Преходът от свобода към допустимост

/Поглед.инфо/ Свободата вече не е необходимо да бъде забранявана със закон. Достатъчно е използването ѝ постепенно да стане твърде скъпо. Можеш да говориш, но рискуваш репутацията си. Можеш да не се съгласиш, но рискуваш професионалното си положение. Можеш да зададеш неудобния въпрос, но трябва да си готов да бъдеш обявен за „неприемлив“. Пред очите ни се променя самата логика на свободното общество. Границата вече не минава само между позволено и забранено, а между приемливо и неприемливо, правилно и неправилно, одобрено и подозрително. В този анализ става въпрос за една тиха трансформация, при която човекът запазва правата си, но постепенно започва сам да ограничава тяхното използване. Може ли свободата да изчезне, без някой официално да я забрани?

/Поглед.инфо/ Свободата вече не е необходимо да бъде забранявана със закон. Достатъчно е използването ѝ постепенно да стане твърде скъпо. Можеш да говориш, но рискуваш репутацията си. Можеш да не се съгласиш, но рискуваш професионалното си положение. Можеш да зададеш неудобния въпрос, но трябва да си готов да бъдеш обявен за „неприемлив“.

Пред очите ни се променя самата логика на свободното общество. Границата вече не минава само между позволено и забранено, а между приемливо и неприемливо, правилно и неправилно, одобрено и подозрително. В този анализ става въпрос за една тиха трансформация, при която човекът запазва правата си, но постепенно започва сам да ограничава тяхното използване.

Може ли свободата да изчезне, без някой официално да я забрани?

Когато свободата не е забранена, а преформулирана

Свободата рядко изчезва от обществения живот с един политически акт. Историческата памет ни е приучила да свързваме нейното отнемане със забрани, цензура, репресивни закони, преследване на несъгласните и открито насилие от страна на държавата. Този опит продължава да определя начина, по който разпознаваме несвободата. Очакваме тя да има видим автор, институция, която забранява, и ясно очертана граница, отвъд която гражданинът няма право да преминава. Съвременното общество обаче създава значително по-сложна ситуация. Правата могат да останат записани в конституциите, изборите да продължат да се провеждат, медиите формално да бъдат свободни, а човекът постепенно да започне да използва все по-малка част от свободата, която юридически притежава.

Свободата като пространство отвъд забраната

Класическата либерална представа за свободата се изгражда върху разграничението между законно и незаконно. Държавата определя дадени действия като недопустими чрез закона, а извън тази граница гражданинът разполага със значително пространство за личен избор. Той може да защитава непопулярни възгледи, да критикува властта, да оспорва господстващи представи, да избира начин на живот, който мнозинството не одобрява. Свободата никога не е означавала задължително обществено одобрение. Нейният смисъл е бил свързан с признаването на автономна сфера, в която човекът не е длъжен непрекъснато да доказва, че изборът му съответства на представите на мнозинството.

Тази конструкция постепенно се усложнява. Между законното и незаконното се разширява трета зона, която трудно може да бъде описана чрез традиционния политически речник. В нея дадено действие не е забранено, но може да бъде определено като неприемливо; дадено мнение не нарушава закона, но може да бъде оценено като проблематично; определена позиция не води до юридическа санкция, но може да има професионална, репутационна или социална цена. Така центърът на регулирането започва да се премества. Въпросът вече не е единствено какво човек има право да прави, а какво обществото, институцията или средата са готови да приемат като нормално поведение.

Промяната изглежда малка, докато я разглеждаме само на равнището на думите. Между „забранено“ и „неприемливо“ обаче съществува фундаментална политическа разлика. Забраната принадлежи на правото и поради това трябва да бъде формулирана, обоснована и прилагана чрез определена процедура. Неприемливостта може да възникне без законодател, без официално решение и без ясно посочен автор. Тя се създава чрез натрупването на обществени реакции, институционални практики, професионални стандарти, медийни оценки и културни норми. Човекът може да се окаже ограничен от правило, което никога не е било гласувано и което никъде не е записано като задължително.

