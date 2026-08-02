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Европа

Икономическият модел на ЕС и мигрантският натиск в Лампедуза и Сеута

/Поглед.инфо/ Твърденията за контролиран миграционен процес в Европа все по-често се сблъскват с реалността по южните морски граници на континента. От италианския остров Лампедуза до испанския анклав Сеута, местните инфраструктури и приемни центрове отчитат неколкократно превишаване на капацитета си, което създава административен и социален натиск. Докато институциите в Брюксел разглеждат демографските тенденции и нуждите на пазара на труда през призмата на дългосрочни математически модели за заместване на застаряващото население, държавите от първата линия изпитват затруднения с прилагането на действащите гранични процедури и Пакта за убежище и миграция.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 17811 прочитания
Икономическият модел на ЕС и мигрантският натиск в Лампедуза и Сеута
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География на административния предел: От Лампедуза до Северна Африка

Остров Лампедуза е с постоянна популация от около 6000 души, но физическото му местоположение го превръща в основна точка на акостиране за плавателни съдове от северноафриканския бряг. Според публикуваните данни, през 2008 г. на острова са регистрирани малко над 23 000 пристигания, докато през 2023 г. тази бройка надхвърля 157 000 души. В отделни пикови дни са отчитани до 7000 пристигащи в рамките на 24 часа.

Приемният център на острова е проектиран с официален капацитет за около 400 души. Когато в рамките на дни този брой бъде надвишен десетократно, логистичната верига блокира. Местният поминък, базиран предимно на риболов и сезонен туризъм, понася преки щети. Италианското правителство, оглавявано от Джорджия Мелони, организира въздушни и морски мостове за изтегляне на мигрантите към континенталната част на страната, но транспортният капацитет трудно догонва темпото на пристигащите лодки. Брюксел отстоява рамковите си директиви, но за жителите на острова географското разстояние до централните европейски институции изглежда като административна дистанцираност от проблема.

Правният парадокс в Сеута и границите на сухопътния контрол

На близо две хиляди километра западно от Лампедуза, испанският анклав Сеута се намира в аналогична ситуационна криза. Според информация на Euractiv, само в рамките на една седмица на бреговете на анклава са пристигнали около 1500 души, а за едно денонощие над 800 мигранти са направили опит да заобиколят сухопътните бариери чрез плуване от мароканска територия. При население на Сеута от 84 000 души, общинските и социалните служби отчитат практически колапс.

Кметът на града Хуан Хесус Вивас публично определи състоянието като криза от мащаб, равняващ се на нелегалното влизане на милион души в континентална Испания, и потвърди за извадени десетки тела от морето през последните седмици.

Тук обаче сметките на местната администрация се сблъскват с правната рамка. Върховният съд на Испания постанови решение, според което чуждестранни граждани, влизащи по море, не подлежат на незабавно експулсиране към Мароко, тъй като не са извършили физическо преминаване (прескачане) на поставените сухопътни гранични огради. Същевременно испанското законодателство за гражданска защита не класифицира интензивните миграционни потоци като бедствие, което да позволи обявяването на извънредно положение.

Така се формира явен правен парадокс. Сухопътната граница се охранява със строг физически контрол, докато морският преход – въпреки високия риск за живота – гарантира достъп до процедурите за предоставяне на убежище. Според наличните данни, икономическият диференциал е основен двигател: средният месечен доход в държави от Подсахарска Африка варира между 85 и 115 евро, докато първоначалните социални помощи за търсещи убежище в ЕС започват от 278 евро за непълнолетни и достигат до 410-800 евро след преминаване на определени административни срокове.

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