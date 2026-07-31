Новите руски подводници „Ясен-М“ с ракети „Циркон“ променят баланса в Атлантика

/Поглед.инфо/ В корабостроителницата „Севмаш“ в Северодвинск бе спусната на вода многоцелевата атомна подводница „Уляновск“ – шестата от серията „Ясен-М“. Събитието отбелязва поредния етап от системната програма за обновяване на подводния флот на Руската федерация. На фона на нарастващо военно напрежение в Атлантическия и Арктическия регион, новите съдове от този клас привличат вниманието на западните военни институции заради интеграцията на хиперзвукови оръжия и намалената акустична сигнатура.

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Спускането на корпуса на многоцелевата атомна подводница „Уляновск“ (проект 885М „Ясен-М“) от дока на производственото обединение „Севмаш“ в Северодвинск е събитие с конкретни технически и оперативни параметри, а не просто пореден протоколен ритуал. Този съд представлява шестата единица от планираната серия от общо 12 подводници. Според официално оповестените графици, след завършване на дооборудването и серията от изпитания край бреговете на Архангелска област, плавателният съд трябва да постъпи на въоръжение в състава на ВМС.

Тук обаче възниква въпросът за индустриалния капацитет. Задвижването на подобен корабостроителен конвейер в условията на икономически санкции изисква стриктно обезпечаване с компоненти и титан, което според някои западни наблюдатели би трябвало да създава тесни места в производството. Данните обаче показват, че програмата продължава да се движи без драматични закъснения.

Архитектура на стратегическото възпиране

В съвременната руска военноморска доктрина ударните ядрени подводници изпълняват две строго разграничени задачи. От една страна е стратегическият компоненти – крайцерите от проекта 955A „Борей“, чиято функция е носенето на балистичните ракети „Булава“ (3M30) за осигуряване на ядрено възпиране от патрулни зони в Баренцово и Охотско море. От друга страна са многоцелевите съдове от проекта „Ясен-М“. Тяхната роля включва както директна защита на балистичните подводници от противоподводните сили на НАТО, така и провеждане на самостоятелни операции за контрол върху морските комуникации.

Твърди се, че корпусите от проекта „Ясен-М“ са изработени от нискомагнитна стомана, което драстично намалява вероятността от засичане чрез магнитометрични сензори на самолетите P-8A Poseidon. Основният технологичен фокус при тях е намаляването на шума от реакторната инсталация OK-650KPM чрез интегриране на т.нар. моноблок структура и задвижване с нискошумен винт или водометен двигател. Според военни публикации това осигурява нисък праг на акустично откриване при крайцерска скорост.

Но има един детайл, който често се пропуска в медийните доклади. Намаляването на шума зависи пряко от качеството на хидроакустичното покритие и монтажа на амортизационните възли на турбините – елементи, чиято поддръжка изисква специфична и скъпа инфраструктура в пунктовете за базиране като Заозерск и Гаджиево.