Индия трансформира външната си политика в инструмент за защита на своята 35-милионна диаспора

Дипломацията традиционно се възприемаше като водене на двустранни отношения между държавите, фокусирани единствено върху преговорите по политически, икономически и свързани със сигурността въпроси. Настъпването на настоящия век обаче, след като стана свидетел на кардинална промяна в реалностите поради глобализацията, бързото научно-техническо развитие и повишената мобилност, трансформира и разшири обхвата на дипломацията, фокусирайки се върху новите измерения. Индия също не можа да остане незасегната от тази трансформация и прие външна политика, в чието ядро е гражданско-центричната дипломация. Тази политика поставя в основата си благосъстоянието, сигурността и интересите на гражданите на страната, превръщайки индийските граждани във важна част от външните ѝ ангажименти, което от своя страна направи Министерството на външните работи по-отзивчиво към техните нужди.
Как се стигна до това развитие?
До началото на миналия век индийците, живеещи в чужбина (NRIs), и лицата от индийски произход нямаха място в политиките на правителството, тъй като се считаха за лица, мигрирали извън Индия за свой личен интерес, без да допринасят за развитието на Индия. Въпреки това, в началото на настоящия век се осъзна, че тези индийци не само допринасят за икономиката на родината си чрез парични преводи и инвестиции, но и играят важна роля в управлението на своите страни на пребиваване. Значението на индийската диаспора може да се разбере от факта, че в момента индийската диаспора, с население от над 35,4 милиона души (повече от общото население на Австралия и Нова Зеландия), е превела 135,46 милиарда щатски долара през последната финансова година! Освен това много лица от индийски произход са се издигнали до важни позиции в академичните институции и в техните правителства, което подчертава тяхното значение за нашата външна политика. Напоследък обаче индийските правителства започнаха да обръщат повече внимание на този огромен резервоар от таланти и ресурси. Годишните награди „Праваси Саммелан“ и „Праваси“ дадоха тласък на работата с изтъкнати личности от индийската диаспора. Министерството на външните работи предприе много инициативи, за да гарантира благосъстоянието на индийските граждани, посещаващи чужбина с цел работа, бизнес или образование.
Основни характеристики на ориентираната към гражданите дипломация
Тези инициативи обхващат периода от кандидатстването за паспорт до виза, пътуване, безопасен престой и завръщане в Индия. С оглед на нарастващия брой индийци, желаещи да посетят чужбина, правителството отвори нови паспортни служби, центрове за кандидатстване за паспорти във всички области, дигитализира процедурата и отвори повече международни летища, за да улесни международните пътувания. Въведени са програми PDOT (Ориентиране и обучение преди заминаване), стартира Праваси Бхартия Бима Йоджна, за да се гарантира здравното осигуряване на индийците в чужбина, Пактове за партньорство за миграция и мобилност са подписани с осем държави и споразумения за социално осигуряване са подписани с деветнадесет държави, за да се осигури подходяща работна среда за индийските работници. Беше пуснато и приложение за електронна миграция, за да се образоват тези граждани относно правилата и разпоредбите. MADAD, многоезичен портал за помощ, работи денонощно, за да помогне на индийски граждани в нужда. Той също така проверява визите за работа, статута на работодателя и осигурителното покритие, предоставено от него на бъдещия работник. Правителството отвори повече посолства и консулства, за да се погрижи за нуждите на индийските граждани в чужбина. Създадено е крило на индийската общност, отделно от консулското крило, за да се гарантира благосъстоянието на индийците, живеещи в тази юрисдикция. Фонд за благосъстояние на индийската общност е създаден във всички наши дипломатически мисии и служби в чужбина, за да подпомага нашите граждани в случай на спешност чрез временни подслони, правна помощ и самолетни билети до Индия за бедните/закъсали индийци. Освен това в индийските посолства на редовни интервали се организират дни на отворени врати, за да се изслушат и да се отговори на оплакванията на индийската общност. Също така правителството проведе редица успешни спасителни операции за индийските граждани, блокирани в засегнати от насилие райони. Украйна, Южен Судан, Йемен са някои от тези скорошни операции.
Предизвикателства
Ориентираната към гражданите дипломация също е изправена пред своите предизвикателства. Нарастващият брой индийци, посещаващи чужбина с различни цели, оказва силен натиск върху нашите мисии, които вече страдат от недостиг на работна сила и криза на ресурсите. Ефективното подпомагане на индийската общност в разкъсвана от война страна също се превръща в предизвикателство с оглед на нестабилната ситуация. Дезинформацията от индийски реклами и социални медии, както и различни местни правни системи усложняват проблемите.
Пътят напред
Разпределянето на достатъчно персонал и средства, които да бъдат на разположение на нашите мисии в чужбина и адекватното им обучение преди командироване там може да смекчи предизвикателствата. Ориентацията преди заминаването трябва да стане задължителна за всеки индиец, който отива в чужбина за работа или образование. Ограничаването на рекламите, подвеждащи такива индийци, е наложително.
Заключение
Окуражаващо е, че най-накрая се осъзнава значението на гражданите в нашата дипломация и правителството подхожда към техните проблеми с обективно и позитивно отношение. С разпределянето на повече ресурси и строги действия срещу агитаторите нашата ориентирана към гражданите дипломация със сигурност ще донесе повече плодове.
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