Излъчи се документалният филм „Острови Дяою: истина под вълните“

Филмът се фокусира върху островите Дяою и споровете по притежаването им между Китай и Япония. Филмът е заснет в Китай, Япония, САЩ и Великобритания. В него има интервюта с над 30 китайски и чужди експерти и учени в областта на политиката, историята и правоприлагането, които са ключови персонажи и преживяват историята. Чрез документални кадри и разнообразни гледни точки филмът показва ясен, многоизмерен и автентичен образ на китайските острови.

Филмът комбинира разнообразни наративни похвати, като документални кадри от мястото на събитието, устни свидетелства, експертни коментари и анализ на архивни материали, за да разтълкува сложни и деликатни теми в жива форма.