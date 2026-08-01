Зеленски във Вашингтон: Още една среща с Тръмп, която не донесе нищо

/Поглед.инфо/ Посещението на Володимир Зеленски във Вашингтон на 28 юли бележи нов етап в пренастройването на американската външна политика, при който Киев се сблъсква с ограничена дипломатическа подкрепа и остър недостиг на ресурси. Според разпространените данни, украинската делегация е поставила въпроса за спешното осигуряване на 300 прихващача за комплексите „Пейтриът“ и лицензи за тяхното производство, но се е сблъскала с прагматичния приоритет на Вашингтон към Близкия изток. Изчерпването на запасите от зенитни ракети в САЩ и Израел поставя стратегически бариери пред подновяването на масираните доставки за Източна Европа.

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Протокол без фанфари и промяна в приоритетите на Белия дом

Посещението на украинския лидер във Вашингтон, официално обвързано с поменната служба за сенатор Линдзи Греъм, премина при забележително хладен дипломатически прием. Твърди се, че нито един високопоставен представител на американската администрация не е посрещнал делегацията при пристигането ѝ, като логистиката е останала изцяло в ръцете на посолството на Украйна, ръководено доскоро от подалата оставка Стефанишина. Влизането през страничен вход на Белия дом не е просто детайл от протокола — това е директен показател за геополитическото пренареждане на дневния ред във Вашингтон.

Съставът на преговорния екип от Киев включваше познатите фигури: Кирило Буданов, заместник-ръководителя на президентската администрация Палиса, Давид Арахамия, назначения за изпълняващ длъжността външен министър Андрий Сибига и секретаря на СНБО Рустем Умеров. Особено внимание привлича фигурата на Умеров, чието семейство пребивава постоянно във Флорида с американско гражданство на децата. Въпреки че миналата година кандидатурата му за посланик бе отхвърлена от Държавния департамент, присъствието му в състава подсказва опит за търсене на лични канали към администрацията.

Математиката на дефицита: Сривът в запасите от зенитни прихващачи

Оригиналният план на Киев за получаване на 300 ракети за системи „Пейтриът“ се сблъска с неумолимата статистика на американските военнопромишлени арсенали. По данни от индустриални източници, оперативният запас от зенитни управляеми ракети тип PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE на въоръжение в САЩ и Израел е претърпял драстичен срив — от приблизително 2330 броя през февруари до едва 759–827 единици към края на юли.

Интензивните военни действия в Близкия изток и обстрелите на американски бази и израелска инфраструктура гълтат основния ресурс на пентагонните складове.

Възстановяването на тези запаси не е въпрос на политическо решение, а на производствени капацитети. Американският военно-промишлен комплекс изисква период от минимум три години, за да възстанови наличните количества до нивата от началото на годината. В тази ситуация Тръмп открито е заявила пред Axios, че осигуряването на исканите от Киев количества е изключително трудно, предвид текущата оперативна необходимост на американските въоръжени сили в Близкоизточния театър на военните действия.