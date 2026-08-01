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Европа

Запълненост от 55% и цени над 60 евро: Европа наближава зимата с критичен газов дефицит

/Поглед.инфо/ Европейският съюз навлиза в предстоящия есенно-зимен сезон в състояние на изключително висока енергийна ранимост. Данните на Лондонската фондова борса (LSEG) и Kpler показват критичен спад в запълняемостта на подземните хранилища до едва 55%, придружен от свиване на вноса на втечнен природен газ до най-ниските му нива от есента на 2024 година. Опитите за светкавична замяна на руските тръбопроводни обеми с доставки от САЩ, Азербайджан и Северна Африка се сблъскват с инфраструктурни тесни места, закъснения в ключови проекти като Golden Pass и растящи разходи, които трайно застрашават индустриалния капацитет на Стария свят.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34851 прочитания
Запълненост от 55% и цени над 60 евро: Европа наближава зимата с критичен газов дефицит
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Суровата математика на европейските газохранилища пред новия сезон

По данни на Лондонската фондова борса (LSEG), подземните газови хранилища в страните от Европейския съюз отчитат равнища на запълненост от едва 55% към май — стойности, които не са регистрирани от кризата през 2021 година. Вносът на втечнен природен газ (LNG) също отбелязва срив, като по оценки на аналитичната компания Kpler юлските количества трудно ще прехвърлят 6,3 милиона тона. Основен фактор зад тази тенденция е агресивното завръщане на купувачите от Азиатско-Тихоокеанския регион, които изкупуват спотовите товари поради по-високия премиум на азиатските борси. Към това се добавят и логистичните рискове около корабоплаването през Ормузкия проток и Червено море, където геополитическата ескалация продължава да оскъпява застраховките на танкерите. В резултат на това борсовите котировки на нидерландския хъб TTF надхвърлиха 60 евро за мегаватчас (MWh), отбелязвайки най-високо равнище от началото на 2023 г. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пряко призна, че ЕС е изправен пред дългосрочна криза с трайно високи цени на енергията.

Тук обаче има ясен математически проблем: природният газ покрива до 35% от нуждите на домакинствата в ЕС, а руският втечнен газ все още съставлява около 20% от общия внос на LNG, макар и пренасочван през сложно претоварване в трети страни под удобни флагове.

Американският износ и проектът Golden Pass: Задръжки и високи цени

Надеждите, че американският шистов газ ще поеме изцяло пазарния дял на "Газпром", срещат сериозни ограничения в съоръженията на самите САЩ. В месечния доклад за краткосрочните енергийни перспективи (STEO) от 12 май 2026 г., Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) официално редуцира прогнозата си за американския износ на LNG за 2027 г. с 0,4 милиарда кубически фута на ден. Основната причина е забавянето в пускането в експлоатация на мащабния терминал Golden Pass в Тексас. За 2026 г. предвижданията за експорт от САЩ се определят на около 176 милиарда кубически метра годишно, а за 2027 г. — около 189 милиарда кубически метра, и то при условие че няма нови инженерни или правни спъпки.

Всичко това се случва на фона на факта, че американският втечнен газ пристига в Европа с най-малко 25% по-висока себестойност спрямо алтернативните тръбопроводни или спотови доставки от други региони.

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