Десният завой в Богота: Абелардо де ла Есприела оглави Колумбия с подкрепата на Тръмп и милиарден военен пакет

/Поглед.инфо/ Поемането на властта в Богота от десния политически аутсайдер Абелардо де ла Есприела отбелязва фундаментална повратна точка в геополитическата архитектура на Латинска Америка. След окончателния срив на амбициозната програма за „Пълен мир“ на Густаво Петро, Колумбия бързо се превръща в основен плацдарм за американското военно и разузнавателно присъствие в региона. С откритата подкрепа на Доналд Тръмп, обещанието за нов пакет за сигурност от 1 милиард долара и пълното подчиняване на външната политика на указанията от Вашингтон, новата власт започва радикално преформатиране на силовия баланс в Южна Америка.

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Адвокатският феномен и прегрупирането на елитите в Богота

Клетвата на Абелардо де ла Есприела като президент на Колумбия на 7 август официално слага край на двугодишния период на първото ляво управление в двувековната история на страната. Идването му на власт обаче не е просто стандартна ротация между традиционните консервативни и либерални кланове. Става дума за издигането на юридически фигурант с изключително специфичен профил, натрупал огромно състояние именно в зоната на здрача между организираната престъпност, десния парамилитаризъм и федералните съдилища във Флорида. Според публикации в американския печат, де ла Есприела е изградил кариерата си като специализиран процесуален посредник в Маями – правен сегмент, ориентиран към осигуряване на споразумения с правителството на САЩ за латиноамерикански обвиняеми, превръщайки ги в контролирани свидетели.

Биографията му съдържа връзки, които в нормална институционална среда биха изключили възможността за допускане до държавни тайни. През 2007 г. той защитава бившия правосъден министър Алберто Сантофимио, свързан с атентата срещу президентския кандидат Луис Карлос Галан през 1989 г. Година по-късно публично подкрепя Салваторе Манкузо — командир от Обединените сили за самоотбрана на Колумбия (AUC), организация, пряко отговорна за десетки хиляди извънсъдебни екзекуции и контрол върху износните кокаинови коридори. В списъка на клиентите му фигурира и Давид Мурсия Гузман, създател на финансовата пирамида DMV, използвана според разследвания за пране на пари от наркотрафик. Твърди се също така, че американските федерални органи са водили проучвателно разследване срещу самия де ла Есприела за транзакции на финансови средства с неизяснен произход, което впоследствие е било прекратено без официално повдигане на обвинения.

Това минало не попречи на сенатор Бърни Морено и на самия Доналд Тръмп публично да гарантират за неговата „проверена безупречност“. Вашингтон очевидно предпочита практичен оперативен партньор без политически скрупули пред непредвидими реформатори.

Сривът на „Пълния мир“ и колумбийският институционален вакуум

За да се разбере изборният успех на де ла Есприела срещу левия кандидат Иван Сепеда на балотажа през юни, трябва да се анализира структурният провал на доктрината на Густаво Петро. Програмата за „Пълен мир“ разчиташе на едновременни преговори с идеологическите партизански формирования като Армията за национално освобождение (ELN) и чисто криминални синдикати като Клан дел Голфо. Тази концепция заложи на правни отстъпки и спиране на настъпателните военни операции в замяна на доброволно разформироване. В реалността се получи пълен административен и силов вакуум.

Данните за периода 2022–2025 г. сочат непрекъснат ръст на площите с насаждения от кока и рекордно производство на кокаинова паста, комбинирано с разширяване на незаконния добив на злато в департаментите Чоко, Нариньо и Северна Сантандер. Финансовият ресурс на въоръжените групи нарасна, а децентрализацията на контрола доведе до вътрешни войни за територии. Загубата на държавен монопол върху силата създаде масова психоза сред средната класа и селскостопанските производители.

Тук де ла Есприела приложи познатия от Ел Салвадор модел на Найиб Букеле и либертарианската реторика на Хавиер Милей от Аржентина. Обещанието за радикално съкращаване на държавния апарат, съчетано с „желязна ръка“ в сигурността, падна върху подготвена почва. Масовият гласоподавател поиска силова стабилност на всяка цена, дори ако тази цена означава връщане на паравоенните практики от епохата на Алваро Урибе.