Когато правото остава, а цената на използването му расте

Тук се открива една от най-съществените особености на съвременната трансформация. Не е необходимо едно право да бъде премахнато, за да започне неговото реално значение да намалява. Достатъчно е използването му да стане свързано с достатъчно висока социална цена. Журналистът може да има пълното право да постави неудобен въпрос, но да знае, че това ще затвори определени професионални врати. Университетският преподавател може да бъде свободен да защитава непопулярна интерпретация, но да отчита риска за академичната си репутация. Служителят в голяма организация може да има гражданското право да изрази политическо мнение и въпреки това да предпочете мълчанието, защото не знае как неговите думи ще бъдат възприети от работодателя след няколко години.

Във всички тези случаи формалната свобода продължава да съществува. Променя се практическата възможност човекът да я използва спокойно. Това разминаване между притежаваното право и готовността то да бъде упражнявано постепенно се превръща в една от важните характеристики на съвременната публичност. Ако значителна част от гражданите започнат да смятат определени законни мнения за прекалено опасни за публично изразяване, обществото може да запази юридическата свобода на словото и едновременно с това да загуби част от реалния плурализъм на публичния разговор.

Свободата при подобни условия не се унищожава. Тя се оскъпява. Колкото по-висока става цената на отклонението от преобладаващите норми, толкова по-малко хора са готови да я платят. След определена точка откритата забрана вече не е необходима, защото очакването за възможните последствия започва да регулира поведението по-ефективно от административната принуда.

Самоцензурата променя характера на контрола

Старият цензор се намесва след създаването на текста. Новата среда може да въздейства още преди текстът да бъде написан. Човекът започва да редактира собственото си поведение според предполагаемата реакция на други хора и институции. Той не чака някой да му забрани определена формулировка, защото предварително преценява дали тя може да се превърне в проблем. Не е необходимо да получи официално предупреждение, когато достатъчно добре разбира неписаните граници на средата, в която работи.

Това е качествена промяна в механизма на социалната дисциплина. Външното ограничение постепенно се превръща във вътрешна предпазливост. Човекът започва да изпълнява едновременно ролята на говорещ и на собствен цензор. Той наблюдава не само съдържанието на мисълта си, но и начина, по който тя може да бъде интерпретирана от различни аудитории. С времето тази предпазливост може да стане толкова естествена, че вече да не се възприема като ограничение. Тя се превръща в част от нормалното социално поведение.

Дигиталната среда усилва този процес, защото превърна човешката публичност в почти постоянен архив. В миналото голяма част от казаното е оставала в конкретния момент и контекст. Днес една реплика, публикация или изображение могат да бъдат запазени, извадени от първоначалната ситуация и оценени години по-късно според съвсем различни обществени стандарти. Човекът вече трябва да се съобразява не само със сегашната аудитория, но и с неизвестната бъдеща аудитория, която може да прочете думите му през нормите на друго време.

Това обстоятелство създава особен вид предпазливост. Публичното поведение все повече прилича на управление на дългосрочен репутационен риск. Изречението вече не принадлежи единствено на момента, в който е произнесено. То може да остане като цифрово свидетелство, чието значение човекът няма да контролира. Оттук произтича силен стимул не просто да се спазва законът, а да се избягва всичко, което някога би могло да бъде определено като неприемливо.

Допустимостта създава власт без единен център

Най-трудната страна на тази трансформация е липсата на единен субект, който може да бъде посочен като неин автор. Държавата продължава да има огромно значение, но вече не притежава монопол върху регулирането на публичното пространство. Частни технологични компании определят правила за комуникация между милиарди хора. Работодателите изграждат собствени стандарти за публично поведение. Университетите определят допустими академични практики. Медиите участват във формирането на границите между легитимна и нелегитимна позиция. Професионални общности създават етични кодекси, а алгоритми решават какво ще бъде видимо и какво ще остане в периферията на информационния поток.

