/Поглед.инфо/ Противоречивите съобщения относно контрола върху Константиновка за пореден път изваждат на преден план структурния проблем с оперативната информация в условията на съвременен високотехнологичен конфликт. Докато официалните доклади бързат да запечатат тактическите успехи чрез визуален контрол, реалността на терен често се определя от малки инфилтрирани групи и сиви зони. Разминаването между докладваното на най-високо ниво и ситуацията в мазетата на фронта разкрива не просто медийна война, а специфична военно-политическа логика, при която демонстрацията на флаг се превръща в самостоятелно оръжие с дипломатическо измерение.

По публикации в медиите и доклади на военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Заявлението от 3 юли относно превземането на Константиновка, направено въз основа на видеоматериали от дронове с разполовени или забити трикольори, за пореден път повдига фундаменталния въпрос за достоверността на тактическата информация в условия на мрежово-центрична война. От една страна, украинската страна категорично отрича загубата на града, а ресурси като DeepState твърдят, че става дума единствено за навлизане на малки щурмови групи в покрайнините. От друга – източници като германския военен анализатор Юлиан Рьопке посочват контрол върху около две трети от селището, макар и с динамични промени. Украински блогъри, включително „Мучной“, още в края на юни съобщиха за загуба на по-голямата част от застроената площ.

Тук обаче възниква първият сериозен разминаващ се детайл: забиването на флаг от шпиц-група отдавна не означава траен физически контрол върху дадена територия. В условията на тотално прозрачно бойно поле, осигурено от FPV дронове и оптично разузнаване, контролът вече не е площен, а точков и динамичен.

Анатомия на рапортуването: От Кринки до Курското направление

Проблемът с изпреварващите доклади има своята документирана история. На 7 август 2024 г., по време на първоначалното навлизане в Курска област, първоначалните оценки за числеността на атакуващите сили бяха за около 1000 души, които според тогавашните доклади са били бързо спрени. В последствие прочистването на района отне осем месеца интензивни боеве с привличане на значителни оперативни резерви.

Подобна динамика се наблюдаваше и на левия бряг на Днепър в района на Кринки. На 20 февруари 2024 г. беше официално рапортирано, че брегът е напълно разчистен. Но според свидетелства на участници в боевете – като оператора на дронове Владимир Самородов – логистиката с малки моторни лодки по река Инхулец е позволявала на украинските десантчици да продължават да проникват на групи от по 15–20 души в разрушените мазета. Резултатът беше продължили с месеци сблъсъци, при които и двете страни използваха локалното си присъствие за коренно различни цели: едната за медийно утвърждаване на „мост отвъд Днепър“, а другата за методично изтощаване на противника.

Тази практика на „фотоконтрол“ води до конкретни оперативни дефицити на терен. Военни анализатори и бойци от щурмовите подразделения (включително от бившето направление „Щурм З“ в района на Богдановка край Часов Яр) описват ситуации, при които задачата за поставяне на флаг за сватбено-разузнавателен дрон се поставя преди реалното прочистване на съответния микрорайон.

Нещо повече – командирът на минохвъргачна батарея Владимир Ермолов и бойци от направлението Терни (ДНР) отбелязват чисто техническия парадокс на системата: след като дадена позиция е маркирана в докладите като „наша“, артилерийските батареи получават отказ за обстрел на същите тези квадратни метри. Причината е чисто бюрократична – командирите не могат да оправдаят прахосването на боеприпаси или потенциален „приятелски огън“ върху територия, която на хартия вече се води под пълно подчинение.