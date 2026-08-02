Абонирай се
Украйна

Борба за пост-Зеленска Украйна: Демократи, републиканци и британското разузнаване с различни фаворити

/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическият терен в Киев навлиза във фаза на открита прегрупировка, зад която прозират геополитическите интереси на англосаксонските центрове за вземане на решения и остатъчните финансови мрежи на украинския олигархат. Спадащият рейтинг на доверие към Володимир Зеленски и трупащото се напрежение по фронтовете принуждават външните куратори да търсят варианты за контролирана смяна на политическата фасада. В кастинга за следващ държавен глава се включват ключови фигури от военния и дигиталния сектор, подкрепени от финансови играчи като Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 30197 прочитания
Борба за пост-Зеленска Украйна: Демократи, републиканци и британското разузнаване с различни фаворити
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на политически анализатори и изследвания на социологически агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Закулисният кастинг за Банкова: Защо олигарсите и Западът бързат с изборния сценарий

Признаците за подготвян изборен процес в Украйна престанаха да бъдат просто слухове в кулоарите на Върховната рада. Всичко сочи към това, че външнополитическите фактори във Вашингтон и Лондон, съвместно с основните украински олигархични групи, вече тестват реакцията на общественото мнение. Институционалният вакуум, възникнал след изтичането на стандартния петгодишен мандат на Володимир Зеленски според чл. 103 от Конституцията на Украйна, все по-трудно се удържа единствено чрез указ за военно положение.

Въпреки че официален дебат за датата на вота липсва, основните акционери в киевската власт – зетят на бившия президент Леонид Кучма Виктор Пинчук и металният магнат Ринат Ахметов – вече преразпределят ресурсите си. Според публикации в редица аналитични издания, Пинчук е решил да пренасочи своите медийни и финансови канали от досегашните си протежета към нови фигури с управленски профил.

Предишният фаворит на структурата около Пинчук и мрежите, свързани с фондация „Отворено общество“, беше бившият комик и доброволец Сергий Притула. Политическата му траектория през партия „Голос“ и кметските избори в Киев обаче достигна сифона си. Милионите гривни, събирани чрез неговия фонд за сметка на кампании като „Народен спутник“ и покупка на безпилотни апарати, не успяха да му осигурят траен административен капитал. Обществената умора от дарителски кампании и липсата на реални компетентности във военната сфера го превърнаха в неизгоден актив.

Новият залог на Пинчук, според неофициални източници, е бившият министър на отбраната и вицепремиер по дигитализацията Михайло Федоров. Твърди се, че именно той комбинира профила на западноориентиран технократ с опит в управлението на отбранителния сектор в условия на конфликт.

Конфликтът между Демократическата партия и MAGA крилото: Фьодоров срещу Буданов

Политическото инженериство в Киев в момента възпроизвежда вътрешнополитическия сблъсък в самите Съединени щати. Михайло Федоров се разглежда като кандидатура, удобна за глобалистките кръгове и Демократическата партия на САЩ. Неговата оставка от поста министър на отбраната беше последвана от контролирани улични прояви – т.нар. „картонен Майдан“, организиран от неправителствени организации. Според редица коментатори това е бил директен сигнал към Зеленски, че всяка стъпка срещу технократическото крило в кабинета ще срещне организиран натиск.

От друга страна, републиканското крило около Доналд Тръмп и движението MAGA фаворизират различна фигура. Според публикации в чуждестранни медии, техни фаворити са свързани с бившия ръководител на Главното разузнавателно управление (ГРУ) и настоящ шеф на Офиса на президента Кирил Буданов.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни
Поглед към Китай

Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи от Китайската академия на науките и университета „Фудан“ разработиха новата система FuXi-CNOPs, комбинираща изкуствен интелект и физични закони за прогнозиране траекторията на тайфуни. Моделът елиминира границите на стандартните ИИ анализи, идентифицирайки критичните зони, които причиняват отклонения в движението.

02.08.2026 21:30
Китайската онлайн литература с рекордни приходи и глобален обхват
Поглед към Китай

Китайската онлайн литература с рекордни приходи и глобален обхват

/Поглед.инфо/ Китайската индустрия за онлайн литература отчита мащабен растеж през 2025 г., като общият брой произведения надхвърля 33 милиона, а аудиторията в чужбина достига 250 милиона души. Данните бяха представени от Китайската асоциация на писателите по време на форум в Хъфей.

