Абонирай се
Близкия Изток

Демографският колапс и етническата фрагментация заплашват Турция и Иран с варианта „Сирия“

/Поглед.инфо/ Дълбоките социо-демографски и икономически трансформации в Близкия изток постепенно рушат фундамента на управляващите режими в Турция и Иран. Докато геополитическите анализи често се фокусират върху текущите военни ескалации и изявленията на лидерите, вътрешните процеси в двете регионални сили сочат към изчерпване на политическия ислям като интегрираща доктрина. Нарастващата инфлация, урбанизацията, етническият дисбаланс и свиването на традиционния консервативен електорат проправят път на светски етнонационализми. Липсата на нови универсални идеологии заплашва да тласне Анкара и Техеран по траекторията на дезинтеграция, позната от Сирия и Ирак.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 36551 прочитания
Демографският колапс и етническата фрагментация заплашват Турция и Иран с варианта „Сирия“
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на политически анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дезинтеграцията на социалния договор: Защо геополитическата фасада крие вътрешна ронливост

Текущата ескалация около Иран и войнствената реторика от страна на Израел за възможността от смяна на режима в Техеран поставят на преден план въпроса за устойчивостта на близкизточните автокрации. Управляващите елити и в Анкара, и в Техеран продължават да разчитат на силов апарат и външнополитическо прожектиране на сила, но макроикономическите показатели показва, че вътрешносоциалният фундамент се срива. Лидерите идват и си отиват, ала демографските и структурно-стопанските закономерности остават трайни.

В продължение на две десетилетия управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) под ръководството на Реджеп Тайип Ердоган изграждаше своеобразен симбиозен модел между икономически подем и премерено налагане на суннитски политически ислям. Този модел стъпваше върху притока на европейски капитали, гарантиран от споразумението за Митнически съюз с ЕК, и мащабни държавни инвестиции в инфраструктура — от магистрали и мостове до болници и жилищни комплекси през държавния строителен гигант TOKI.

Паралелно с това Анкара легитимира носенето на хиджаб в държавните институции, разшири мрежата от религиозни училища „Имам Хатип“ и финансира строителството на суннитски джамии от бюджета. Този курс мобилизира така наречения „дълбочинен народ“ — консервативните прослойки от вътрешността на страната, които години наред бяха изтласквани в периферията от старата кемалистка светска бирокрация.

Това изглежда логично като историческа реванш-политика, но има един сериозен проблем. Икономическата база, която захранваше този модел, вече не съществува в предишния си вид.

Анатолийският капитализъм и сривът на макроикономическата стабилност

Фундаментът на ердогановия феномен беше т.нар. „анатолийска буржоазия“ — консервативни малки и средни предприятия от провинции като Кония, Кайсери и Газиантеп. Захранвани от износ към европейските пазари, тези предприемачи създадоха милиони работни места за също толкова консервативна работническа класа. Държавата отвръщаше с евтини кредити и субсидирани обществени услуги.

През последните години обаче този механизъм засече. Практиката икономическите проблеми да се заливат с печатане на пари и изкуствено ниски лихвени проценти доведе до епизоди на инфлация, надхвърляща 85% по официални данни на ТУИК (Турския статистически институт), макар независими групи като ENAG да отчитаха значително по-високи стойности. Резултатът бе масово бягство на чуждестранни портфейлни инвеститори и деваливация на турската лира.

Завоят в паричната политика, предприет от Централната банка на Турция с повишаването на основната лихва до нива от близо 50%, охлади стопанската активност, но инфлацията остава трайно закотвена около 40%. По оценка на икономически анализатори, близо половината от заетото население в страната работи на минимална работна заплата. Социалното напрежение се засилва и от присъствието на близо 4–5 милиона мигранти (предимно от Сирия), което поражда конкуренция на пазара на труда и натиск върху социалната инфраструктура. Според социологически проучвания между 60% и 80% от гражданите настояват за репатриране на сирийците.

Тук има нещо, което не излиза в сметките на управляващите в Анкара — опитът за овладяване на кризата чрез административен натиск и репресии срещу светската и кюрдската оппозиция не спира демографската промяна.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни
Поглед към Китай

Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи от Китайската академия на науките и университета „Фудан“ разработиха новата система FuXi-CNOPs, комбинираща изкуствен интелект и физични закони за прогнозиране траекторията на тайфуни. Моделът елиминира границите на стандартните ИИ анализи, идентифицирайки критичните зони, които причиняват отклонения в движението.

