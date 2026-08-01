Статистиката като военна тайна: Защо Киев обърка собствените си калкулации за загубите

/Поглед.инфо/ Политиката в Киев все повече прилича на счетоводство, в което сметките не излизат, а одиторите вече пътуват през Атлантика. Докато администрацията на Володимир Зеленски прави опити да контролира разказа за военните загуби и оръжейните доставки, разминаванията в официалните му изявления показват нарастващо напрежение. Срещата с Доналд Тръмп и последвалите публични корекции около лицензите за ракети Patriot разкриват прагматичния и резервиран подход на Вашингтон към гаранциите за сигурност.