Нито един от тези участници самостоятелно не управлява цялата система. Силата идва от тяхното наслагване. Компанията се съобразява с обществената реакция, медиите следят поведението на платформите, платформите реагират на политически и регулаторен натиск, институциите се стремят да избегнат репутационни кризи, а отделният човек се опитва да предвиди поведението на всички тях. Получава се разпределена нормативна среда, в която ограничението може да бъде реално, без да произлиза от една заповед или една институция.

Тъкмо поради това традиционният спор между свобода и цензура вече не е достатъчен за описание на случващото се. Цензурата предполага цензор. Новият модел може да функционира чрез мрежа от взаимни зависимости, в която всеки участник едновременно регулира другите и се приспособява към тях. Властта не изчезва, но става по-трудна за локализиране. Когато няма единен център, няма и очевидно място, към което да бъде насочена съпротивата.

От свободния гражданин към предпазливия гражданин

Най-дълбокият резултат от тази промяна не се намира в институциите, а в човека. Класическата идея за гражданската свобода предполага личност, която може да формира убеждения и да ги защитава дори когато те не съвпадат с позицията на мнозинството. Обществото на допустимостта започва да възнаграждава друга способност – умението постоянно да се разчитат сигналите на средата и поведението да се адаптира към тях.

Тази адаптация не е непременно резултат от страх. Много по-често тя се превръща в рационална житейска стратегия. Хората имат работа, семейство, професионална биография и социални отношения, които не желаят да поставят под риск заради всеки публичен спор. Когато потенциалната цена на отклонението расте, предпазливостта изглежда разумна. Точно тук общественият механизъм придобива устойчивост, защото вече не се нуждае от постоянно принуждение. Индивидуално рационалното поведение на милиони хора може да произведе колективна среда, която става все по-конформистка.

В резултат публичният консенсус започва да изглежда по-широк, отколкото действително е. Мълчанието на несъгласните лесно се възприема като липса на несъгласие. Институциите виждат привидно единодушие и още по-уверено възпроизвеждат съществуващите норми. Хората, които имат резерви към тях, виждат същото привидно единодушие и още по-рядко говорят. Така може да възникне затворен кръг, при който обществото постепенно губи информация за собственото си вътрешно разнообразие.

Свободата започва да зависи от способността да понесеш последствията

В класическия политически смисъл свободният гражданин е защитен от произволното вмешателство на властта. В новата среда тази защита остава необходима, но вече не е достатъчна. Човек може да бъде защитен от държавна репресия и едновременно с това да бъде изключително зависим от институционални, икономически и репутационни структури, които определят реалните условия на неговото участие в обществото.

Така постепенно се променя самият практически смисъл на свободата. Тя все по-малко се измерва само чрез наличието на права и все повече чрез възможността тези права да бъдат използвани, без човек да бъде изтласкан от нормалния обществен живот. Правото остава необходимо условие, но към него се добавя въпросът за социалната цена на неговото упражняване.

Това е границата, на която преходът от свобода към допустимост става политически значим. Обществото не казва непременно на гражданина, че няма право да мисли, говори или избира. То постепенно изгражда среда, в която гражданинът сам започва да определя коя част от собствената си свобода може да си позволи.

Тогава свободата не е отменена. Тя е преформулирана. От пространство на автономния избор тя започва да се превръща в пространство на постоянно договаряне между личното убеждение и очакванията на средата. А когато това договаряне се превърне в основен начин на обществено поведение, въпросът вече не е дали човекът формално е свободен, а колко от своята свобода реално е способен да използва.

Властта без забрана: кой определя границите на допустимото?

Преминаването от свобода към допустимост променя не само поведението на отделния човек. То преобразува и самата структура на властта. В класическата политическа система основният въпрос е кой има правото да заповядва, да създава закони и да налага санкции. Съвременната действителност добавя друга форма на влияние, която не се нуждае непременно от законова принуда. Все по-голямо значение придобива способността да се определя кое мнение заслужава обществена легитимност, кой език е приемлив, кои позиции могат да присъстват в центъра на публичния разговор и кои постепенно ще бъдат изтласкани към неговата периферия.

