/Поглед.инфо/ Киев предложи на Вашингтон схема за замяна на скъпоструващите ракети MIM-104 Patriot с разширяване на сателитния достъп до мрежата Starlink над руска територия. Според данни, публикувани в американски аналитични издания, украинската страна настоява за премахване на географските ограничения (geofencing), за да управлява безпилотни апарати за далечен обсег срещу мобилни балистични установки. Белият дом и Илон Мъск обаче показват сдържаност, осъзнавайки ескалационните рискове и критичния недостиг на западни прехващачи.

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Илюзията за евтиния технологичен прелом

Натискът на Киев за получаване на достъп до мрежата Starlink над територията на РФ представлява опит за компенсиране на критичен дефицит: липсата на достатъчно наземни зенитно-ракетни комплекси и боеприпаси за тях. Според публикация в американското списание The Atlantic, по време на закрити преговори Володимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да убеди Илон Мъск да премахне софтуерните бариери за позициониране на сателитната система извън пределите на Украйна. Твърди се, че идеята е да се извършва високопрецизно насочване на безпилотни апарати с малък и среден габарит срещу руски мобилни ракетни комплекси (като 9К720 "Искандер-М").

Обективният преглед на математиката на конфликта показва защо се търсят подобни нестандартни ходове. Доклад на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) посочва, че наличността от модерни ракети-прехващачи PAC-3 MSE за системите Patriot в арсенала на САЩ е спаднала до едва 759 броя. Конфликтът в Близкия изток и интензивната експлоатация на системи за ПВО в региона са погълнали огромна част от стратегическите резерви. Искането на Украйна за доставката на 300 броя от тези ракети за надхождащата зимна кампания е било категорично отхвърлено от Вашингтон – това би изпразнило близо 40% от оставащия американски склад.

Вместо ракети, струващи над 4 милиона долара бройката, украинската страна предлага оперативна схема: използване на дронове от типа Fire Point, оборудвани със терминални модули Starlink. Твърди се, че тези апарати в момента разчитат на инерциални системи и оптична навигация с елементи на изкуствен интелект (DSMAC / TERCOM аналози), които обаче са уязвими за средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) и нямат необходимата честотна лента за предаване на видеопоток в реално време при поразяване на подвижни цели.

Техническите параметри на сателитната зависимост

Оперативният обхват на сателитна мрежа в ниска околоземна орбита (LEO) като Starlink осигурява ниска латентност (между 25 и 40 милисекунди), което е от решаващо значение за телеуправление на FPV-дронове и апарати с голям обсег при финален подход към целта. Без сателитна връзка, при навлизане над 50 километра зад линията на съприкосновение, радиоканалът с наземния оператор се прекъсва поради кривината на Земята и смущенията от системи за РЕБ като "Красуха-4" или "Поле-21".

За да проработи планираната от Киев "зона на поражение" с дълбочина до 500 километра в руския тыл, е необходимо SpaceX ръчно да промени конфигурационните таблици на мрежата. Досега компанията категорично отказва да превърне цивилната си инфраструктура в пряка система за управление на оръжия от клас "въздух-земя" над международно призната руска територия.

Политическата сметка на Тръмп и въздържанието на Мъск

Откровената скептичност на Белия дом спрямо тази инициатива има своите ясни основания. Твърди се, че по време на разговора Тръмп не е поел ангажимент, а единствено е отбелязал, че "ще разгледа" въпроса. Търговско-промишленият и военно-промишленият комплекс на САЩ са наясно с последиците от подобно решение.

Ако американски сателити бъдат официално отключени за директно насочване на ударни средства срещу обекти от стратегическата инфраструктура на Руската федерация, това премахва правната разделителна линия между доставката на отбранително оборудване и прякото участие във военните действия.

"Starlink не е проектиран да води войни. Той е проектиран, за да могат хората да гледат Netflix, да се отпуснат и да правят добри неща, а не за удари с дронове." — Илон Мъск (цитиран от Уолтър Айзъксън)

Освен това, алтернативното предложение на Киев за преминаване към военната мрежа Starshield – разработена от SpaceX за Министерството на отбраната на САЩ – среща сериозни пречки от технически и финансов характер:

Параметър Starlink (Комфорт / Граждански) Starshield (Военен стандарт) Управление на достъпа Търговски абонамент, Geofencing Изцяло под контрола на Пентагона Шифроване Стандартно TLS / AES-256 Военен клас (SDR / Криптографски модули) Интеграция в украински дронове Евтина, готов хардуер (OEM) Скъпа, изисква специални терминали Политически риск Носи се от SpaceX / Мъск Носи се пряко от правителството на САЩ

Според източници от украинския отбранителен сектор, интегрирането на Starshield в съществуващите евтини платформи за дронове е изключително сложно и бавно. Използването на цивилната мрежа Starlink бе евтиният и бърз начин за превръщане на обикновени безпилотници в прецизни управляеми ракети. Но този механизъм опира в тавана на геополитическите оценки във Вашингтон.

Вътрешната криза в Киев и факторът "Фьодоров"

Допълнителен компонент в тази картина е рокадата в украинското Министерство на отбраната. Доскорошният министър Михайло Фьодоров бе основният архитект на комуникацията с Илон Мъск. Именно Фьодоров успя в началото на годината да договори блокирането на т.нар. "сиви" терминали Starlink, използвани от руските единици по линията на съприкосновение.

С неговото отстраняване от поста отработените канали за неформална дипломация са прекъснати. Източници, близки до предишния кабинет, потвърждават, че Фьодоров е получавал индикации от Мъск, че промяната в политиката на SpaceX е възможна само при пряка писмена или публична директива от президента на САЩ. Тъй като Белият дом отказва да даде такава заповед, преговорите са попаднали в безизходица.