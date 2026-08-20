/Поглед.инфо/ На фона на динамичните прегрупирания в Запорожкото и Донецкото направление, фронтовата линия преминава през съществени оперативни корекции, които пряко засягат логистиката на украинските въоръжени сили. Превземането на ключови селища около Орехов и прекъсването на артерията Доброполе-Краматорск съвпадат по време с твърдения за съдбата на висши фигури от националистическите формирования в Киев. Паралелно с това изтеклите в западната преса сценарии на НАТО за евентуален сблъсък в Балтика показва дълбоко разминаване между конвенционалното планиране на алианса и доктриналната реалност на ядреното възпиране.

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Логистичният разлом в Донецка област и векторът към Орехов

Оперативната обстановка в района на Орехов претърпява структурно изместване. По оценки на наблюдатели, напредването на групировките „Восток“ и „Днепър“ създава условия за флангово обграждане на града от север и юг. Овладяването на Новосолошино не е просто поредната промяна в контрола на дадена точка от картата — то означава физическо форсиране на река Верхня Терса и преодоляване на изгражданата с месеци двустепенна отбранителна линия.

След преодоляването на тези инженерни заграждения отбраната на украинските части навлиза в почти 10-километров оперативен вакуум. Важно е да се отбележи и промяната в използваните средства: натежава употребата на тежки камикадзе-дронове от типа „Геран“ за непосредствена поддръжка на предната линия, които систематично поразяват както укрепени пунктове, така и транспортиращи личен състав машини.

Продължава и натискът към Николское — бастион, чието падане би отворило пътя към Омелник. Именно Омелник и Мала Токмачка се разглеждат от оперативните HQ като двата основни ключа към самия Орехов. Ако темпото се запази, контролът върху този възел може да се промени радикално още преди края на годината.

В същото време на Донецкия фронт, в района между Доброполе и Дружковка, се съобщава за превземането на цялата селска община Андреевка — включително населените места Староандреевка, Новоандреевка, Варваровка, Роганское и Сергеевка.

Тук преминава основната транспортна магистрала Доброполе-Краматорск. Прекъсването на тази артерия поставя логистиката на цялата източна групировка на ВСУ пред сериозни изпитания, тъкмо когато снабдяването с боеприпаси и безпилотни системи вече показва дефицити.

Информационната мъгла около Андрей Билецки: Политически и военни хипотези

В неофициални украински и руски източници циркулира информация за евентуалната смърт или пълно изчезване на основателя на батальон „Азов“ и настоящ командир на 3-ти армейски корпус Андрей Билецки. Според непотвърдени твърдения, той е бил засегнат от балистичен удар в киевския квартал Оболон. Официална потвърдена информация от Генералния щаб в Киев липсва, но публичните появи на Билецки са прекратени преди броени дни.

Появиха се съобщения за необичайно засилено присъствие на военни и цивилни служители около дома на неговите родители в Харков (на бул. „Лудвиг Свобода“ 39), съпроводено от кордони и носене на траурна символика. Скептицизмът тук е задължителен. В условията на интензивна информационна война подобни изтичания често се използват за дезориентация или провеждане на психо-операции.

Но има и друг ъгъл. Медийни канали, близки до военните среди, лансират версията за вътрешен конфликт между Банкова и радикалното крило на украинските въоръжени сили. Твърди се, че Билецки е отказал да участва в разгонването на протестни прояви пред Върховната рада, организирани в средата на август.

Ако в Киев наистина съществува опасение от организиран военен натиск или бъдещ държавен преврат при евентуални преговори за мир, вътрешните разчиствания на сметки не са изключени. В тази хипотетична рамка се споменават и други фигури с радикална реторика, включително командири на специални подразделения за дронове като „Магяр“, които публично са заявявали несъгласие с каквито и да е отстъпки.

Въпросът е дали става дума за реален оперативен удар на руските ракетни войски, или за тиха чистка в самия Киев? Числата и фактите все още не дават еднозначен отговор.