Новата власт не винаги заповядва

Държавата остава най-мощната политическа институция, но вече не е единственият фактор, способен да очертава границите на общественото поведение. Огромна част от публичния живот преминава през пространства, които се управляват от частни структури. Социалните платформи организират достъпа до аудитории, работодателите създават правила за поведението на своите служители, университетите определят стандарти за академична приемливост, медиите участват в подреждането на легитимните обществени позиции. Към тях се добавят професионални организации, неправителствени структури, рейтингови системи и технологични посредници, които не притежават държавна власт, но могат сериозно да влияят върху възможностите на отделния човек да бъде чут, признат и допуснат до публичното пространство.

Това не означава, че всички тези институции действат съгласувано или преследват еднаква политическа цел. По-важна е структурната промяна. Властта върху обществената норма се разпределя между множество центрове, всеки от които контролира част от средата, необходима на съвременния човек. Така може да възникне ограничение, което никой не е въвел самостоятелно. Една институция избягва репутационен риск, друга следва собствените си вътрешни стандарти, трета се съобразява с обществен натиск, а технологичната платформа прилага правила за съдържанието. Съвкупният резултат може да бъде значително по-силен от намерението на всеки отделен участник.

Алгоритъмът като невидим посредник на публичността

Дигиталната епоха прибави към тази система нещо, което предишните общества не познаваха в подобен мащаб. Между човека и обществото вече стои технологичен посредник, който решава каква част от информационния свят ще достигне до него. Алгоритъмът не забранява непременно дадено мнение. Той може просто да намали неговата видимост. Не е необходимо една позиция да бъде премахната от публичното пространство, ако тя може да бъде оставена без достатъчно разпространение, докато друга получава многократно по-голяма аудитория.

Тук границата между техническо управление и обществено влияние става трудно различима. Всяка голяма информационна система трябва да подрежда съдържанието, защото никой човек не е способен да възприеме огромния поток от информация, който се създава ежедневно. Самият подбор обаче вече представлява форма на власт. Когато милиони хора научават за света чрез системи, чиито критерии не познават напълно, видимостта се превръща в политически ресурс.

Публичното пространство вече не е просто мястото, в което гражданите свободно изказват мненията си. То е среда, в която между говорещия и аудиторията стоят технологични механизми за подбор. Формалното право да говориш остава, но възможността да бъдеш чут зависи от инфраструктура, която отделният гражданин не контролира.

От истината към правилното мнение

Още по-съществена промяна настъпва, когато общественият спор започне да се оценява не толкова според силата на аргументите, колкото според моралния статут на позицията. В нормалния демократичен конфликт една идея може да бъде погрешна, слабо аргументирана или фактически опровергана. Тогава срещу нея се противопоставят факти и аргументи. При режима на допустимостта съществува риск спорът да бъде прекратен още преди аргументите да бъдат разгледани, защото самата позиция е поставена извън границите на приемливото.

Това променя интелектуалната функция на публичния разговор. Ако определени въпроси започнат да се възприемат като подозрителни още преди да е даден отговор, обществото постепенно губи способността си да проверява собствените си убеждения. Една култура може да бъде уверена в ценностите си и едновременно да допуска тяхното оспорване. Когато увереността бъде заменена от необходимостта някои идеи да бъдат защитени от самия спор, обществената норма започва да се превръща в догма.

Тук се появява и опасна подмяна между морал и политика. Всяко общество има морални граници и не всяка позиция заслужава еднакво уважение. Демократичната култура обаче се нуждае от достатъчно широко пространство, в което несъгласието да не бъде автоматично превръщано в морален дефект на несъгласния. Когато политическият противник вече не греши, а става „неприемлив“, спорът постепенно престава да бъде средство за достигане до решение и се превръща в процедура за определяне кой има право да участва в разговора.

