровата външна среда.