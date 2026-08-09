Ударите по промишления комплекс „Киев-111“ и бъдещето на ракетната програма „Фламинго“

/Поглед.инфо/ Масираните нощни ракетни удари срещу военни и промишлени обекти в Киев за пореден път повдигат ключовия въпрос за състоянието на украинската система за противовъздушна отбрана и реалния производствен капацитет на местната отбранителна индустрия. Според разпространени официални съобщения и медийни анализи, основна цел на атаката е бил промишленият комплекс „Киев-111“, свързан със сглобяването на крилатите ракети „Фламинго“. Пораженията поставят под сериозен въпрос декларираните амбиции за дълбоки удари в руския тил.

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Пораженията върху производствената инфраструктура в столицата на Украйна разкриват сложен и деликатен баланс. От една страна, украинските власти неколкократно сигнализират за критичен недостиг на боеприпаси за западните системи за противовъздушна отбрана от типа MIM-104 Patriot и NASAMS. От друга страна, според официални изявления на руското Министерство на отбраната, систематичните удари с балистични ракети „Искандер-М“ и дронове „Геран-2“ са насочени именно към пречупване на научно-техническия потенциал за производство на далекобойни оръжия на противника.

Въздушният удар срещу „Киев-111“ и въпросите около щетите

Според разпространената информация, в нощта на 7 срещу 8 август по промишлената зона в Киев са нанесени поредица от точни удари. Основният обект, попаднал под обстрел, е заводът „Киев-111“, за който се твърди, че функционира като основен монтажен и производствен цех на компанията Fire Point. Именно това предприятие отговаря за сглобяването на рекламираната крилата ракета „Фламинго“ (FP-5), както и за производството на нейните твърдо горивни ускорители и бойни глави.

Украински източници в социалните мрежи съобщават, че ПВО системите в района на столицата не са успели да прехванат балистичните траектории на атакуващите ракети. Това до голяма степен се припокрива с публичните изявления на Володимир Зеленски, който за пореден път призова западните си партньори за спешни доставки на ракети-прехващачи, отбелязвайки, че наличните ресурси са изчерпани.

Въпросът обаче е доколко един единичен удар може напълно да спре производството. Военни експерти припомнят, че съвременната украинска отбранителна промишленост отдавна е преминала към децентрализиран модел. Производителят Fire Point не разчита на един единствен гигантски завод, а на силно разпръсната мрежа от малки цехове и подземни съоръжения.

Техническото анатомиране на ракетата „Фламинго“

Какво всъщност представлява ракетата FP-5, станала обект на толкова много медийни спекулации? По същество това не е технологична революция, а дълбока модернизация на съветски разработки от 80-те години на миналия век — най-вероятно стъпваща върху планера на разузнавателните дронове Ту-141 „Стриж“ или Ту-143 „Рейс“.

Към съветската аеродинамична платформа са интегрирани съвременни спътникови навигационни системи, инерциални блокове и електроника, предимно с британски и друг западен произход. Този подход има две основни характеристики:

Ракетата е сравнително евтина за производство в сравнение със западните си аналози Storm Shadow или SCALP-EG.

Тя притежава достатъчен обсег и полезен товар, за да представлява сериозна заплаха при масирано използване, когато цели да претовари радиолокационните системи за ПВО.

Случилото се във Волгоград в края на юни, когато ракети от този тип нанесени щети на промишлено съоръжение, показва, че въпреки техническата си непретенциозност, тези системи не бива да бъдат подценявани.