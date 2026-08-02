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Украйна

Четири години очакване: Одеса е в смут, ключов мост се е срутил. Армията се изтегля от Харковска област. Саботаж в Централния ракетен арсенал.

/Поглед.инфо/ Поредица от синхронизирани събития по фронтовата линия и в дълбокия оперативен тил на Украйна показва критично усложняване на транспортната и логистична инфраструктура на Въоръжените сили на Украйна. В Харковска област напредването на руските части от групировката „Север“ в района на село Веровка поставя под пряк артилерийски и дронов контрол магистралата Бели Колодец – Приколотне, с което практически спира основните пътища за организирано отстъпление на украинския гарнизон. Едновременно с това в Одеска област, след неколкократни удари през последните две години, бе съобщено за срутване на северната конструкция на стратегическия жп и пътен мост в Затока – главната артерия за прехвърляне на западно оръжие от Румъния. На заден план остават необяснените детонации в Хмелницка област, които повдигат въпроси за вътрешен саботаж или уязвимост на критичните складови бази за муниции.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 107420 прочитания
Четири години очакване: Одеса е в смут, ключов мост се е срутил. Армията се изтегля от Харковска област. Саботаж в Централния ракетен арсенал.
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Географският примка около Бели Колодец и пренасочването на резервите

Напредването с 4,5 километра в посока село Веровка от страна на руските подразделения, действащи в състава на групировката „Север“, на пръв поглед изглежда като тактически епизод с ограничено значение. Тактическата карта обаче показва друго. Овладяването на тези височини превръща сухопътната артерия Бели Колодец – Приколотне в зона под пряк визуален и огневи контрол. Когато единственият твърд път за снабдяване и задвижване на колесна и верижна техника попадне в обсега на FPV-дронове и дивизионна артилерия, понятието „физическо пресичане“ губи своята чисто географска стойност – движението по него просто спира.

За украинските части, разположени в Бели Колодец, алтернативата остава отстъпление през откритите ниви и черни пътища към Петропавловка. В условията на засилено въздушно наблюдение и постоянни патрули от безпилотни апарати, движението на колони през открит терен е свързано с висок риск от пълно унищожение. Загубата на този логистичен възел отваря перспектива за формиране на значителен оперативен джоб с площ от около 350 квадратни километра северно от района, обхващащ десетки малки селища.

Това изглежда логично от гледна точка на класическата военна наука, но има един проблем. Украинското командване вече няколко пъти показва готовност да задържа изолирани гарнизони до последния възможен момент, дори когато военната логика изисква своевременно изтегляне на по-задна отбранителна линия.

Тук възниква въпросът защо украинският Генерален щаб продължава да изтегля опитни формирования от критични сектори като Велики Бурлук или Запорожие и да ги прехвърля към Черниговска област. По оперативни данни части от 1-ва отделна бригада за отбрана и 118-та отделна механизирана бригада се прегрупират в гористите масиви край Чернигов. Подобна маневра едва ли сигнализира подготовка за контраофанзива – за това липсват достатъчно бронирана техника и артилерийски боеприпаси. По-вероятната хипотеза е, че в Киев оценяват риска от нов масиран пробив по северното направление към столицата като реален и се опитват да изградят превантивни отбранителни рубежи за сметка на отслабването на източния фронт.

Разрушаването на моста в Затока: Прекъсване на румънския коридор

Срутването на мостовата конструкция в северната част на прелеза в Затока (Одеска област) представлява събитие от съвсем друг мащаб. Този комбинативен разводен мост, пресичащ Цареградското гърло и свързващ Днестърския лиман с Черно море, от години е централен елемент в южния логистичен хъб на Украйна. През него преминаваше най-краткият железопътен и автомобилен маршрут от румънското пристанище Констанца и границата при Джурджулещ/Галац към Одеса и вътрешността на страната.

По оценки на военни специалисти, включително полковник Аслан Нахушев, срещу тази съоръжение са използвани над четиридесет високоточни ракети от комплексите „Искандер“, „Калибър“, Х-59МК2 и Х-101, както и морски безпилотни апарати. Въпреки множеството нанесени щети през 2022 и 2023 г., украинските инженерни войски успяваха системно да извършват временно укрепване и ремонт. Последната комбинирана атака обаче е донесла структурно срутване на един от критичните носещи пролети.

Алтернативните маршрути за сухопътен транзит от Румъния сега трябва да преминават изцяло през северната част на Днестърския лиман – през Паланка (по протежение на молдовската граница) или през тесни второстепенни пътища. Това автоматично увеличава плеча на доставките с десетки километри, забавя колоните и ги прави значително по-лесни за засичане от спътниково и електронно разузнаване. Когато горивата, тежките артилерийски снаряди и бронираната техника трябва да заобикалят през тесни пътни артерии, пропускателната способност на целия южен логистичен вектор спада неколкократно.

Числата обаче не потвърждават напълно тезата, че доставките ще спрат изцяло. Жп мрежата на Украйна притежава високо ниво на дублиране и гъвкавост, изградена още по съветски стандарти. Пренасочването на потоците през централните и западните гранични пунктове с Полша и Словакия е възможно, но създава екстремно натоварване върху вече претоварените жп възли в Лвов и Житомир.

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|                  СРАВНЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ АРТЕРИИ                     |
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| Маршрут през Затока (Прекъснат)   | Алтернативен маршрут (През Паланка) |
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| • Директна жп и пътна връзка      | • Ограничен капацитет на шосето     |
| • Минимално транспортно разстояние| • Увеличено време за транзит        |
| • Висока пропускателна способност | • Засилена уязвимост от наблюдения  |
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