Експертността и изкушението да бъде заместена политиката

Подобна трансформация се наблюдава и в отношенията между експертното знание и демократичния избор. Сложните общества не могат да функционират без специалисти. Икономиката, медицината, технологиите, сигурността и екологията изискват знания, които огромната част от гражданите не притежават. Проблемът възниква, когато експертната оценка започне да се представя не като необходима основа за политическото решение, а като заместител на самото решение.

Експертът може да изчисли последствията от определена политика, но не може научно да реши каква цена обществото е готово да плати за нея. Това вече е въпрос на ценности, интереси и политически избор. Когато тази граница се размива, несъгласието с дадена политика лесно може да бъде представено като несъгласие с науката, рационалността или компетентността. Политическият конфликт тогава се превежда на езика на правилното и неправилното знание, а гражданинът постепенно се премества от позицията на участник в решението към позицията на човек, който трябва да бъде убеден да приеме правилното решение.

Така понятието за допустимост навлиза в самата демократична процедура. Гражданинът продължава да избира, но кръгът на решенията, които се признават за разумни и легитимни, може предварително да бъде стеснен. Демокрацията остава като механизъм, докато политическата алтернатива постепенно губи пространство.

Когато нормата започне да управлява закона

Най-сериозният риск се появява, когато обществената допустимост престане да бъде само културна среда и започне да влияе върху самото разбиране за право. Законът по принцип трябва да защитава гражданина и когато мнозинството не го харесва. Ако правото започне постоянно да следва моментните представи за обществена приемливост, неговата защитна функция отслабва. Свободата вече зависи не толкова от стабилни принципи, колкото от променящото се съотношение на културни и политически сили.

В такова общество не е необходимо свободата да бъде официално отменена. Достатъчно е постепенно да бъде създадена среда, в която все повече хора предпочитат сигурността на приемливото пред риска на свободното. След време тази промяна може да започне да изглежда естествена, защото поколенията, израснали в нея, няма с какво да я сравняват.

Тогава големият политически въпрос вече не е само кой управлява държавата. Той е кой създава нормата, според която гражданинът сам определя границите на поведението си. Властта, способна да формира тази граница, не се нуждае постоянно от забрани. Тя разполага с нещо по-дълбоко – способността да влияе върху представата на човека за това какво изобщо може да бъде мислено, казано и направено, без той да напусне пространството на обществено приемливото.

Когато човекът започне сам да очертава границите на своята свобода

Най-дълбоката последица от прехода към допустимостта не е промяната на законите или разширяването на влиянието на нови институции. Тя настъпва тогава, когато външната норма постепенно се превърне във вътрешна. Човекът вече не се нуждае от постоянно напомняне къде се намират границите, защото се научава сам да ги разпознава. Той следи обществената среда, разбира сигналите ѝ и предварително приспособява поведението си към тях. Свободата продължава да съществува като право, но все по-рядко се преживява като естествено пространство за действие.

От принудата към самодисциплината

Традиционната власт има един голям недостатък – принудата се вижда. Забраната предизвиква съпротива, защото човекът ясно разбира, че някой ограничава поведението му. Много по-устойчива е средата, в която ограничението се възприема като собствен разумен избор. Ако гражданинът сам реши да не задава определен въпрос, да не защитава непопулярна позиция или да не оспорва установена норма, вече трудно може да се определи къде завършва личната предпазливост и къде започва общественият натиск.

Това не превръща всяко съобразяване с другите в посегателство срещу свободата. Цивилизованият живот винаги е изисквал самоограничение. Човекът не живее сам и свободата му неизбежно се среща със свободата, достойнството и интересите на останалите. Съществената разлика е дали ограничението произтича от ясни правила и съзнателно приети морални норми, или от постоянното опасение да не бъде прекрачена подвижна граница на обществената приемливост.

