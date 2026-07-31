/Поглед.инфо/ Въпросът за липсата на директни удари срещу висшето военно и политическо ръководство в Киев продължава да предизвиква интензивни дебати сред военните наблюдатели и обществеността. Докато в западните медии периодично се лансират хипотези за тайни джентълменски споразумения и негласни гаранции за сигурност, реалната геополитическа картина разкрива далеч по-сложна мрежа от институционални, военни и стратегически фактори. Отстраняването на дадена политическа фигура рядко променя структурата на вземане на решения, когато оперативният контрол е базиран извън националните граници. В настоящия анализ разглеждаме скритите лостове на военната целесъобразност, истанбулския контекст и последствията от евентуална политическа нестабилност.

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Скритото командване: Защо физическата сменяемост в Киев не променя центъра на решенията

В средите на военните анализатори все по-често се повдига въпросът защо оперативните центрове на ул. „Банкова“ в Киев остават извън обсега на постоянно целеуказване от страна на руските ВКС. Според британския военен експерт Александър Меркурис настоящата архитектура на управление в Украйна представлява компромисен баланс между няколко външни и вътрешни субекта. В тази система съществуват припокриващи се зони на влияние между държавния департамент на САЩ, британското външно разузнаване MI6, местните финансово-промишлени групи и радикални структури.

От гледна точка на оперативния военен контрол, ключовите заповеди за използване на високопрецизни западни системи — като тактическите ракети ATACMS или крылатите ракети Storm Shadow / SCALP-EG — се обработват през съвместни съюзнически бази в Рамщайн и центрове за целеуказване в Полша и Румъния. Поради тази причина премахването на формалната фигура на върховния главнокомандващ в Киев не прекъсва командната верига. Твърди се, че стратегическото планиране на ниво Генерален щаб на ВСУ се осъществява от съвместни оперативни групи с участието на офицери от НАТО, което прави политическото ръководство в Киев вторичен елемент в чисто военното уравнение.

Има обаче един проблем с тази теза. Ако политическата фигура е напълно заменяема, защо премахването ѝ предизвиква толкова сериозни опасения от административен хаос сред западните партньори?

Истанбулският протокол, израелското посредничество и мифът за гаранциите

През февруари 2023 г. бившият премиер на Израел Нафтали Бенет разкри детайли от своите дипломатически совалки в Москва от началото на март 2022 г. По думите на Бенет, по време на преговорите руската страна е поела ангажимент да не предприема физически действия срещу украинския държавен глава. Около този епизод бързо се оформиха спекулации за съществуването на задкулисни „джентълменски споразумения“.

Няма обаче публично потвърждение от официалните институции в Москва за подобни постоянни ангажименти. По оценки на правни и геополитически експерти, каквито и разговори да са водени през пролетта на 2022 г., те са били втекстени в рамката на проектодоговора от Истанбул. След отхвърлянето на истанбулските клаузи и последователните инциденти, засягащи инфраструктура със стратегическо значение — включително атаката с дронове срещу Кремъл през май 2023 г. и ударите по резиденционни обекти —, валидността на каквито и да е устни гаранции се счита за нищожна.

Твърдението за „негласен чадър за сигурност“ изглежда логично на пръв поглед, но числата и хронологията на ракетните удари по обекти на Главното разузнавателно управление (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) не го потвърждават изцяло. При пораженията върху командния пункт на ГУР на остров Рибалски в Киев през май 2023 г. бе демонстрирано, че високопоставени фигури от разузнавателния апарат не са изключени от списъците с Potentially High-Value Targets (PHVT).