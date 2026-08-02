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Европа

Европа с главата надолу: Как миграцията, джендър идеологията и Брюксел унищожават Стария континент

/Поглед.инфо/ Западният свят преживява най-тежката си екзистенциална и геополитическа криза от Втората световна война насам. Докато брюкселският елит се опитва да запази фасадата на т.нар. „либерален ред“, улиците на европейските столици се превръщат в арена на кървави инциденти, демографска подмяна и идеологическа деградация. Нашествието от Африка и Близкия изток, подпомагано от безгръбначни политически решения, среща все по-силна реакция от страна на патриотичните сили. Коментар на Георги Марков на дълбоките причини за разпада на Стария континент и зараждащата се консервативна революция.

Георги Марков 45845 прочитания
Европа с главата надолу: Как миграцията, джендър идеологията и Брюксел унищожават Стария континент
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Уважаеми читатели,

Вчера дори Урсулата се стресна след ислямската инвазия в Испания. Тя нарече "Неприемливо" нашествието на 60 хиляди мароканци в страната.

Всъщност Новото Велико преселение на Исляма към Европа не е спирало от 2015, когато Меркел покани мигрантските орди: "Елате ще се справим", подкрепена от френския президент и Брюксел.

В резултат на справянето миналия уикенд ислямист закла три жени в Париж, една от които бременна. Обяснението звучи "логично" - чул Аллах да му казва да извърши това зверство. Само ден, след като в парк в Берлин в близост до Бранденбургската врата негов духовен брат - Абдул Балут се вряза в мирно шествие, сгазвайки маса хора и ранявайки тежко десет души. Точно десетина дни по-рано в Християнска Бавария на фестивал в малко селце бяха посечени отново 8 души.

Защо тръгнаха мароканците така ненадейно към Испания? Ами и аз да бях мароканец, щях да тръгна през морето щом Върховният съд на Испания забрани на властите екстрадиция, а премиерът Педро Санчес -Хубавеца даде гражданство на 500 000 незаконни мигранти. Защо ми е тази лудост? Ами защото на 23 май догодина има избори и му трябва електорат. Като не стигат вече социалистите, ще си внесе избиратели. Та Байдън вкара 7 милиона за четири години, за да гласуват срещу Тръмп. Но той спечели и вече изгони 3 милиона, а венецуелските банди ги вкара в затворите на Салвадор. Именно Тръмп вчера каза на нацията си да внимава в картинката да не върне демократите, че испанската бежанска инвазия ще им се стори "Съм в лятна нощ".

Защо Мелони реагира бурно и взриви Шенген за Испания.

Ами защото в Италия се появи нов политически играч - популярният генерал Роберто Ваначи, който в 2023 написа книга срещу миграцията, третия пол и подкрепата за Украйна. Уволниха го от армията отиде при Салвини, но напусна и направи нова партия "Национално бъдеще". Той атакува от дясно правителството на Мелони, че много е обещавало и нищо не е направило, а флиртувало с Урсулата и Вебер.

От няколко дни гледам генерал Ваначи как пълни площади и зали и разказва за книгата си "Светът с главата надолу". За света не знам, но за Европа е прав и ще влезе в следващия парламент на изборите догодина.

Разбира се и Алис Вайдел натри носа на Санчес, който е близък приятел на Александър Сорос. Прочее, Алтернатива за Германия е на 35 дни от фамозна победа на парламентарния вот в Саксония-Анхалт.

Ако сте решили в следващите дни да пътувате до братска Унгария, недейте. Страната е в енергийна криза, няма да свети парламентът, мостовете, катедралата и др., а в чудесното градче Сентедре нямаше и вода. Заради ниското ниво на Дунава се стигна до спирането на Атомната централа "Пакш", а Брюксел попречи на Орбан да построи нова...

Завършвам с нещо историческо! Точно преди 40 години на 27 юли Куин разтърси соцлагера с грандиозен концерт в Будапеща на Нейпшадион пред 70 хиляди зрители, между които и моя милост. Ето минута от концерта в това видео.

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