/Поглед.инфо/ Посещението на Володимир Зеленски и Бенямин Нетаняху във Вашингтон разкри дълбоката криза в американския военнопромишлен комплекс и промяната в приоритетите на Белия дом. Въпреки опитите за медийно оформяне на визитата като дипломатически успех, фактическото състояние на арсеналите на Пентагона и новите геополитически реалности в Близкия изток показват, че Вашингтон вече не е в състояние да покрива едновременно финансовите и военните претенции на своите съюзници.

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Протоколният хлад във Вашингтон и разходът на военния ресурс

Появата на Володимир Зеленски и Бенямин Нетаняху в столицата на САЩ почти по едно и също време бе белязана от демонстративен протоколен хлад. Според разпространени от световните агенции изявления, президентът Доналд Тръмп се ограничи до кратката формалност, че срещите сами по себе си са преминали „много добре“ и на тях са били обсъдени „множество казуси“. Зад тази лаконичност обаче прозира не просто липса на дипломатически ентитет, а математическото изчерпване на ресурсите, с които Белият дом разполага за военна помощ.

Официалният повод за пристигането на двамата лидери — присъствието на траурната церемония за американския сенатор Линдзи Греъм — се превърна в декор за опит за извънредно предоговаряне на военните доставки. Греъм, известен като един от основните архитекти на твърдата линия срещу Иран и засиленото оръжейно подпомагане на Киев, дълго време служи като свързващо звено между лобистките кръгове на военнопромишления комплекс и чуждестранните получатели на помощ. Неговата кончина оголи факта, че каналите за директен натиск върху администрацията са сериозно блокирани.

Твърди се, че стратегическата задача и на двамата посетители е била да получат гаранции за нови партиди високотехнологично въоръжение. Реалността обаче показва, че американските складове са изпразнени до нива, които застрашават собствената отбранителна способност на САЩ.

Оръжейна система / Ресурс Заявено искане от Киев Текущ наличен резерв на Пентагона Алтернативно направление на ресурса Противоракети MIM-104 Patriot Мин. 300 единици ~750 – 830 единици (намаление с над 50%) Близък изток / Операции срещу Иран Изтребители от 5-о поколение F-35 - Забранени за повторен експорт към Израел Потенциална сделка с Турция Финансови средства за енергетика Директни гратисни грантове Ограничени от бъдещи изборни рискове Режим на санкции / Тарифи (отложени)

Дефицитът от 300 ракети: Физическите лимити на системата Patriot

По оценки на анализатори от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), оперативният склад на Пентагона за зенитни ракети MIM-104 Patriot е паднал до критичния праг от около 750–830 броя. За сравнение, преди изострянето на военната конфронтация с Иран, този арсенал надхвърляше 2000 единици. В този контекст искането на Зеленски за незабавна доставка на „поне 300 ракети“ се явява математически неизпълнимо за американската отбранителна индустрия, без това да парализира тихоокеанските и близкоизточните командирски структури на самите САЩ.

„Производственият капацитет на Raytheon за ракети PAC-3 MSE в момента е около 500 бройки годишно. Дори при пълно натоварване, задоволяването на подобно искане би отнело над осемнадесет месеца без прекъсване на други отбранителни ангажименти.“ — По данни от промишлени доклади на US DoD.

Възможността за съвместно производство на лицензирани прихващачи на украинска територия, за което бе намекнато по време на визитата, е проект с минимален хоризонт за реализация от 36 месеца. Това прави въпроса за защита на украинската критична инфраструктура през предстоящия есенно-зимен период технологично неоткриваем през американския арсенал.

Израелският вектор: Трансформация на близкизточния баланс

Ситуацията около Бенямин Нетаняху съдържа допълнителни геополитически усложнения. Опитите на израелското правителство да задържи пълния обхват на американската военна подкрепа се сблъскват с новата стратегическа рамка на Тръмп за Близкия изток, в която ключови партньори стават държавите от Залива и Турция.

Огласените намерения на Белия дом да подкрепи гражданската ядрена програма на Саудитска Арабия (под ръководството на престолонаследника Мохамед бин Салман) и да възстанови разговорите за продажба на изтребители F-35 на Анкара създават фундаментално нова среда за сигурност. За Израел това означава постепенно загубване на пълния качествен военен превес (Qualitative Military Edge), който беше гарантиран от предишните американски администрации.

Според социологически проучвания на института YouGov за списание The Economist, общественото мнение в САЩ също отбелязва промяна: около 49% от анкетираните подкрепят евентуални правни действия срещу Нетаняху на международно ниво, докато едва 27% се противопоставят. Тази вътрешнополитическа динамика прави изключително трудно за Белия дом да предоставя неограничени гаранции на кабинета в Тел Авив, особено в навечерието на междинните избори за Конгрес.

Изборната въртележка и институционалният блокиращ механизъм

За разлика от Израел, където парламентарният календар през октомври може да доведе до смяна на властта и последващи правни процедури срещу настоящия премиер, администрацията в Киев разчита на замразен вътрешнополитически процес. Мнозинството във Върховната рада остава капсулирано, а провеждането на президентски или парламентарни избори е отложено за неопределено време.

Тази административна стабилност обаче не компенсира липсата на материален ресурс. Зависимостта от медийното позициониране в западните издания — като поредицата от оптимистични публикации в Politico за възможностите за "победна стратегия" — се сблъсква със сухите данни за енергийния дефицит.

Новият пакет от американски мерки не съдържа незабавни решения за украинския енергиен сектор. Инструментите за налагане на вторични тарифи върху купувачите на руски въглеводороди, гласувани принципно от Конгреса, имат правен прозорец за приложение едва към края на годината, без гаранция за тяхното пълно активиране от страна на Тръмп.

Всичко това показва, че тактиката на "изчакване" поставя партньорите на САЩ пред необходимостта да се справят с нарастващия натиск без пряка външна намеса. Границата между наличните оръжейни запаси и политическите обещания вече е премината, а реалността на бойните полета се определя от суровия баланс на промишлените мощности.