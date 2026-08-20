Докладът на ООН за 20 000 убити деца в Газа и правният чадър на Запада над Израел

/Поглед.инфо/ Мащабът на разрушенията и цивилните жертви в Ивицата Газа след октомври 2023 г. задвижи международно-правни механизми, които институциите в Женева и Хага трудно овладяват. Докато комисиите към ООН документират десетки хиляди детски смъртни случаи и системно поразяване на болнична инфраструктура, западната медийна матрица продължава да блокира правната отговорност. Анализът на професор Робин Андерсен от Ню Йорк показва дълбокия разлом между наличните видео и медицински доказателства и тяхното системно филтриране през англосаксонските информационни канали. Как теологичният разказ за изключителността се превърна във военна доктрина и защо западните столици запазват политическото си покровителство над Тел Авив въпреки констатациите на независимите наблюдатели.

По публикация на Робин Андерсен в CounterPunch и доклади на ООН. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо .

Теологичният архетип на изключителността и новозаветният военен прагматизъм

Въпросът за имунитета на Израел пред международното право не започва от гласуванията в Съвета за сигурност на ООН, нито от ветото на САЩ. Трябва да се върнем към самите текстове, оформили нормативната рамка на древния Израел. Когато професор Робин Андерсен от университета „Фордъм“ в Ню Йорк разглежда статията си в списание CounterPunch от 11 август, тя прави паралел с текстовете от Петокнижието. Във Второзаконие, глава 7, правната конструкция е абсолютна: тотално прогонване и пълно унищожение на седемте народа в Ханаан, без право на договори, без пощада и с разрушаване на култ и инфраструктура.

Историята на Изхода и последвалото завладяване на ханаанските земи не е просто религиозен разказ. Тя е първият известен протокол за тотална война, при който цивилното население на противника се възприема като легитимна цел по подразбиране.

В Египет, според библейския разказ, наказанието за фараона засяга всеки дом – от първородния син на владетеля до добитъка в обора. Логиката е колективна отговорност.

Когато днешният израелски политически елит формулира оперативните си цели в Газа, той стъпва върху матрица, в която понятието за „невинно цивилно население“ просто липсва. За заместник-председателя на Кнесета от партията „Ликуд“ Нисим Ватури всеки роден в Газа е терорист от момента на раждането си. Това не е просто радикална реторика на отделен депутат. Това е пренасяне на старозаветния правен код в съвременната военна доктрина на IDF (Израелските отбранителни сили).

Тук обаче възниква първото противоречие. Модерната държава Израел се представя за единствената демокрация в Близкия изток, функционираща според западното светско право. Но в момента, в който международните съдилища се опитат да приложат Женевските конвенции от 1949 г. или Римския статут на Международния наказателен съд, политическото ръководство в Тел Авив превключва на теологичен режим: държавата е надхвърлила обикновената човешка юрисдикция, а всяка критика е „антисемитизъм“ или „клеветническа измислица“.

Анатомия на един доклад: 94 страници сухи факти от Газа

На 23 юни бе публикуван доклад от 94 страници, изготвен от специална комисия на ООН, оглавявана от правозащитника Сринивасан Муралидхар. Заглавието е административно и хладно: „Същността на унищоженото детство: Умишленото израелско нападение срещу палестински деца в окупираната палестинска територия от 7 октомври 2023 г.“.

Данните вътре не са описателни съждения, а суха криминалистична статистика:

Най-малко 20 179 загинали палестински деца за периода от октомври 2023 г. до октомври 2025 г.

44 143 ранени деца за същия период, което прави 30% от общия брой на жертвите в анклава.

Медицински анализ на компютърни томографии и доклади от аутопсии, потвърждаващи умишлени точни попадения в главата и гърдите на деца от снайперски пушки и прецизни дронове.

35 документирани случая на поставяне на експлозиви в играчки и частни домове от израелски войници.

Удари срещу акушеро-гинекологични отделения и неонатални центрове, довели до скок на вродените дефекти и преждевременната детска смъртност.

Цифрите са сравнени с показателите от предишните военни операции в Газа – „Лятна дъжд“ (2006 г.), „Лятно олово“ (2008–2009 г.) и „Защитно острие“ (2014 г.). При нито един от тези предишни конфликти процентът на загиналите деца спрямо общия брой жертви не е надхвърлял 18-20%. Сегашната динамика показва геометрично нарастване.

Докладът документира и случаи на пряко насилие в центровете за задържане, включително системно лишаване от храна и сексуално малтретиране на палестински момчета. Според Международния пакт за граждански и политически права тези действия покриват дефиницията за изтезания и престъпления срещу човечеството.

Но докладите на ООН нямат собствена дивизия, която да ги приложи. Тяхната стойност приключва на прага на Съвета за сигурност.