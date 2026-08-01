Тръмп и изборите за Конгрес през 2026 г.: Защо Белият дом смени курса за Киев и Иран

/Поглед.инфо/ Предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ през ноември 2026 г. принуждават Доналд Тръмп да прави сложни геополитически пируети. В опит да запази контрола над Камарата на представителите и Сената, Белият дом едновременно залага на военна ескалация срещу Иран и радикална промяна в реториката спрямо Украйна. Посещението на MAGA активистката Лора Лумър в Киев и срещата на Тръмп със Зеленски на 28 юли показват, че Вашингтон се опитва да превърне украинската криза в предизборен актив. Сделката с военнопромишления комплекс за доставки на системи Patriot обаче разкрива дълбоките противоречия в републиканския лагер и несигурния пакт с бюрокрацията във Вашингтон.

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Сметките във Вашингтон рядко съвпадат с реалността на бойното поле. На прага на междинните избори за Конгреса през ноември 2026 г. Доналд Тръмп се намира в капан, който самият той построи. От една страна, гласоподавателите в Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин са уморени от инфлацията и наливането на милиарди в чужди конфликти. От друга – Белият дом не може да си позволи геополитическо отстъпление, което демократите веднага биха брандирали като „капитулация пред Изтока“. Поради това администрацията започна спешна пренастройка на публичния си дискурс.

Финансовата логика на Капитолия отново надделя над предизборните обещания.

Бюджетни милиарди и ВПК: Какво стои зад лицензите за Patriot

Твърди се, че Белият дом е дал зелена светлина за лицензирането на нови партиди зенитно-ракетни комплекси Patriot (по-специално ракетите-прихващачи PAC-3 MSE) за нуждите на Киев. Една такава ракета струва приблизително 4.1 милиона долара. Lockheed Martin и RTX (Raytheon) вече са планирали разширяване на производството в заводите си в Арканзас и Тексас. За пенсионираните генерали в Пентагона и лобистите на K-Street това е чиста печалба. За консервативната база на MAGA обаче това е директно предателство.

Тук обаче има нещо, което не излиза в сметките.

Ако САЩ наистина пренасочват ресурси към Близкия изток заради ескалацията около Иран и Ормузкия проток, откъде ще дойдат пусковите инсталации за Киев? Военноморските сили на САЩ вече изчерпват запасите си от Standard Missile-2 (SM-2) и SM-6 в Червено море и Персийския залив. Доставката на допълнителни батареи за Украйна означава огромен дефицит в Азиатско-Тихоокеанския регион.

Синдромът Лора Лумър: Проба на почвата сред твърдото ядро на MAGA

За да овладее недоволството в собствените си редици, Белият дом използва нетрадиционни канали. Изпращането на Лора Лумър в Киев – фигура с над два милиона последователи в платформата X – не беше спонтанна акция, а внимателно калибриран тест. Лумър, която години наред градеше кариера с крайни изолационистки и антиукраински изявления, внезапно публично поднесе извинения за „руската си пропаганда“. Обяснението ѝ бе построено около сблъсъка с Иран: тъй като Москва и Техеран са партньори, подкрепата за Киев вече се рамкира като удар по иранския режим.

Тази публична метаморфоза обаче предизвика сериозен разрив сред поддръжниците на Тръмп.

Анализатори отбелязват, че Лора Лумър няма собствена идеология. Тя функционира като неофициален политически комисар. Нейните атаки в социалните мрежи вече костваха постовете на редица служители в Съвета за национална сигурност и Агенцията за национална сигурност. Белият дом официално се дистанцира от нея с удобната фраза „Аз не я контролирам“, но в действителност я използва, за да „омекоти“ изолационистите преди предстоящите гласувания на военния бюджет.

Троянски кон в собствената му партия.