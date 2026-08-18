Белият дом губи контрол над Ормузкия проток: Защо Маскат избра сближаване с Техеран

/Поглед.инфо/ Напрежението в Близкия изток навлиза в нов геополитически етап, след като стана известно за публични заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп по адрес на султанат Оман. Причина за острата реакция са самостоятелните дипломатически стъпки на Маскат за уреждане на корабоплаването в Ормузкия проток директно с Техеран. В телевизионно интервю американският лидер загатна за възможност от крайни военни действия, ако Оман продължи независимите преговори. Данните сочат, че регионът вече изгражда алтернативни сухопътни и морски логистични коридори през пристанищата Дукм и Сохар, оставяйки военната стратегия на Вашингтон без реално покритие на терен.

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Дипломатическата канонада на Вашингтон и ибадитският прагматизъм на Маскат

В интервю за американския телевизионен канал Fox News президентът Доналд Тръмп допусна възможността за нанасяне на удари по територията на Оман, ако султанатът продължи самостоятелната си дипломатическа линия към Техеран. Повод за това изявление станаха съобщенията за завършващ етап на преговорите между оманското външно министерство и иранския външен министър Абас Арагчи. Според публикации в регионални медии, включително ливанския канал Al-Mayadeen, двете държави са договорили нови правила за преминаване през Ормузкия проток.

Във Вашингтон подобен ход се възприема като директен пробив в американската стратегия за изолация на Иран. От историческа гледна точка обаче Маскат никога не е следвал сляпо инструкциите на Белия дом. Оман от десетилетия поддържа ролята на неутрален посредник – именно там през 2013 г. се проведоха тайните разговори, довели по-късно до сключването на ядреното споразумение (JCPOA). Султанатът изповядва ибадизъм — клон на исляма, различен от сунитските монархии в Залива и шиитски Иран, което геополитически му позволява да поддържа дистанция от регионалните блокове.

Реакцията на Тръмп изглежда логична в контекста на предизборната му реторика, но на терен числата показват съвсем друга реалност.

Промяната на коридорите: Премахване на южния маршрут и ролята на Корпуса

Според наличните данни от преговорите, ключовата промяна засяга физическото маршрутизиране на корабите. Досега корабособствениците разполагаха с две алтернативи при преминаване през стеснената част на протока. Южният маршрут преминаваше в непосредствена близост до оманския бряг, докато северният навлизаше по-дълбоко в ирански териториални води. Твърди се, че новото споразумение предвижда фактическо ликвидиране на южното трасе и пренасочване на целия морски трафик през северния коридор.

Тази административна и логистична промяна поставя танкерния поток под директния визуален и радиолокационен контрол на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Иранските брегови ракетни комплекси "Кадер" и "Кадир", съчетани с бързоходни катерни группы, получават пълен оперативен мониторинг върху всеки плавателен съд. За американските военноморски сили това означава, че евентуално конвоиране на търговски кораби би изисквало навлизане директно в зоната на ирански суверенни води — ход, който драстично повишава риска от директен военен сблъсък.

Тук обаче възниква технически въпрос: доколко Оман има физическата възможност да гарантира безопасността на бреговете си, ако Вашингтон реши да разположи додатнителни сили там.