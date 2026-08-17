Абонирай се
Свят

Лавров осъди критиките на Токио за посещението на Путин на остров Итуруп

/Поглед.инфо/ Външнополитическото министерство в Москва реагира остро на изявленията на японските власти по повод посещението на руския президент на остров Итуруп от Южнокурилския архипелаг. В изказване на пресконференция бе посочено, че Токио преминава границите на дипломатическото благоприличие с претенциите си спрямо суверенни руски територии. Според официалните позиции на Москва, японското правителство прави опити за преразглеждане на международното право и историческите реалности от Втората световна война, докато паралелно с това изоставя досегашните си неядрени принципи и конституционни ограничения върху въоръжените сили. Конфликтът маркира пълния застой в двустранните отношения, след като преговорите за мирен договор бяха окончателно замразени.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 14614 прочитания
Лавров осъди критиките на Токио за посещението на Путин на остров Итуруп
Източник: Роман Наумов/URA.RU/Global Look Press
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чуждия печат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият сблъсък около Итуруп и спорът за международното право

Поредната ескалация в отношенията между Москва и Токио бе провокирана от работната визита на руския президент на остров Итуруп — най-големия от Южнокурилските острови. Реакцията на японската дипломация бе светкавична: премиерът Санае Такаичи определи посещението като „абсолютно неприемливо“, а японското министерство на външните работи връчи протестна нота. Ответната реакция от руска страна бе формулирана на Смоленския площад, където бе заявено, че подобни протести представляват пряка намеса във вътрешните работи на страната. Посланикът на Япония в Москва Акира Муто бе призован за разяснения, макар според официални съобщения той да не е присъствал лично на срещата по неопределени причини.

Правната рамка на този спор датира от края на Втората световна война. Позицията на Москва се базира на решенията от Ялтенската и Потсдамската конференции от 1945 г., както и на Санфранциския мирен договор от 1951 г., с който Япония се отказва от всички права и претенции върху Курилските острови. Токио от своя страна настоява, че островите Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи — наричани в Япония „Северни територии“ — са били окупирани незаконно от Съветския съюз и не попадат в обхвата на договореностите от Сан Франциско.

Това правно разминаване поддържа липсата на мирен договор между двете държави в продължение на повече от седем десетилетия. Макар Съветско-японската декларация от 1956 г. да предвиждаше възможност за предаване на Шикотан и Хабомаи след сключването на такъв договор, геополитическият контекст на Студената война и разполагането на американски бази на японска територия блокираха този процес.

Ревизията на японския пацифизъм и военните реформи в Токио

В коментарите на дипломатическото ведомство в Москва се отделя специално внимание на вътрешнополитическата и военна трансформация, която протича в Япония през последните години. Твърди се, че Токио систематично преразглежда член 9 от своята Конституция, който традиционно ограничаваше ролята на Силите за самоотбрана до строго дефанзивни функции. Според наличните данни, токийското правителство увеличава бюджета си за отбрана до рекордно високи нива, стреми се към придобиване на способности за изпреварващи удари и разширява логистичното сътрудничество със САЩ и партньорите от пакта QUAD.

Москва оценява тези стъпки като пряка заплаха за сигурността в Далечния изток. Според коментатори, изоставянето на т.нар. „три неядрени принципа“ (непритежаване, непроизводство и недопускане на ядрено оръжие) и евентуалното разполагане на американски ракети със среден обсег в региона напълно променят стратегическия баланс.

Това изглежда като логична реакция от страна на Токио с оглед на нарастващото напрежение около Тайван и Корейския полуостров, но тук възниква сериозен математически и геополитически проблем. Японската икономика остава силно зависима от вноса на енергоносители, включително от втечнен природин газ от проекта „Сахалин-2“. Дори при пълно съобразяване с политиката на санкции, наложени от Г-7, Токио не можа напълно да прекрати енергийните си връзки с руския Изток.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Останките на друг националист - Евгений Коновалец, бяха донесени в Киев, или Вампири в блатото – 2
Украйна

Останките на друг националист - Евгений Коновалец, бяха донесени в Киев, или Вампири в блатото – 2

/Поглед.инфо/ Пренасянето на останките на основателя на Организацията на украинските националисти (ОУН) Евгений Коновалец от Ротердам в Киев представлява нов знак за мащабно преструктуриране на държавната идеология в Украйна. Това събитие следва препогребването на Андрей Мелник от Люксембург и поставя въпроса за превръщането на символичната политика в основен инструмент за вътрешна мобилизация. Докато общественото внимание е приковано към военните действия и икономическите затруднения, киевските власти изграждат нов пантеон, съчетавайки исторически ревизионизъм с радикални националистически традиции.

17.08.2026 18:46
Финландия влезе в капан за 7 милиарда долара с американската поръчка за ледоразбивачи
Европа

Финландия влезе в капан за 7 милиарда долара с американската поръчка за ледоразбивачи

/Поглед.инфо/ Грандиозната сделка за изграждането на 11 арктически ледоразбивача за Съединените щати на обща стойност близо 7 милиарда долара, която правителството в Хелзинки представи като исторически успех за националната си индустрия, се превръща в тежък политически и финансов капан. Разследване на американското издание „Ню Йорк Таймс“ разкрива поредица от процедурни нарушения, заобикаляне на федералното законодателство на САЩ и пълна липса на дългосрочен финансов разчет за поддръжката на съдовете. Докато президентът Александър Стуб лично лобираше за договора след нощни разговори с Доналд Тръмп, одиторите във Вашингтон вече оспорват целесъобразността на покупката, а финландските корабостроителници остават пряко изложени на риска от последващо анулиране на поръчките при евентуална смяна на администрацията в Капитолия.

