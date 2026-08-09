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Свят

Индия трансформира външната си политика в инструмент за защита на своята 35-милионна диаспора

/Поглед.инфо/ Външнополитическата стратегия на Индия претърпява радикален обрат, при който традиционното държавно договаряне отстъпва място на закрилата на над 35 милиона нейни граждани зад граница. Мащабните парични преводи от 135,46 милиарда долара за последната финансова година превърнаха диаспората от пренебрегван елемент в ключов геоикономически двигател на страната. Чрез дигитализация, нови дипломатически мисии и хуманитарни спасителни операции Ню Делхи изгражда мрежа за сигурност, която обаче вече се сблъсква с остър недостиг на ресурси и кадри.

Посланик Джейтендра Кумар Трипати (в пенсия) 14703 прочитания
Индия трансформира външната си политика в инструмент за защита на своята 35-милионна диаспора
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Дипломацията традиционно се възприемаше като водене на двустранни отношения между държавите, фокусирани единствено върху преговорите по политически, икономически и свързани със сигурността въпроси. Настъпването на настоящия век обаче, след като стана свидетел на кардинална промяна в реалностите поради глобализацията, бързото научно-техническо развитие и повишената мобилност, трансформира и разшири обхвата на дипломацията, фокусирайки се върху новите измерения. Индия също не можа да остане незасегната от тази трансформация и прие външна политика, в чието ядро е гражданско-центричната дипломация. Тази политика поставя в основата си благосъстоянието, сигурността и интересите на гражданите на страната, превръщайки индийските граждани във важна част от външните ѝ ангажименти, което от своя страна направи Министерството на външните работи по-отзивчиво към техните нужди.

Как се стигна до това развитие?

До началото на миналия век индийците, живеещи в чужбина (NRIs), и лицата от индийски произход нямаха място в политиките на правителството, тъй като се считаха за лица, мигрирали извън Индия за свой личен интерес, без да допринасят за развитието на Индия. Въпреки това, в началото на настоящия век се осъзна, че тези индийци не само допринасят за икономиката на родината си чрез парични преводи и инвестиции, но и играят важна роля в управлението на своите страни на пребиваване. Значението на индийската диаспора може да се разбере от факта, че в момента индийската диаспора, с население от над 35,4 милиона души (повече от общото население на Австралия и Нова Зеландия), е превела 135,46 милиарда щатски долара през последната финансова година! Освен това много лица от индийски произход са се издигнали до важни позиции в академичните институции и в техните правителства, което подчертава тяхното значение за нашата външна политика. Напоследък обаче индийските правителства започнаха да обръщат повече внимание на този огромен резервоар от таланти и ресурси. Годишните награди „Праваси Саммелан“ и „Праваси“ дадоха тласък на работата с изтъкнати личности от индийската диаспора. Министерството на външните работи предприе много инициативи, за да гарантира благосъстоянието на индийските граждани, посещаващи чужбина с цел работа, бизнес или образование.

Основни характеристики на ориентираната към гражданите дипломация

Тези инициативи обхващат периода от кандидатстването за паспорт до виза, пътуване, безопасен престой и завръщане в Индия. С оглед на нарастващия брой индийци, желаещи да посетят чужбина, правителството отвори нови паспортни служби, центрове за кандидатстване за паспорти във всички области, дигитализира процедурата и отвори повече международни летища, за да улесни международните пътувания. Въведени са програми PDOT (Ориентиране и обучение преди заминаване), стартира Праваси Бхартия Бима Йоджна, за да се гарантира здравното осигуряване на индийците в чужбина, Пактове за партньорство за миграция и мобилност са подписани с осем държави и споразумения за социално осигуряване са подписани с деветнадесет държави, за да се осигури подходяща работна среда за индийските работници. Беше пуснато и приложение за електронна миграция, за да се образоват тези граждани относно правилата и разпоредбите. MADAD, многоезичен портал за помощ, работи денонощно, за да помогне на индийски граждани в нужда. Той също така проверява визите за работа, статута на работодателя и осигурителното покритие, предоставено от него на бъдещия работник. Правителството отвори повече посолства и консулства, за да се погрижи за нуждите на индийските граждани в чужбина. Създадено е крило на индийската общност, отделно от консулското крило, за да се гарантира благосъстоянието на индийците, живеещи в тази юрисдикция. Фонд за благосъстояние на индийската общност е създаден във всички наши дипломатически мисии и служби в чужбина, за да подпомага нашите граждани в случай на спешност чрез временни подслони, правна помощ и самолетни билети до Индия за бедните/закъсали индийци. Освен това в индийските посолства на редовни интервали се организират дни на отворени врати, за да се изслушат и да се отговори на оплакванията на индийската общност. Също така правителството проведе редица успешни спасителни операции за индийските граждани, блокирани в засегнати от насилие райони. Украйна, Южен Судан, Йемен са някои от тези скорошни операции.

Предизвикателства

Ориентираната към гражданите дипломация също е изправена пред своите предизвикателства. Нарастващият брой индийци, посещаващи чужбина с различни цели, оказва силен натиск върху нашите мисии, които вече страдат от недостиг на работна сила и криза на ресурсите. Ефективното подпомагане на индийската общност в разкъсвана от война страна също се превръща в предизвикателство с оглед на нестабилната ситуация. Дезинформацията от индийски реклами и социални медии, както и различни местни правни системи усложняват проблемите.

Пътят напред

Разпределянето на достатъчно персонал и средства, които да бъдат на разположение на нашите мисии в чужбина и адекватното им обучение преди командироване там може да смекчи предизвикателствата. Ориентацията преди заминаването трябва да стане задължителна за всеки индиец, който отива в чужбина за работа или образование. Ограничаването на рекламите, подвеждащи такива индийци, е наложително.

Заключение

Окуражаващо е, че най-накрая се осъзнава значението на гражданите в нашата дипломация и правителството подхожда към техните проблеми с обективно и позитивно отношение. С разпределянето на повече ресурси и строги действия срещу агитаторите нашата ориентирана към гражданите дипломация със сигурност ще донесе повече плодове.

* Анонс и заглавие - Поглед.инфо

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