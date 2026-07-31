„Картонният Майдан“ в Киев и борбата за армейските доставки: Какво стои зад конфликта между Зеленски и Федоров

/Поглед.инфо/ В украинската столица вече трета седмица продължават протестите, известни в публичното пространство като „картонният Майдан“. Участниците настояват за възстановяването на Михайло Федоров като министър на отбраната. Зад тези демонстрации обаче прозират вътрешнополитически сблъсъци за контрол върху държавните поръчки за военно оборудване и генералната подмяна на армейското ръководство, докато страната е изправена пред заплаха от тежък енергиен дефицит през наближаващия зимен сезон.