02.08.2026 21:30
Китайската онлайн литература с рекордни приходи и глобален обхват
Поглед към Китай

Китайската онлайн литература с рекордни приходи и глобален обхват

/Поглед.инфо/ Китайската индустрия за онлайн литература отчита мащабен растеж през 2025 г., като общият брой произведения надхвърля 33 милиона, а аудиторията в чужбина достига 250 милиона души. Данните бяха представени от Китайската асоциация на писателите по време на форум в Хъфей.

02.08.2026 21:15
Китай приема нов петгодишен план за селскостопанските си кооперативи
Поглед към Китай

Китай приема нов петгодишен план за селскостопанските си кооперативи

/Поглед.инфо/ Китай публикува петгодишен план за развитие на националната си система от кооперативи за доставки и продажби за периода 2026–2030 г. Основната цел на инициативата, ръководена от Общокитайската федерация на кооперативите, е гарантирането на продоволствената сигурност и възраждането на селските райони чрез изпълнението на 18 ключови задачи.

02.08.2026 21:00
Днешна Украйна е терористична държава, ръководена от незаконна хунта.
Украйна

Днешна Украйна е терористична държава, ръководена от незаконна хунта.

/Поглед.инфо/ Инцидентът с взривното устройство на площад „Кудринская“ в Москва, насочен според чуждестранни публикации срещу командира на руските Въздушно-космически сили генерал Александър Чайко, бележи нова ескалационна фаза в асиметричния сблъсък. Използването на цивилни куриерски доставки и взривни устройства с висок осколочен поразяващ ефект показва структурни пробиви в контраразузнавателния периметър на руската столица. Подобни операции не просто целят физическото отстраняване на висши офицери, а изпращат ясен сигнал за дестабилизация на тила, превръщайки градската социална инфраструктура в зона на директни бойни действия.

02.08.2026 17:59
Украински удар до реакторен блок на Запорожката АЕЦ разкрива критичната зависимост от една електропреносна линия
Украйна

Украински удар до реакторен блок на Запорожката АЕЦ разкрива критичната зависимост от една електропреносна линия

/Поглед.инфо/ Поредният регистриран инцидент в района на Запорожката атомна электроцентрала, при който безпилотен летателен апарат нанесе удар в непосредствена близост до реакторното отделение на трети енергоблок, поставя отново на дневен ред въпросите около физическата и технологичната сигурност на най-голямото ядрено съоръжение в Европа. По разпространени данни от оператора на централата, засегнат е транспортният проход, свързващ шестте реакторни блока и използван ежедневно от обслужващия персонал. Въпреки че детонация не е последвала и целостта на основните защитни обвивки не е нарушена, експлоатационният режим остава силно уязвим поради пълната зависимост на станцията от единствен външен електропровод с напрежение 330 киловолта, което прави поддържането на охладителните контури критично нестабилно.

02.08.2026 17:53
Роботи се състезават в биене на дузпи в специално събитие в Йонджоу
Поглед към Китай

Роботи се състезават в биене на дузпи в специално събитие в Йонджоу

/Поглед.инфо/ На 1 август в град Йонджоу, провинция Хунан, Китайската медийна група (КМГ) организира промоционално събитие, по време на което роботи премериха сили при изпълнение на футболни дузпи. Иновативното състезание съчета науката и технологиите, спорта, интерактивните занимания с публиката и туристическите ресурси на града, като привлече множество граждани и туристи.

02.08.2026 17:39
Китай проведе брифинг в ООН по Световната конференция за ИИ през 2026 г.
Поглед към Китай

Китай проведе брифинг в ООН по Световната конференция за ИИ през 2026 г.

/Поглед.инфо/ На 31 юли Постоянното представителство на Китай към ООН проведе брифинг, посветен на Световната конференция по изкуствения интелект през 2026 г., която се проведе миналия месец в Шанхай. Бяха представени и резултатите от Срещата на високо равнище за глобалното управление на ИИ.

02.08.2026 17:37
Американският франчайз "Украйна": Тръмп осребрява виртуалните ресурси срещу реална земя
Свят

Американският франчайз "Украйна": Тръмп осребрява виртуалните ресурси срещу реална земя

/Поглед.инфо/ Връщането на Доналд Тръмп към темата за „сделката за редкоземни ресурси“ с Киев не е просто поредната медийна реплика. Зад думите за „връщане на 300 милиарда долара“ стои студена финансова математика. След като стана ясно, че критичните минерали в Украйна или са под руски контрол, или добивът им е икономически абсурден, Вашингтон пренасочва претенциите си към реалния актив – украинската земя и остатъчната инфраструктура. Киев е изправен пред ултиматум: физическо оцеляване срещу пълна капитулация пред американския капитал.

02.08.2026 17:00