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Технологии

Казусът SerpApi срещу Google: Кой всъщност притежава индекса на глобалното знание

/Поглед.инфо/ Корпоративният опит на Google да монополизира потока от публично достъпна информация през съдебната зала претърпя сериозен първоначален удар. Внесеният през декември 2025 г. иск срещу SerpApi по линия на Закона за авторското право в цифровото хилядолетие (DMCA) бе отхвърлен от федералния съд в ранен етап поради липса на процесуална легитимация. Търсачката се опита да блокира парсването на своите Knowledge Panels и резултати от търсенето, претендирайки за защита върху съдържание, което юридически не притежава. Делото разкрива дълбоката структурна криза в индустрията: гигантите искат пълна монополизация на данните за обучение на собствените си невронни мрежи, докато затварят вратата за останалата част от технологичния свят.

Деж. редактор Александра Докова 8381 прочитания
Казусът SerpApi срещу Google: Кой всъщност притежава индекса на глобалното знание
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Празните правни претенции върху чуждо съдържание

Юридическата машина на Google задвижи сложен процес през декември 2025 г., насочен срещу SerpApi — компания, изградила бизнеса си върху системното извличане на публично видими данни от търсачката и продажбата им чрез собствен програмен интерфейс (API). Архитектурата на претенцията се крепеше върху твърдението, че SerpApi заобикаля техническите механизми за защита и по този начин нарушава правата на компанията съгласно DMCA. Федералният съдия обаче посочи фундаментална пробойна в логиката на ищците: Google не притежава авторските права върху индексираното съдържание, нито върху фрагментите от Knowledge Panels, които представляват агрегирана и лицензирана от трети страни информация.

В съдебната зала аргументацията на търсачката се сблъска с желязната суровост на авторското право. За да предявиш иск за заобикаляне на техническа защита на авторски права, ти трябва да си носител на тези права или официален представител с пълномощно от тяхното събрание. Google не е нито едното, нито другото. Търсачката функционира просто като гигантски индекс, агрегатор и витрина. Когато агрегаторът се опита да съди друг агрегатор за това, че ползва публично намерени данни, правният механизъм просто блокира. На компанията бе даден 21-дневен прозорец за коригиране на исковата молба — стъпка, която говорителят Хосе вече потвърди, че ще бъде предприета, макар и с твърде мъгливи шансове за радикален обрат.

Логистиката на данни и войните на невронните мрежи

Зад тези съдебни процедури не стои грижа за правата на авторите, а суровата сметка на ресурсите за изкуствен интелект. Търговският модел на SerpApi обслужва гиганти от ранга на Nvidia, Uber и Adobe — корпорации, които се нуждаят от масиран, систематизиран поток от структурирана информация за своите аналитични системи и езикови модели. В инфраструктурно отношение Google харчи колосални финансови и изчислителни ресурси за поддръжка на дата центрове, охлаждане, енергия и мрежов капацитет, за да индексира цялата глобална мрежа. Преминаването на SerpApi през тези сървъри и изсмукването на готовите, индексирани структури без плащане на дивиденти към Google се възприема от корпорацията като паразитно източване.

Проблемът се задълбочава от факта, че самата Google използва абсолютно същите методи, за да захранва собствените си модели с изкуствен интелект. Мрежата бе изградена върху принципа на отворения достъп и свободното бот-индексиране, но с навлизането на мащабните езикови модели достъпът до сурови данни се превърна в най-ценния ресурс на планетата. Когато една компания претендира, че има правото да индексира целия свят, но забранява на останалите да индексират нейния индекс, логиката се пречупва. В рамките на нашето [аналитично изследване за монополите в дигиталната екосистема] може да се проследи как юридическият натиск системно се използва за създаване на затворени информационни градини.

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