Иран удари американска военна база в Бахрейн

/Поглед.инфо/ Вълната от военни сблъсъци между САЩ и Иран придобива нови технически и географски измерения с атаката срещу американската военновъздушна база „Шейх Иса“ в Бахрейн. Според държавни медии в Техеран, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР) е разгърнал безпилотни летателни апарати срещу ключова спомагателна и навигационна инфраструктура на Вашингтон в Залива. Това действие идва в отговор на масирани нощни удари от страна на Централното командване на САЩ, насочени срещу ирански отбранителни обекти.

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Анатомия на нощния сблъсък: Инфраструктура срещу командни центрове

Твърди се, че ударите срещу базата „Шейх Иса“ са били прецизно насочени не толкова към живата сила, колкото към захранващите и логистичните елементи на съоръжението. Според разпространената от иранската държавна телевизия информация, ударните безпилотници са поразили автономни енергийни генератори, навигационни системи и административни сгради.

Тази тактика нанася косвени щети, които временно парализират оперативните способности на летателните апарати, базирани там. По информация на военни наблюдатели, Централното командване на САЩ (CENTCOM) е извършило в четвъртък вечерта поредица от въздушни рейдове. Вашингтон твърди, че са били ударени десетки цели на иранска територия – от брегови наблюдателни пунктове до пускови установки за ракети и дрон-бази.

В тази размяна на удари обаче има нещо, което не излиза в официалните съобщения. Според Вашингтон ударите са „унищожили напълно“ редица обекти, но броени часове по-късно иранската страна успява да подготви и комбинира дрон-атака по цели в Бахрейн и ракетен залп към базата „Ал-Азрак“ в Йордания. Твърдението на КСИР, че при операцията в Йордания са били унищожени три изтребителя F-35 и са загинали военнослужещи, към момента няма публично потвърждение от независими източници или от Пентагона.

Западен архив и пропаганден ритъм

Тук си струва да се направи крачка назад и да се припомни хронологията, която доведе до настоящия срив на сигурността.

Хронология на ескалацията: Юни: Подписване на меморандум за разбирателство с посредничеството на регионални актьори за деескалация в Залива. Началото на юли: Обвинения от страна на Вашингтон за атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток. 8 юли: Възобновяване на американските въздушни удари по ирански обекти. Средата на юли: Поредица от реципрочни атаки срещу прокси групировки и американски бази в Ирак и Сирия. Краят на юли: Разширяване на периметъра на ударите към Бахрейн („Шейх Иса“) и Йордания („Ал-Азрак“).



След подписването на меморандума през юни изглеждаше, че страните са намерели крехка точка на равновесие. Само три седмици по-късно обаче този документ бе превърнат в безполезен лист хартия. Причината — обвиненията на САЩ за нападения срещу танкери в Ормузкия проток.

Интересен е политическият сигнал, който идва от Белия дом. Твърди се, че в края на миналата седмица са били дадени указания за временно спиране на огъня, но до сряда вечерта иранската страна е приела новите американски маневри за подновена агресия. Разминаването между политическите декларации и военната реалност показва, че каналите за комуникация са почти напълно прекъснати.