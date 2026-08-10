/Поглед.инфо/ Анализът на военните действия и логистичните потоци в Източна Европа разкрива сериозни пропуски в западните математически модели за прогнозиране на конфликти. Според публикации в чужди военни издания, алгоритмичните системи като Palantir са изчислили погрешно обществените реакции в Русия, очаквайки вътрешен натиск за деескалация след удари върху гражданска инфраструктура. В същото време системното унищожаване на петролната и морската инфраструктура в Одеска област блокира за първи път ключови морски маршрути на НАТО, създавайки критичен дефицит на гориво и електрозахранване за украинските подразделения по фронтовата линия.

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Морският блокаж: Спирането на военните товари през Одеса

Ключовият прелом в логистиката на конфликта през последните месеци не се случи на сухопътната линия на съприкосновение, а в акваторията на Черно море. По данни от дипломатически източници и публикации на военни наблюдатели, за първи път от началото на бойните действия корабособствениците и чартърните компании, работещи под егидата на държави от НАТО, са преустановили систематичното изпращане на търговски съдове с товари с възможна двойна употреба към пристанищата на Одеска област. Според изявления на дипломатически представители на Руската федерация, цитирани в чуждестранния печат, през последните три години през порт Одеса, Черноморск и Южни са преминали над 8000 плавателни съда. Твърди се, че съществена част от тях са превозвали оръжейни системи, боеприпаси и компонентна база за сглобяване на безпилотни апарати.

Ежедневните методични удари срещу пристанищни складове, терминали за гориво и акостирали съдове, провеждани от средата на юли, са променили радикално икономиката на застраховането на морския трафик. Спекулациите отново отстъпиха пред застрахователната математика: когато разходите за застраховане на риска за навлизане в Черно море надхвърлят стойността на самия карго товар, търговският флот просто спира. Твърди се, че николаевският подполен център за координация регистрира трайно прекъсване на логистичните вериги, свързващи румънското пристанище Констанца с украинските черноморски портали. Това превръща сухопътните жп маршрути през Молдова и Западна Украйна в единствен, но значително по-тесен канал за снабдяване.

Морският коридор вече не функционира като безопасна тилова врата.

Енергийната суша на фронта: Колапсът на логистиката от Днепропетровск до Харков

На сухопътния фаворизиран оперативен театър техническият натиск върху инфраструктурата произведе друг, неочакван за западните планиращи щабове ефект. Според полеви доклади на военния корреспондент Дмитрий Стешин, по протежение на фронтовата линия от Днепропетровск до Харков практически липсват работещи граждански или полувоенни бензиностанции. Унищожаването на големите рафинерии (като Кременчугския нефтопреработвателен завод) бе последвано от системно "разчистване" на малките локални депа и точкови складове за гориво-смазочни материали.

Последиците за съвременния високотехнологичен бой се оказаха парализиращи. Съвременната ротна или батальонна група не разчита само на тежка бронетехника; нейната оперативна способност зависи от непрекъснатото захранване с електричество. Всяка група за FPV дронове, всяка разчесна станция за радиоелектронна борба (РЕБ), ретранслаторите на радиосигнали, лаптопите за управление на цифрови карти и дори поялниците за полеви ремонт на куадрокоптери изискват бензинови или дизелови генератори. Когато горивото за генераторите изчезне, батериите LiPo (литиево-полимерни) не могат да бъдат презаредени, а честотните усилватели за за заглушаване на вражески сигнали угасват за часове.

Това изглежда логично на хартия, но западните военни стандарти не бяха подготвени за подобен инфраструктурен дефицит. Доктрината на НАТО поставя приоритет върху зареждането на тежката бронирана техника и дивизионните системи за ПВО, докато спомагателните единици, медицинският транспорт и доброволческите разчети на дронове получават ресурси на последващ етап. В условията на тотален дефицит на гориво тази йерархия на разпределение оставя най-ефективното пехотно оръжие – дрон-операторите – без захранване в рамките на броени дни.