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Поглед към Китай

Инвестициите в железопътния сектор в Китай нарастват с 1,8% за половин година

/Поглед.инфо/ Китай отбелязва стабилен напредък по редица ключови железопътни проекти, като инвестициите в железопътното строителство продължиха да нарастват през 2026 г., което оказа забележим стимулиращ ефект и даде нов тласък на регионалното икономическо и социално развитие, съобщи в понеделник националният железопътен оператор.

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Инвестициите в железопътния сектор в Китай нарастват с 1,8% за половин година
Източник: КМГ
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Инвестициите в дълготрайни активи в железопътния сектор възлизат на 440,6 милиарда юана (около 64,92 милиарда щатски долара) през първите седем месеца на годината, което представлява ръст от 1,8% в сравнение със същия период на миналата година.

Сред последните проекти са откриването на гара „Фошан“ по високоскоростната железопътна линия Гуанджоу–Джандзян в южната китайска провинция Гуандун, както и изпитването на цялата линия по високоскоростната железопътна линия Сиан–Анкан в северозападната част на Китай, наред с други.

Компанията заяви, че ще продължи да развива големи железопътни проекти и да подобрява качеството и ефективността на инвестициите в железопътния сектор, за да подкрепи висококачественото развитие на Китай.

Китай е изградил най-голямата мрежа от високоскоростни железопътни линии в света. Към края на 2025 г. общата дължина на експлоатираните железопътни линии в страната е достигнала 165 000 км, включително над 50 000 км високоскоростни линии.

Компанията отбеляза, че се очаква общата дължина на действащата железопътна мрежа в страната да достигне 180 000 км до 2030 г., включително около 60 000 км високоскоростни линии.

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