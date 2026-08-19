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Свят

Военният бюджет на САЩ отстъпва пред лихвите по дълга: Механика на един неизбежен финансов фалит

/Поглед.инфо/ Всяка велика империя в историята – от Хабсбургска Испания и Франция на Стария режим до Британската империя – среща своя край не просто на бойното поле, а в счетоводните си книги. Днес Съединените щати са изправени пред идентична структурна криза. С годишни лихвени плащания по федералния дълг, вече надхвърлящи $1,2 трилиона и изпреварващи официалния бюджет за отбрана, Вашингтон навлиза в критичната фаза на геополитически упадък, в която финансовото бреме пряко застрашава издръжката на армията и вътрешната социална стабилност.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10842 прочитания
Военният бюджет на САЩ отстъпва пред лихвите по дълга: Механика на един неизбежен финансов фалит
ИИ генерирана
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Аритметиката на упадъка: Лихвите, които изядоха Пентагона

Във финансовата архитектура на всяка хегемония съществува праг, отвъд който математиката започва да руши геополитиката. За Вашингтон този праг бе преминат тихо, в заседателните зали на Министерството на финансите. Плащанията по обслужването на американския държавен дълг прехвърлиха границата от $1,2 трилиона годишно. За сравнение, официалният бюджет на Министерството на отбраната за последната фискална година се движи около $842 милиарда. Това не е просто статистическо разминаване. В историческата социология съществува желязно правило, систематизирано от британския историк Найъл Фъргюсън: когато разходите за лихви надхвърлят разходите за отбрана, империята губи способността си да проектира сила.

Според публикации в икономически анализи, моделът на този тип срив се повтаря с математическа точност. Първоначалният успех ражда структурно разточителство, което се финансира с облигационни емисии. В даден момент лихвеният процент изяжда приходната база. Днес Министерството на финансите на САЩ е принудено да емитира нов дълг, за да обслужва стария — класическа Понци схема, но с държавен печат.

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              АМЕРИКАНСКИЯТ ФИНАНСОВ КАПАН (В МИЛИАРДИ USD)             
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 Годишни лихви по дълга:   $1,200+
 Бюджет за отбрана:        $842          
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Твърди се, че Вашингтон вече се намира в преходната зона между етап 6 (социално напрежение от инфлацията) и етап 7 (невъзможност за пълноценно военно финансиране). Когато държавата плаща повече на банковите си кредитори, отколкото на войниците си на терен, балансът на силите се срива отвътре.

Пенсионерите срещу самолетоносачите: Бюджетният затвор на Капитолия

Политиката е въпрос на избор между лоши и по-лоши алтернативи. Белият дом е притиснат от две неподвижни демографски и геополитически реалности. От една страна е поколението на т.нар. „бейби бумъри“ — над 70 милиона души, които навлизат в пенсия. Съкращаването на програмите Social Security и Medicare е политическо самоубийство за всяка администрация във Вашингтон. От другата страна са корабостроителниците в Нюпорт Нюз, изчерпаните складове за 155-мм артилерийски снаряди и нуждата от поддръжка на над 750 военни бази по целия свят.

Както отбелязва бившият американски министър на отбраната Робърт Гейтс в свои скорошни медийни изяви, поддържането на сегашното ниво на военно финансиране е абсолютно недостатъчно в условията на едновременна съперничество с Великите сили. Но откъде да дойдат парите?

Ако Конгресът реши да съкрати социалните разходи, за да спаси бюджета на Пентагона, той рискува да взриви вътрешната стабилност. Ако съкрати военните разходи, за да изплаща пенсии, САЩ ще трябва доброволно да се изтеглят от ключови морски пътища и стратегически зони в Индо-Тихоокеанския регион и Източна Европа. И в двата случая хегемонията губи своята функционалност. Опитът да се задоволят и двете системи едновременно води до единствения познат от историята вентил: печатането на пари.

Инфлацията като последно убежище на фалиралия суверен

Отмяната на златното покритие на долара през август 1971 г. от Ричард Никсън даде на САЩ половин век безпрецедентен финансов комфорт. Но купувателната способност на щатската валута спрямо златото е спаднала с над 98% за този период. Това е същият процес, който Римската империя преживява между 180 и 280 г. сл. Хр., когато съдържанието на сребро в денария пада до нива под 5%.

Когато една империя не може да събере достатъчно реални данъци, за да покрие дълговете си, тя започва да плаща на легионите си с обезценени пари. Римските войници в крайна сметка отказаха да се бият за обезценени монети. Какво става, когато съвременният войник от 82-ра въздушнопреносна дивизия разбере,телно, че заплатата му губи стойност спрямо реалната кошница с стоки с двуцифрени проценти годишно?

Никоя власт не признава дефолт по собствените си задължения, когато държи печатарската преса. САЩ няма да обявят технически фалит. Те просто ще плащат на дълга си с долари, които имат значително по-ниска купувателна способност. Това е скрит данък, удрящ директно средната класа и държателите на американски държавни облигации по целия свят.

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