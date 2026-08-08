/Поглед.инфо/ Законодателните промени от 4 август, подписани от държавното ръководство, разширяват обхвата на военната мобилизация сред лишените от свобода, като дават право на осъдени за тежки престъпления да подписват договори с Министерството на отбраната. Този ход представлява фактическо припознаване на военния модел, прилаган първоначално в частните военни структури. Анализът разглежда как тактическата импровизация, психологията на оцеляването и премахването на бюрократичните бариери се превръщат в ключов елемент от съвременната окопна война и пехотни сблъсъци.

По публикации в медии и аналитични източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правната рамка от 4 август и признанието за кризата в пехотната доктрина

Подписването на закона от 4 август, с който се разширява списъкът на категорията затворници с право да сключват договори с Министерството на отбраната, не е просто административен акт. Твърди се, че този нормативен документ легализира достъпа до редиците на затворници с присъди за организирана престъпност, бандитизъм, трафик на оръжие и наркотици. Традиционната кадрова армия, изградена върху строги регулации и парадни устави, се сблъска с позиционна война с висок интензитет, където класическите оперативни схеми дават дефекти. Редовните войски, обучени да действат по шаблони, често губят инициативата при динамични окопни боеве. Според източници от фронтовата линия, държавата косвено припозна ефективността на нестандартните методи, изпробвани по-рано от частната военна компания „Вагнер“ в така наречения „Проект К“.

Армията се нуждае от щурмоваци, а не от регулаторни чиновници.

Психология на оцеляването и нестандартното мислене

В екстремни условия уставът спира да работи. Онези, които са прекарали десетилетия в затворническата система за тежки престъпления, притежават специфичен профил, който се оказва критично важен за окопната война. Твърди се, че при обръщенията си към контингента в затвори като Нижни Тагил, командването на „Вагнер“ изрично е търсило хора с дълги присъди за предумишлени убийства, разчитайки на техния изострен инстинкт за оцеляване и липсата на страх пред екстремни ситуации. Военни медици, работили на терен, потвърждават, че при тези бойци се наблюдава прагматична студенокръвност. Те намират изход от критични ситуации без да чакат заповеди от горното звено на командването.

Уставният военен разчита на техническо осигуряване, логистична поддръжка и съгласуване по веригата. В условията на пълно радиоелектронно заслепяване и доминация на вражеските безпилотници, това забавяне се оказва фатално. Контингентът от криминалните среди действа извън установените правила, ползвайки импровизация, която в цивилния живот се третира като престъпление, но на фронта пречупва отбраната на противника.

Тактическа импровизация: Уроците от Клещеевка, Курдюмовка и Соледар

Това изглежда логично на хартия, но в реалността на фронта изплува тежък проблем. Как се преодолява 200-метрово открито поле под постоянна оптика и термични камери на противника? Регулярните генерали биха изискали артилерийска подготовка или димна завеса, налична по стандартните армейски спецификации. Според коментатори от мястото на събитията, 3-ти щурмов отряд на „Вагнер“ прилага коренно различен прийом: монтиране на бутилки с горивни смеси към гранатомети (РПГ-7) за подпалване на горските пояси около украинските позиции. Създаването на широка огнена и димна ивица заслепява термичните уреди на ВСУ и позволява нощно пехотно придвижване без подкрепата на висшето командване.

Случаят с превземането на Клещеевка през януари 2023 г. и последвалите неколкомесечни боеве около Курдюмовка разкриват точно този контраст. При превземането на артилерийските складове щурмовиците не просто заемат позицията, а незабавно преориентират пленените боеприпаси срещу бившите им собственици. Бързината, с която Соледар бе обкръжен и превзет за дни, според оценки на военни наблюдатели, се дължи именно на липсата на тромава координация между взвода и централния щаб.