Когато тази граница се изменя бързо, поведението става все по-предпазливо. Човекът започва не само да контролира думите си, но и да избягва ситуации, в които би могъл да бъде принуден да заеме позиция. Мълчанието постепенно придобива стойността на социална застраховка. Така обществото може да произведе не непременно покорни хора, а хора, които са станали изключително умели в избягването на риска.

Свободата губи съдържание, когато престане да бъде упражнявана

Правата не съществуват пълноценно само защото са записани в законите. Те се запазват и чрез тяхното постоянно използване. Свободата на словото има обществен смисъл, когато хората действително говорят. Политическият плурализъм съществува, когато различията действително присъстват в публичното пространство. Академичната свобода има стойност, когато изследователят може да стигне и до неудобен извод, без предварително да се интересува дали той съответства на очакванията на средата.

Продължителното неизползване на една свобода може постепенно да промени отношението към нея. Това, което предишното поколение е възприемало като естествено право, следващото може да започне да разбира като опасна привилегия, която трябва да бъде упражнявана само при определени условия. Свободата тогава не е премахната юридически. Променена е културната представа за нейното предназначение.

Тази промяна е по-трайна от обикновената забрана. Забраненият човек знае какво му е отнето. Човекът, който никога не е придобил навика да използва свободата си, може изобщо да не усеща липсата ѝ.

Обществото на допустимостта променя самия въпрос за свободата

Тук достигаме до същината на проблема. Големият конфликт на XXI век може да не бъде между общество, което официално признава свободата, и общество, което открито я отхвърля. Много по-труден ще бъде конфликтът между различни разбирания за това какво означава да бъдеш свободен.

Едното разбиране приема свободата като право на човека да прави избор, включително погрешен, непопулярен и неприятен за мнозинството, докато не нарушава правата на другите и закона. Другото постепенно свързва свободата с отговорността изборът да остава в границите на обществено признатото правилно поведение. Разликата между тези две представи може да изглежда малка, но тя променя философията на обществото. При първата човекът трябва да оправдава нарушението на чуждата свобода. При втората той все по-често трябва да оправдава собственото си отклонение от нормата.

Ако този процес продължи достатъчно дълго, свободата няма да бъде унищожена с декрет. Тя може да запази името си, институциите си и юридическите си гаранции, докато съдържанието ѝ постепенно се променя. Човекът ще продължава да бъде свободен според закона, но ще измерва собственото си поведение чрез далеч по-тесния въпрос какво може да си позволи, без да престане да бъде приемлив за средата, от която зависи.

Свободата, която може да изчезне, без да бъде забранена

Най-голямата опасност за свободата невинаги идва от власт, която открито я отнема. По-трудно се разпознава общество, което продължава да говори на езика на свободата, запазва нейните институции и юридически гаранции, но постепенно променя условията, при които човекът може да я използва. Тогава границата вече не минава само между позволено и забранено. Между тях се разширява пространството на приемливото, правилното и очакваното.

Тази промяна не трябва да се превръща в примитивен спор между абсолютната свобода и необходимите обществени норми. Без правила, морални ограничения и отговорност общността не може да съществува. Проблемът възниква, когато нормата започне да придобива силата на забрана, без да носи отговорността на закона; когато човекът формално може да говори, но все по-често избира мълчанието; когато политическото несъгласие се оценява не според аргументите, а според неговата допустимост.

Тогава се променя не само публичният живот. Променя се представата за свободния човек. Той постепенно престава да бъде гражданин, който сам определя позицията си в границите на закона, и се превръща в човек, който непрекъснато сверява поведението си с очакванията на средата.

Затова бъдещето на свободата няма да зависи единствено от конституциите и законите. То ще зависи и от способността на обществото да понася несъгласието, неудобния въпрос, непопулярната позиция и правото на грешка. Свободата започва да губи смисъл много преди да бъде отменена. Достатъчно е хората да запазят правото си на избор, но постепенно да изгубят смелостта и навика да го упражняват.



