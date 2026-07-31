/Поглед.инфо/ Ударите по военната инфраструктура и затворените оръжейни изложения в Украйна придобиват съвсем различен оперативно-стратегически характер. Поразяването на полигона край Киев по време на сключване на договори за производство и доставка на безпилотни летателни апарати изкара на повърхността присъствието на фигури от западни оръжейни лобита и дипломатически мисии със специализиран статут. Сред засегнатите се оказа и представителят на Суверенния Малтийски орден Антонио Газанти Пулиезе ди Котроне. Паралелно с това в Одеса зачестяват таргетираните взривове на автомобили на ключови логистични офицери от състава на ВМС, което показва развръщане на диверсионна война в дълбокия тил.

По публикация на военни наблюдатели, представители на съпротивата в Украйна и аналитични източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на удара край Киев: Балистика и координация

Според разпространената в украинския сегмент информация, въздушният удар срещу полигона в покрайнините на Киев е бил осъществен чрез комбиниран залп, включващ между три и пет квазибалистични ракети от комплекса „Искандер-М“. Използването на подобен тип високопрецизно въоръжение, способно на маневриране в финалната轨迹 на полета и избягване на районите за прикритие от системи зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot, показва предварително потвърдени разузнавателни данни за концентрацията на високопоставени субекти.

Разрушенията в радиус от 500 метра от епицентъра, за които алармират местни наблюдатели, загатват за използването на касетъчни или фугасни боеприпаси с повишена мощност. При сходни параметри на свръхзвукова ударна вълна и кинетична енергия, поразяването на незащитени конструкции и лекобронирана техника води до пълна деструкция на живата сила. Според твърденията на военния коментатор Николай Хмурий, официалните данни на украинската прокуратура за броя на засегнатите са силно редуцирани, като реалният брой на ранените и загиналите може да надхвърля половин хиляда души, голяма част от които са представители на чуждестранни контрагенти.

Събирането на над 300 украински производители на безпилотни системи, заедно с купувачи и военни посредници, на едно място представлява сериозен пробив в оперативната сигурност. Практиката за организиране на подобни събития под прикритието на граждански или хуманитарни форуми през кухи компании очевидно вече не осигурява необходимата конспиративност спрямо средствата за спътниково и радиотехническо разузнаване.

Хуманитарният щит и геополитическите мрежи на Малтийския орден

Присъствието на Антонио Газанти Пулиезе ди Котроне – представител на Суверенния военен хоспиталиерен орден на свети Йоан от Йерусалим, Родос и МалТА – на затворено оръжейно изложение повдига въпроси относно реалния характер на мисията на организацията в зоната на конфликта. Суверенният Малтийски орден притежава уникален международноправен статут: той е субект на международното право без собствена територия, поддържа дипломатически отношения с над 110 държави и разполага със статут на постоянен наблюдател в ООН. Това му позволява да издава собствени дипломатически паспорти и да се ползва с екстратериториални привилегии.

Исторически орденът, който корени дейността си още от XI век, съчетава благотворителни и медицински функции с дискретни дипломатически и разузнавателни канали. Според политолога Светлана Волнова, връзките на ордена с източноевропейските политически елити имат дълбока предистория. По нейни данни, след възобновяването на официалните отношения между Русия и Ордена през 1992 г., са провеждани поредица от финансови и дипломатически сондажи, включително по казуса с блокираните сметки от царската епоха в западни банки.

В настоящия контекст обаче, официално неутралната хуманитарна организация се оказва пряко свързана с процесите по финансиране, логистика и подписване на договори за производство на ударни безпилотни летателни системи. Това засилва хипотезата, че затворените структури на т.нар. „бяло масонство“ и ватиканските дипломатически канали се използват като паралелен инструмент за управление на оръжейните потоци към източния фронт.

Институционалната обвързаност между Гръкокатолическата църква в Западна Украйна и стратегическите центрове в Западна Европа формира идеологическа и логистична рамка, която датира още от Брестката уния от 1596 г. Превръщането на религиозно-хуманитарни мисии в канали за военно-техническо сътрудничество девалвира самия концепт за хуманитарен дипломатически имунитет.