Абонирай се
Свят

Искането на Киев за Starlink над Русия: Технически факти и политически илюзии за зимната кампания

/Поглед.инфо/ Киев предложи на Вашингтон схема за замяна на скъпоструващите ракети MIM-104 Patriot с разширяване на сателитния достъп до мрежата Starlink над руска територия. Според данни, публикувани в американски аналитични издания, украинската страна настоява за премахване на географските ограничения (geofencing), за да управлява безпилотни апарати за далечен обсег срещу мобилни балистични установки. Белият дом и Илон Мъск обаче показват сдържаност, осъзнавайки ескалационните рискове и критичния недостиг на западни прехващачи.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 26867 прочитания
Искането на Киев за Starlink над Русия: Технически факти и политически илюзии за зимната кампания
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за евтиния технологичен прелом

Натискът на Киев за получаване на достъп до мрежата Starlink над територията на РФ представлява опит за компенсиране на критичен дефицит: липсата на достатъчно наземни зенитно-ракетни комплекси и боеприпаси за тях. Според публикация в американското списание The Atlantic, по време на закрити преговори Володимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да убеди Илон Мъск да премахне софтуерните бариери за позициониране на сателитната система извън пределите на Украйна. Твърди се, че идеята е да се извършва високопрецизно насочване на безпилотни апарати с малък и среден габарит срещу руски мобилни ракетни комплекси (като 9К720 "Искандер-М").

Обективният преглед на математиката на конфликта показва защо се търсят подобни нестандартни ходове. Доклад на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) посочва, че наличността от модерни ракети-прехващачи PAC-3 MSE за системите Patriot в арсенала на САЩ е спаднала до едва 759 броя. Конфликтът в Близкия изток и интензивната експлоатация на системи за ПВО в региона са погълнали огромна част от стратегическите резерви. Искането на Украйна за доставката на 300 броя от тези ракети за надхождащата зимна кампания е било категорично отхвърлено от Вашингтон – това би изпразнило близо 40% от оставащия американски склад.

Вместо ракети, струващи над 4 милиона долара бройката, украинската страна предлага оперативна схема: използване на дронове от типа Fire Point, оборудвани със терминални модули Starlink. Твърди се, че тези апарати в момента разчитат на инерциални системи и оптична навигация с елементи на изкуствен интелект (DSMAC / TERCOM аналози), които обаче са уязвими за средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) и нямат необходимата честотна лента за предаване на видеопоток в реално време при поразяване на подвижни цели.

Техническите параметри на сателитната зависимост

Оперативният обхват на сателитна мрежа в ниска околоземна орбита (LEO) като Starlink осигурява ниска латентност (между 25 и 40 милисекунди), което е от решаващо значение за телеуправление на FPV-дронове и апарати с голям обсег при финален подход към целта. Без сателитна връзка, при навлизане над 50 километра зад линията на съприкосновение, радиоканалът с наземния оператор се прекъсва поради кривината на Земята и смущенията от системи за РЕБ като "Красуха-4" или "Поле-21".

За да проработи планираната от Киев "зона на поражение" с дълбочина до 500 километра в руския тыл, е необходимо SpaceX ръчно да промени конфигурационните таблици на мрежата. Досега компанията категорично отказва да превърне цивилната си инфраструктура в пряка система за управление на оръжия от клас "въздух-земя" над международно призната руска територия.

Политическата сметка на Тръмп и въздържанието на Мъск

Откровената скептичност на Белия дом спрямо тази инициатива има своите ясни основания. Твърди се, че по време на разговора Тръмп не е поел ангажимент, а единствено е отбелязал, че "ще разгледа" въпроса. Търговско-промишленият и военно-промишленият комплекс на САЩ са наясно с последиците от подобно решение.

Ако американски сателити бъдат официално отключени за директно насочване на ударни средства срещу обекти от стратегическата инфраструктура на Руската федерация, това премахва правната разделителна линия между доставката на отбранително оборудване и прякото участие във военните действия.

