От дисплеите до защита на банкноти: Физическата реалност зад новата форма на материята

/Поглед.инфо/ Лабораторният плот в Университета на Колорадо в Боулдър не изглежда като място, където фундаменталната физика пренаписва учебниците. Там няма свръхпроводящи магнити, нито вакуумни камери за милиони долари. Има две стъклени плаки, органично багрило и течен кристал от вида, който се ползва в евтините монитори от десетилетия. И все пак, когато екипът на Иван Смалюх насочва обикновена светлина към тази сандвич-структура, материята под оптичния микроскоп започва да прави нещо, което класическата термодинамика отказва да приеме без сериозни разяснения: започва да пулсира в безкраен, перфектно подреден цикличен ритъм, образувайки първия времеви кристал, видим без сложна квантова апаратура.

Теоретичният скелет на Вилчек и суровата реалност на лабораторния плот

Когато Нобеловият лауреат Франк Вилчек издигна хипотезата си през 2012 година, научната общност реагира с известна доза здравословен скептицизъм. Идеята беше елегантна до безобразие: след като атомите в обикновения кристал чупят транслационната симетрия в пространството — подреждайки се в твърда решетка с редовни разстояния — не може ли да съществува състояние на материята, което чупи транслационната симетрия във времето? На хартия това означава система, която се връща в първоначалното си състояние през строги времеви интервали, без да изразходва външна енергия за поддържане на ритъма.

Първоначалните опити да се роди подобна структура изискваха безумно скъпа инфраструктура. Изследователите от Харвард и Бъркли ползваха йонни капани, итиеви атоми, охладени почти до абсолютната нула, или сложни квантови процесори с диамантени свободни работни места. Всичко това функционираше за фракции от секундата в условия на екстремна изолация. Документите от лабораторията в Боулдър обаче описват коренно различен подход, който фундаментално сваля бариерата за наблюдение.

Работата на Ханцин Джао и Иван Смалюх стъпва върху класическата физика на меката материя. Вместо свръхстудени газове, те вземат течен кристал — фаза, при която молекулите притежават течливост, но запазват ориентационен ред. Поставят го между две стъклени плаки, третирани със специално фоточувствително багрило. При отсъствие на фотонно въздействие, системата лежи в термодинамичен ландшафт с минимална енергия: напълно статична, скучна и предвидима.

Физическият механизъм зад периодичните деформации

Промяната настъпва в момента, в който върху пробата се насочи светлинен поток. Фотонното облъчване кара молекулите на багрилото да променят геометрията си — така наречената фотоизомеризация. Това създава локални механични напрежения на границата между стъклото и течнокристалния матрикс. Механичната компресия свива течния кристал и индуцира хиляди микроскопични деформации, известни във физиката като усуквания или солитонни топологични дефекти.

Вместо тези дефекти да се разсеят като топлина и да потънат в ентропийната мъгла на системата, сключването на определени енергийни условия ги кара да започнат организиран танц. Солитоните започват да се привличат, разделят, въртят и прегрупират в абсолютно редовни цикли. Под оптичен микроскоп с поляризирана светлина това се вижда като периодично движещи се психеделични ивици, които не губят синхрон с часове.

Тук обаче възниква първата пробойна в популярните интерпретации. Критичният изследовател веднага ще попита: нарушава ли това Втория закон на термодинамиката? Има ли тук вечен двигател? Отговорът е твърдо "не". Този материал е така нареченият "дисипативен времеви кристал". Той не генерира работа от нищото. Външният източник на светлина постоянно вкарва енергия в системата, но ключовото е, че честотата на вътрешните трептения на кристала НЕ съвпада с честотата на входящата светлина. Система приема постоянна, монотонна енергия, а отговаря с вътрешно генериран, перфектно подреден времеви ритъм. Това е съществената разлика между обикновена форсирана осцилация и истинска нова фаза на материята.