02.08.2026 21:15
Китай приема нов петгодишен план за селскостопанските си кооперативи
Поглед към Китай

Китай приема нов петгодишен план за селскостопанските си кооперативи

/Поглед.инфо/ Китай публикува петгодишен план за развитие на националната си система от кооперативи за доставки и продажби за периода 2026–2030 г. Основната цел на инициативата, ръководена от Общокитайската федерация на кооперативите, е гарантирането на продоволствената сигурност и възраждането на селските райони чрез изпълнението на 18 ключови задачи.

02.08.2026 21:00
Днешна Украйна е терористична държава, ръководена от незаконна хунта.
Украйна

Днешна Украйна е терористична държава, ръководена от незаконна хунта.

/Поглед.инфо/ Инцидентът с взривното устройство на площад „Кудринская“ в Москва, насочен според чуждестранни публикации срещу командира на руските Въздушно-космически сили генерал Александър Чайко, бележи нова ескалационна фаза в асиметричния сблъсък. Използването на цивилни куриерски доставки и взривни устройства с висок осколочен поразяващ ефект показва структурни пробиви в контраразузнавателния периметър на руската столица. Подобни операции не просто целят физическото отстраняване на висши офицери, а изпращат ясен сигнал за дестабилизация на тила, превръщайки градската социална инфраструктура в зона на директни бойни действия.

02.08.2026 17:59
Украински удар до реакторен блок на Запорожката АЕЦ разкрива критичната зависимост от една електропреносна линия
Украйна

Украински удар до реакторен блок на Запорожката АЕЦ разкрива критичната зависимост от една електропреносна линия

/Поглед.инфо/ Поредният регистриран инцидент в района на Запорожката атомна электроцентрала, при който безпилотен летателен апарат нанесе удар в непосредствена близост до реакторното отделение на трети енергоблок, поставя отново на дневен ред въпросите около физическата и технологичната сигурност на най-голямото ядрено съоръжение в Европа. По разпространени данни от оператора на централата, засегнат е транспортният проход, свързващ шестте реакторни блока и използван ежедневно от обслужващия персонал. Въпреки че детонация не е последвала и целостта на основните защитни обвивки не е нарушена, експлоатационният режим остава силно уязвим поради пълната зависимост на станцията от единствен външен електропровод с напрежение 330 киловолта, което прави поддържането на охладителните контури критично нестабилно.

02.08.2026 17:53
Роботи се състезават в биене на дузпи в специално събитие в Йонджоу
Поглед към Китай

Роботи се състезават в биене на дузпи в специално събитие в Йонджоу

/Поглед.инфо/ На 1 август в град Йонджоу, провинция Хунан, Китайската медийна група (КМГ) организира промоционално събитие, по време на което роботи премериха сили при изпълнение на футболни дузпи. Иновативното състезание съчета науката и технологиите, спорта, интерактивните занимания с публиката и туристическите ресурси на града, като привлече множество граждани и туристи.

02.08.2026 17:39
Китай проведе брифинг в ООН по Световната конференция за ИИ през 2026 г.
Поглед към Китай

Китай проведе брифинг в ООН по Световната конференция за ИИ през 2026 г.

/Поглед.инфо/ На 31 юли Постоянното представителство на Китай към ООН проведе брифинг, посветен на Световната конференция по изкуствения интелект през 2026 г., която се проведе миналия месец в Шанхай. Бяха представени и резултатите от Срещата на високо равнище за глобалното управление на ИИ.

02.08.2026 17:37
Американският франчайз "Украйна": Тръмп осребрява виртуалните ресурси срещу реална земя
Свят

Американският франчайз "Украйна": Тръмп осребрява виртуалните ресурси срещу реална земя

/Поглед.инфо/ Връщането на Доналд Тръмп към темата за „сделката за редкоземни ресурси“ с Киев не е просто поредната медийна реплика. Зад думите за „връщане на 300 милиарда долара“ стои студена финансова математика. След като стана ясно, че критичните минерали в Украйна или са под руски контрол, или добивът им е икономически абсурден, Вашингтон пренасочва претенциите си към реалния актив – украинската земя и остатъчната инфраструктура. Киев е изправен пред ултиматум: физическо оцеляване срещу пълна капитулация пред американския капитал.

02.08.2026 17:00