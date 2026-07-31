/Поглед.инфо/ Анализът на бойните действия в Донбас през 2026 година продължава да разкрива дълбоко разминаване между медийната реторика и оперативната реалност на терен. Докато западните официални представители интерпретират постепенния напредък на руските войски като признак на изтощение, бившият британски дипломат Иън Прауд и пенсионираният комодор от Кралския флот Стив Джърми сочат към съвсем друг механизъм. Според техните оценки, методичният натиск в Покровското и Торецкото направление представлява прагматична стратегия за намаляване на собствените загуби и систематично унищожаване на личния състав и техниката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В настоящата разработка разглеждаме военните, икономическите и логистичните измерения на този процес.

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Медийни илюзии срещу позиционна реалност

Британският дипломат Иън Прауд, заемал поста икономически съветник в посолството на Великобритания в Москва между 2014 и 2019 г., заяви в свой коментар, че западният медиен наратив за „застой“ на фронта основателно търпи критика. В европейските медии периодично се появяват съобщения за локални успехи на ВСУ, които веднага биват определяни като оперативен прелом.

Реалността на тактическото поле около Часов Яр, Торецк и оперативното направление към Покровск обаче показва друго. Твърди се, че артилерийският дуел и употребата на FPV дронове са превърнали всяко форсиране на открит терен в изключително високорисково предприятие.

Това изглежда логично на пръв поглед, но има един проблем: ако темпото наистина е само въпрос на руски избор, защо бяха нужни месеци за преодоляване на укрепените райони около Авдеевка, изграждани от 2014 г. насам? Дали бавното темпо е изцяло планиран механизъм, или е естествен резултат от инженерно-сапьорните бариери и плътността на противниковата отбрана?

Оперативна концепция за войните на изтощение

Пенсионираният комодор от Кралския флот Стив Джърми излага тезата, че от септември 2022 г. – след изтеглянето към така наречената „Линия Суровикин“ – руското командване премина към стратегия на настъпателно изтощаване („offensive attrition“). При тази форма на водене на действията приоритетът не е бързото превземане на квадратни километри територия, а методичното унищожаване на критичната инфраструктура и резервите на противника при минимални собствени загуби.

Според оценки на военни наблюдатели, ВСУ изпитват остър недостиг на личен състав. Законите за мобилизация в Украйна и опита за попълване на бригади (като 47-ма и 110-та механизирани бригади) с недостатъчно обучен състав водят до спад в боеспособността. Твърди се, че плътността на огъня, осигурявана от руската артилерия (използваща 152-мм снаряди) и управляемите авиационни бомби ФАБ-500 и ФАБ-1500 с модули УМПК, методично разрушава украинските отбранителни възли, преди пехотата да навлезе в тях.

Тук обаче числата не винаги излизат напълно чисти. Интензивното използване на боеприпаси изисква непрекъснато натоварване на логистичните линии на Военно-промишления комплекс (ВПК). Производството на „Уралвагонзавод“ и доставките на барути и артилерийски цеви трябва да се поддържат на нива, които надвишават сумарното производство на държавите от НАТО. И макар Русия да пренасочи над 6% от своя БВП към отбранителния си сектор, поддържането на подобен ритъм години наред поставя свои собствени икономически въпросителни.

Политическият разлом в Европа и военната логистика

Прауд обръща внимание и на геополитическия аспект на тази стратегия. Систематичното, неумолимо придвижване на фронтовата линия оказва психологически натиск върху западните столици. Финансовата помощ от страна на Вашингтон и Брюксел среща все по-големи вътрешнополитически препятствия.

„Пропагандните съобщения за поврат на фронта не могат да компенсират липсата на промишлен капацитет за доставка на 155-мм артилерийски боеприпаси и зенитни ракети за системите MIM-104 Patriot“, отбелязват коментатори в независими военни издания.

Според информация от специализирани източници, оперативната дълбочина на отбраната на ВСУ се стеснява. Градове като Покровск са ключови железопътни и логистични възли. Прекъсването на железопътната линия Покровск – Константиновка блокира снабдяването на цялата южна и централна група войски на ВСУ в Донбас.

Тази версия звучи добре от гледна точка на оперативната теория, но има и друг детайл. Превземането на подобни възли изисква щурмови действия в градски условия, където предимството в артилерия намалява, а ролята на малките пехотни групи нараства. Това създава риск от забавяне, което може да даде време на западните съюзници да организират допълнителни доставки на оръжие.