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Поглед към Китай

Си Дзинпин: Животът на Дзян Дзъмин беше блестящ и изпълнен с борба за просперитета на страната

/Поглед.инфо/ Днес в Пекин се проведе тържествено събрание по повод 100-годишнината от рождението на бившия китайски лидер Дзян Дзъмин.

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Си Дзинпин: Животът на Дзян Дзъмин беше блестящ и изпълнен с борба за просперитета на страната
Източник: 38picres.cgtn.com
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В него взеха участие генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин и други държавни лидери. В 10 часа събранието започна и всички присъстващи на място се изправиха и изпяха химна на Китайската народна република.

В речта си китайският държавен глава посочи, че животът на другаря Дзян Дзъмин е бил блестящ и изпълнен с борба. Той се е посветил изцяло и се е борил през целия си живот за национална независимост, освобождението на народа, просперитета на страната и щастието на народа.

„Във великата си практика, която доведе до огромни постижения в делото на партията и държавата след Четвъртия пленум на 13-ия ЦК на ККП, другарят Дзян Дзъмин напълно демонстрира своята далновидност, ключовата си роля и лидерското си изкуство като марксистки политик. Той създаде възвишен образец, от който винаги ще се учим и който винаги ще ни вдъхновява да вървим напред“, каза още Си Дзинпин.

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