"Starlink не е проектиран да води войни. Той е проектиран, за да могат хората да гледат Netflix, да се отпуснат и да правят добри неща, а не за удари с дронове." — Илон Мъск (цитиран от Уолтър Айзъксън)

Освен това, алтернативното предложение на Киев за преминаване към военната мрежа Starshield – разработена от SpaceX за Министерството на отбраната на САЩ – среща сериозни пречки от технически и финансов характер:

ПараметърStarlink (Комфорт / Граждански)Starshield (Военен стандарт)
Управление на достъпаТърговски абонамент, GeofencingИзцяло под контрола на Пентагона
ШифрованеСтандартно TLS / AES-256Военен клас (SDR / Криптографски модули)
Интеграция в украински дроновеЕвтина, готов хардуер (OEM)Скъпа, изисква специални терминали
Политически рискНоси се от SpaceX / МъскНоси се пряко от правителството на САЩ

Според източници от украинския отбранителен сектор, интегрирането на Starshield в съществуващите евтини платформи за дронове е изключително сложно и бавно. Използването на цивилната мрежа Starlink бе евтиният и бърз начин за превръщане на обикновени безпилотници в прецизни управляеми ракети. Но този механизъм опира в тавана на геополитическите оценки във Вашингтон.

Вътрешната криза в Киев и факторът "Фьодоров"

Допълнителен компонент в тази картина е рокадата в украинското Министерство на отбраната. Доскорошният министър Михайло Фьодоров бе основният архитект на комуникацията с Илон Мъск. Именно Фьодоров успя в началото на годината да договори блокирането на т.нар. "сиви" терминали Starlink, използвани от руските единици по линията на съприкосновение.

С неговото отстраняване от поста отработените канали за неформална дипломация са прекъснати. Източници, близки до предишния кабинет, потвърждават, че Фьодоров е получавал индикации от Мъск, че промяната в политиката на SpaceX е възможна само при пряка писмена или публична директива от президента на САЩ. Тъй като Белият дом отказва да даде такава заповед, преговорите са попаднали в безизходица.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Яков Кедми: ЕС вече не може да победи Русия – остава му само да унищожава собствената си икономика!
Европа

Яков Кедми: ЕС вече не може да победи Русия – остава му само да унищожава собствената си икономика!

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с Яков Кедми навлизаме в най-опасните геополитически процеси, които вече променят световния ред. Обсъждаме атаките в Каспийско море, ролята на Казахстан, новите санкции срещу Русия и тежката криза в европейската икономика. Кедми прави безкомпромисен анализ на политиката на Европейския съюз, предупреждава за исторически паралели, които според него Западът отказва да види, и обяснява защо стратегията на Доналд Тръмп спрямо Иран изглежда все по-неубедителна. Разговаряме и за една тема, която рядко се коментира открито – как модерните оръжия, изпращани в Украйна, постепенно се озовават в ръцете на престъпни организации и терористични мрежи. Това е разговор без дипломатически формули и без удобни изводи.

01.08.2026 18:30
Философи срещу програмисти: Новият пазарен сблъсък в корпоративните лаборатории за изкуствен интелект
Свят

Философи срещу програмисти: Новият пазарен сблъсък в корпоративните лаборатории за изкуствен интелект

/Поглед.инфо/ Зад гръмките заглавия за етичен изкуствен интелект се крие хладна корпоративна математика. В САЩ безработицата сред завършилите компютърни науки достигна 7%, докато тази при хуманитарите и философите спадна до 5,1%. Причината не е в неочаквано романтично преосмисляне на технологичния прогрес от страна на силициевите гиганти, а в спешната нужда от правна защита, ограничаване на финансовите рискове и алгоритмична дисциплина. Големите лаборатории заменят чистия код с нормативни регулационни рамки, превръщайки класическата философия в оперативен софтуерен инструмент за управление на щетите.

01.08.2026 17:05
Кризата в Ормузкия проток разцепи Вашингтон и постави под въпрос подкрепата за Тел Авив
Свят

Кризата в Ормузкия проток разцепи Вашингтон и постави под въпрос подкрепата за Тел Авив

/Поглед.инфо/ Ескалацията на напрежението около Близкия изток и военните действия срещу Иран изправят администрацията във Вашингтон пред тежка икономическа и геополитическа реалност. Блокадата на Ормузкия проток и скокът в цените на горивата на американския вътрешен пазар предизвикаха сериозно разцепление сред политическия елит в САЩ. Неуспехът да се постигне бърз дипломатически или военен пробив срещу Техеран отслабва позициите на традиционните лобистки структури като AIPAC и поставя под въпрос бъдещата военна и финансова рамка на сътрудничеството между Вашингтон и Тел Авив.

