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Свят

Военните ефекти от нощта на 16 август: Ескалация с балистични ракети и дронове над Московска област

/Поглед.инфо/ В нощта на 16 август бе регистриран един от най-мащабните опити за въздушен удар по инфраструктурни обекти в Московска област. По публични оценки на регионалните власти над столичния окръг са прехванати стотици безпилотни апарати. Последвалата реакция с балистични системи „Искандер-М“ срещу обекти в Киев, Кривой Рог и Полтавска област обаче разкрива по-дълбока тактическа рамка: конфликтът преминава в фаза на директен ожесточен натиск върху транспортната и промишлената логистика.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 25500 прочитания
Военните ефекти от нощта на 16 август: Ескалация с балистични ракети и дронове над Московска област
Източник: Министерство на отбраната на Русия/Global Look Press
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Ударната вълна край М-2: Когато логистиката се превърне в бойно поле

Нощта срещу 16 август се превърна в поредната илюстрация за промяната в характера на съвременния инфраструктурен конфликт. Според изявления на кмета на Москва Сергей Собянин и губернатора на Московска област Андрей Воробьов, към пределите на столицата и съседните райони са били насочени над 600 безпилотни летателни апарата, като близо 200 от тях са били неутрализирани от средствата за радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана непосредствено в зоната на Московска област.

Основният натиск е бил поет от райони като Подолск, Домодедово, Раменско, Чехов и Коломна. Данните от терен показват поражения предимно по спомагателни и цивилни съоръжения. В индустриалния парк „Коледино“ край Подолск е регистриран пожар в складова база. Регистрирани са щети по транспортни средства и частни имоти край магистрала М-2, както и по електропреносната мрежа в вилното селище „Матвеевское“. Източници от мястото на събитията твърдят за един загинал гражданин в общинския район Раменски и няколко ранени в Подолск и Климовск.

Тази интензивност обаче не е изолиран инцидент. Използването на евтини, масово произвеждани летателни апарати с единични поразяващи елементи цели пренатоварване на локалната ПВО мрежа. Въпросите обаче остават: доколко подобни опити за физическо проникване в зоната на столицата успяват да дестабилизират индустриалния капацитет и каква е истинската икономическа цена за поддържането на плътен щит от системи С-400 около критичните зони?

Бързото разгръщане: Профилът на оперативния отговор

Реакцията на въоръжените сили на Руската федерация не закъсня и бе фокусирана върху обекти от украинската военна и промишлена инфраструктура. По данни от оперативни доклади, за неутрализиране на идентифицирани цели в Киев, Кривой Рог и Кременчук са били приведени в readiness мобилни комплекси „Искандер-М“, както и хиперзвукови ракети „Циркон“.

При първата вълна срещу Киев са били изстреляни най-малко шест балистични ракети „Искандер-М“, насочени към районите Оболонски и Голосеевски. Впоследствие бе съобщено за поражения върху производствени мощности в Кривой Рог – град с ключово значение за металургичната индустрия и производството на компоненти. В Кременчук (Полтавска област) под въздушен удар е попаднала местната рафинерия, като по-късно сутринта са използвани и крилати ракети Х-59/Х-69, изстреляни от въздушни платформи.

Спецификата на използването на ракети „Искандер-М“ се крие в кратката предстартова подготовка и високата квазибалистична траектория, която прави прихващането изключително трудно за съществуващите комплекси тип Patriot PAC-3 или SAMP/T, с които разполага украинската страна. Военни анализатори отбелязват, че изборът на цели цели пряко да парализира енергийния и ремонтния капацитет в тила.

Регион / ГрадИзползвани системи (според публикации)Основна цел / Засегната инфраструктура
Киев (Оболон/Голосеево)„Искандер-М“Индустриални и тилови складови зони
Кривой Рог„Искандер-М“, Х-59/Х-69Металургични и ремонтни предприятия
Кременчук„Искандер-М“, Х-59/Х-69Нефтопреработвателна рафинерия
Подмосковие (Подолск, Домодедово)БПЛА (прехванати от С-400 и РЕБ)Логистични складове, частен сектор, мрежи

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