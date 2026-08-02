Словашкият президент: Виждам потенциал за сътрудничество в прилагането на новите технологии

/Поглед.инфо/ Oт 27 до 29 юли 2026 г. словашкият президент Петер Пелегрини направи държавно посещение в Китай, което е първото му такова след встъпването му в длъжност. По време на посещението той даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група, в което заяви, че това е исторически значимо посещение не само за него лично, но и за Словакия. То бележи първото държавно посещение на словашки президент в Китай от 23 години насам и е от решаващо значение за отношенията между двете страни.

„Радваме се, че поканихме две големи, водещи компании да установят дейност в Словакия. Освен това, в момента се подготвят и изпълняват редица съвместни проекти и корпоративни инвестиционни планове. Обещавам, че словашкото правителство ще поддържа позитивно и конструктивно отношение, ще се ангажира изцяло със сътрудничеството, ще оптимизира непрекъснато бизнес средата и ще привлича повече китайски компании да инвестират в Словакия“, заяви президентът.

„Свидетел съм на огромни промени в Китай, които според мен могат да бъдат разделени на две основни области. На първо място това е инфраструктурата. Китай инвестира сериозно в инфраструктура, изграждайки магистрали, мостове, железопътни линии, високоскоростни железопътни линии и различни други съоръжения. Освен това впечатление прави и софтуерният сектор, който включва прилагането на нови технологии в ежедневието. Словашкото правителство реши да формулира „Визия за Словакия 2040“. Надявам се, че този дългосрочен план ще ни помогне да постигнем целите си за развитие и да изясним приоритетите за развитие за следващото десетилетие. Виждам потенциал за сътрудничество в навременното прилагане на новите технологии в ежедневието и в различни области“, добави още Петер Пелегрини.