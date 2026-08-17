Приходите от износ на кораби от Шанхай надхвърлиха 40 млрд. юана за първите 7 месеца на годината

/Поглед.инфо/ Данните сочат, че през първата половина на тази година броят на чужденците, влезли в Китай, е достигнал 22,914 милиона посещения, което представлява ръст от 20,4% в сравнение със същия период на миналата година. От тях 77,7% са влезли без виза, което е увеличение с 30,6% на годишна база. С непрекъснатото усъвършенстване на политиките, като например „пазаруване и моментално възстановяване на ДДС“, броят на чуждестранните туристи, които са се възползвали от тази услуга през първите шест месеца на годината, е нараснал с 366% спрямо същия период на миналата година.

17.08.2026 21:30