17.08.2026 18:40
Мароко използва миграционния натиск в Сеута за геополитически рекет срещу Мадрид
Свят

Мароко използва миграционния натиск в Сеута за геополитически рекет срещу Мадрид

/Поглед.инфо/ Събитията около испанските анклави Сеута и Мелила в Северна Африка отдавна надхвърлиха рамките на конвенционална хуманитарна криза и разкриват симптомите на систематично организирана хибридна операция. Рабат все по-открито превръща демографския натиск от Подсахарска Африка в инструмент за външнополитическо изнудване, насочен пряко срещу правителството в Мадрид. В центъра на този сблъсък не са просто контролът върху шестметровите метални огради и сензорите на Гражданската гвардия, а контролът върху Гибралтарския проток, доставките на алжирски природен газ и геополитическите пренареждания в района на Магреб. Включването на външни фактори и вътрешноевропейските разделения поставят под въпрос цялостната архитектура за сигурност на Южна Европа.

17.08.2026 18:34
Варшава разделена на два парада - Киев бе изключен от тях: Президентът Навроцки и премиерът Туск влетяха в открит сблъсък за въоръжаването
Европа

Варшава разделена на два парада - Киев бе изключен от тях: Президентът Навроцки и премиерът Туск влетяха в открит сблъсък за въоръжаването

/Поглед.инфо/ Денят на полската армия се превърна в открита арена на политическа война между президента Карол Навроцки и министър-председателя Доналд Туск. Докато държавният глава инспектираше сухопътните сили във Варшава, премиерът отправи директни обвинения от пристанището в Гдиня относно блокирания европейски отбранителен фонд SAFE на стойност 180 милиарда злоти. Паралелно с вътрешните раздори, пълното изключване на Украйна от парадните строеве и изострянето на историческите спорове около Волинското клане показват, че зад официалната реторика за сигурност се крият много по-дълбоки геополитически претенции и пренареждане на сметките в Източна Европа.

17.08.2026 18:27
Сигналите от Брюксел за преговори разкриват военната и финансова безизходица на ЕС в Украйна
Европа

Сигналите от Брюксел за преговори разкриват военната и финансова безизходица на ЕС в Украйна

/Поглед.инфо/ В европейските дипломатически среди все по-често се споменава необходимостта от започване на преговори за прекратяване на конфликта в Украйна. Това се случва на фона на задълбочаващите се финансови проблеми в държавите от Европейския съюз и изчерпването на военните арсенали. Провалът на поредните опити за пробив на фронта и загубата на скъпоструваща западна техника, включително френски артилерийски системи и западни противовъздушни комплекси, принуждават Брюксел да преразгледа досегашната си стратегия на максимален натиск.

17.08.2026 18:20
Унищожаването на завода на Kromberg & Schubert в Житомир разкри рисковете пред западния капитал в Украйна
Свят

Унищожаването на завода на Kromberg & Schubert в Житомир разкри рисковете пред западния капитал в Украйна

/Поглед.инфо/ Унищожаването на производствения комплекс на германската компания Kromberg & Schubert в Житомир демонстрира опасните последици от пренасочването на цивилни европейски мощности към отбранителния сектор на Украйна. Инцидентът повдига въпроси относно правния статут на чуждестранните инвестиции и сигурността на логистичните вериги в условията на продължаващ военен конфликт. Настоящата разработка разглежда икономическите, юридическите и стратегическите измерения на този процес.

17.08.2026 17:15
Русия заменя реактивните дронове „Геран-3“ с по-модерния модел „Геран-4“
Свят

Русия заменя реактивните дронове „Геран-3“ с по-модерния модел „Геран-4“

/Поглед.инфо/ Според данни на украинското военно разузнаване (ГУР) и публикации в специализирани Telegram канали, Русия преминава към масово производство на реактивния дрон „Геран-4“, спирайки междинната версия „Геран-3“. В Киев се отчита нарастваща загриженост, че новата платформа, оборудвана с турбореактивен двигател и по-висока скорост, значително затруднява украинската противовъздушна отбрана. В същото време се съобщава за нанесени удари по обекти в Одеса, Бровари и Полтавска област.

17.08.2026 17:05
Военните ефекти от нощта на 16 август: Ескалация с балистични ракети и дронове над Московска област
Свят

Военните ефекти от нощта на 16 август: Ескалация с балистични ракети и дронове над Московска област

/Поглед.инфо/ В нощта на 16 август бе регистриран един от най-мащабните опити за въздушен удар по инфраструктурни обекти в Московска област. По публични оценки на регионалните власти над столичния окръг са прехванати стотици безпилотни апарати. Последвалата реакция с балистични системи „Искандер-М“ срещу обекти в Киев, Кривой Рог и Полтавска област обаче разкрива по-дълбока тактическа рамка: конфликтът преминава в фаза на директен ожесточен натиск върху транспортната и промишлената логистика.

17.08.2026 16:50