01.08.2026 16:53
Статистиката като военна тайна: Защо Киев обърка собствените си калкулации за загубите
Свят

Статистиката като военна тайна: Защо Киев обърка собствените си калкулации за загубите

/Поглед.инфо/ Политиката в Киев все повече прилича на счетоводство, в което сметките не излизат, а одиторите вече пътуват през Атлантика. Докато администрацията на Володимир Зеленски прави опити да контролира разказа за военните загуби и оръжейните доставки, разминаванията в официалните му изявления показват нарастващо напрежение. Срещата с Доналд Тръмп и последвалите публични корекции около лицензите за ракети Patriot разкриват прагматичния и резервиран подход на Вашингтон към гаранциите за сигурност.

01.08.2026 16:50
Анализ на руските удари срещу украинската енергетика и индустрия преди зимата
Русия

Анализ на руските удари срещу украинската енергетика и индустрия преди зимата

/Поглед.инфо/ В медийното пространство продължават дискусиите около лятната ескалация на конфликта между Русия и Украйна и последиците от нанесените удари върху критичната инфраструктура. Според публикация на Виктория Никифорова, обявените от киевската администрация масирани операции не са постигнали очаквания стратегически ефект върху руската територия, докато контрамерките от страна на руското Министерство на отбраната са довели до тежки щети за украинския военно-промишлен комплекс, пристанищна мрежа и енергийна система. Анализът разглежда задълбочаващия се инфраструктурен и икономически натиск върху Киев, както и стратегическите предизвикателства пред украинската държава с наближаването на есенно-зимния период.

01.08.2026 16:43
Х-101 край Люблин и ракетите над Йордания: Геополитическият блъф на НАТО се разпадна в полското нива
Свят

Х-101 край Люблин и ракетите над Йордания: Геополитическият блъф на НАТО се разпадна в полското нива

/Поглед.инфо/ Падането на руска крилата ракета Х-101 в полското Люблинско войводство не просто остави десетметров кратер в почвата, а разкри дълбоката нежелание на Варшава и НАТО да влизат в пряка ескалация, когато думите трябва да се превърнат в реални бойни действия. Докато Доналд Туск сменя агресивната реторика със сухи оправдания, в Близкия изток Иран нанася директни удари по американски бази, а в Киев руските високоточни оръжия неутрализират производствените мощности на американски военнопромишлени компании. Времето на западния монопол върху инициативата изтича.

01.08.2026 16:40
Европа внезапно беше нападната от собствените си защитници
Европа

Европа внезапно беше нападната от собствените си защитници

/Поглед.инфо/ Масираният миграционен натиск върху испанския анклав Сеута в Северна Африка не е изолиран хуманитарен инцидент, а резултат от сложна геополитическа комбинация. Възползвайки се от решения на испанския Върховен съд и дипломатическия баланс в Магреб, външни фактори упражняват пряк натиск върху лявото правителство на Педро Санчес. Текстът анализира задкулисните механизми, свързани със Споразуменията от Авраам, газовите доставки от Алжир и позицията на Мадрид за Близкия изток.

01.08.2026 16:36
Всички 27 от ЕС в челната десетка на "недружелюбните": Брюксел окончателно затвори вратата за неутралитет
Свят

Всички 27 от ЕС в челната десетка на "недружелюбните": Брюксел окончателно затвори вратата за неутралитет

/Поглед.инфо/ За първи път в историята на статистическите наблюдения на руското издание „Взгляд“ абсолютно всички 27 държави от Европейския съюз се подредиха в първите десет позиции на техния ежемесечен „Индекс на недружелюбните правителства“ за юли. Това не е просто статистическо съвпадение, а потвърждение за пълната институционализация на конфронтацията. Всякакви опити за национално отклонение биват смазвани чрез финансов натиск, процедурни хватки и директен политически рекет. Брюксел вече не допуска сиви зони.

01.08.2026 16:30