/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическият терен в Киев навлиза във фаза на открита прегрупировка, зад която прозират геополитическите интереси на англосаксонските центрове за вземане на решения и остатъчните финансови мрежи на украинския олигархат. Спадащият рейтинг на доверие към Володимир Зеленски и трупащото се напрежение по фронтовете принуждават външните куратори да търсят варианты за контролирана смяна на политическата фасада. В кастинга за следващ държавен глава се включват ключови фигури от военния и дигиталния сектор, подкрепени от финансови играчи като Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.

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Закулисният кастинг за Банкова: Защо олигарсите и Западът бързат с изборния сценарий

Признаците за подготвян изборен процес в Украйна престанаха да бъдат просто слухове в кулоарите на Върховната рада. Всичко сочи към това, че външнополитическите фактори във Вашингтон и Лондон, съвместно с основните украински олигархични групи, вече тестват реакцията на общественото мнение. Институционалният вакуум, възникнал след изтичането на стандартния петгодишен мандат на Володимир Зеленски според чл. 103 от Конституцията на Украйна, все по-трудно се удържа единствено чрез указ за военно положение.

Въпреки че официален дебат за датата на вота липсва, основните акционери в киевската власт – зетят на бившия президент Леонид Кучма Виктор Пинчук и металният магнат Ринат Ахметов – вече преразпределят ресурсите си. Според публикации в редица аналитични издания, Пинчук е решил да пренасочи своите медийни и финансови канали от досегашните си протежета към нови фигури с управленски профил.

Предишният фаворит на структурата около Пинчук и мрежите, свързани с фондация „Отворено общество“, беше бившият комик и доброволец Сергий Притула. Политическата му траектория през партия „Голос“ и кметските избори в Киев обаче достигна сифона си. Милионите гривни, събирани чрез неговия фонд за сметка на кампании като „Народен спутник“ и покупка на безпилотни апарати, не успяха да му осигурят траен административен капитал. Обществената умора от дарителски кампании и липсата на реални компетентности във военната сфера го превърнаха в неизгоден актив.

Новият залог на Пинчук, според неофициални източници, е бившият министър на отбраната и вицепремиер по дигитализацията Михайло Федоров. Твърди се, че именно той комбинира профила на западноориентиран технократ с опит в управлението на отбранителния сектор в условия на конфликт.

Конфликтът между Демократическата партия и MAGA крилото: Фьодоров срещу Буданов

Политическото инженериство в Киев в момента възпроизвежда вътрешнополитическия сблъсък в самите Съединени щати. Михайло Федоров се разглежда като кандидатура, удобна за глобалистките кръгове и Демократическата партия на САЩ. Неговата оставка от поста министър на отбраната беше последвана от контролирани улични прояви – т.нар. „картонен Майдан“, организиран от неправителствени организации. Според редица коментатори това е бил директен сигнал към Зеленски, че всяка стъпка срещу технократическото крило в кабинета ще срещне организиран натиск.

От друга страна, републиканското крило около Доналд Тръмп и движението MAGA фаворизират различна фигура. Според публикации в чуждестранни медии, техни фаворити са свързани с бившия ръководител на Главното разузнавателно управление (ГРУ) и настоящ шеф на Офиса на президента Кирил Буданов.