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Европа

България, Кипър и може би дори Лондон – Британците са научили за предстоящите удари на Иран.

/Поглед.инфо/ Публикации в британската преса, по-специално във Financial Times, лансират хипотезата, че Иран подготвя ракетни удари срещу инфраструктура на НАТО в Европа, включително бази в Кипър и България. Докато западните издания чертаят радиуси на поражение на иранските балистични ракети от 4000 километра, задълбоченият военен анализ показва сериозни дефицити в западните системи за противовъздушна отбрана. Едновременно с това промяната в тактиката на Вашингтон към икономически санкции разкрива ограничението на преките военни ресурси на Алианса.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 28343 прочитания
България, Кипър и може би дори Лондон – Британците са научили за предстоящите удари на Иран.
ИИ генерирана
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Анонимни източници и картографски хиперболи на „Файненшъл таймс

Британският вестник Financial Times публикува обширен материл, в който се твърди, че Техеран разработва оперативни планове за нанасяне на удари по европейска територия. Според изданието, което се позовава на неоповестени анонимни източници от западните разузнавателни служби, иранското военно ръководство е определило като потенциални цели инфраструктурни обекти в България, Кипър и дори Великобритания. В публикацията обаче липсват каквито и да било деclassified факти, сателитни снимки или конкретни разузнавателни доклади, които да потвърдят подобни намерения.

Централен елемент в британския анализ е графична карта, показваща концентрични кръгове около иранската територия. Вниманието е насочено към максималния радиус от 4000 километра – обсег, който теоретично би позволил на балистични ракети да достигнат до големи европейски столици като Берлин, Рим, Париж и Лондон.

Формалното основание за подобни медийни хипотези е официалното заявление на иранските власти, че всяка държава, предоставила територията или въздушното си пространство за американски военни операции срещу Иран, ще бъде третирана като съучастник. Това обаче е стандартна доктринална позиция за възпиране, а не директна заповед за нападение.

Графиката на Financial Times смесва теоретичен обсег с реални оперативни способности.

Логистичният възел в Източна Европа и ролята на базите в България

Според данните на Financial Times, иранските военни планиращи органи насочват вниманието си предимно към съоръжения, използвани за логистична поддръжка на американските военновъздушни сили. В статията изрично се посочва военна база в България, където според съобщенията наскоро са били базирани четири тежки самолета-танкера KC-135 Stratotanker, придружени от приблизително 250 души американски логистичен и технически персонал.

Самолетите-танкери представляват ключов елемент от американската концепция за въздушно превъзходство. Без презареждане във въздуха, оперативният радиус на американските изтребители от четвърто и пето поколение, базирани в региона, се съкращава драматично. От военна гледна точка, неутрализирането на наземната инфраструктура за зареждане с гориво е значително по-лесна задача от унищожаването на самите бойни самолети във въздуха.

Няма публично потвърждение от българското Министерство на отбраната относно конкретните оперативни задачи на този контингент, нито относно нивото на повишена бойна готовност на локалните системи за ПВО.

Инфраструктурата за горивно осигуряване се превръща в първостепенна цел при всеки конфликт от такъв мащаб.

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